Česká rádia si nově pustíte přes CarPlay a Android AutoDNES! | redakce | tisk | názory
RadioHub, česká streamingová platforma pro poslech internetových rádií a podcastů, představuje bezplatné aplikace pro iPhone, iPad a Android. Desítky českých stanic od celoplošných po regionální jsou díky podpoře Apple CarPlay a Android Auto dostupné i na displeji kompatibilního auta.
Na webu mezitím RadioHub nabízí vlastní pojetí poslechu. Přehrávač na celou obrazovku promění monitor v hudební obrazovku právě naladěné stanice.
Praha, 27. listopadu 2026 - Ráno si na počítači pustíte svou oblíbenou stanici a vidíte, kdo právě zpívá. Odpoledne stejné rádio najdete přímo na displeji auta. Česká platforma RadioHub propojuje poslech na webu, v telefonu a za volantem. V jednom katalogu soustřeďuje desítky českých stanic, mezi nimi celoplošná rádia, regionální stanice i tematické hudební kanály. Posluchač si může své stanice uložit mezi oblíbené nebo se vydat za novou hudbou a vybírat podle žánru.
Oblíbené digitální rádio si můžete vzít i za hranice jeho vysílacího dosahu
Nové aplikace přinášejí katalog rádií do telefonu a na palubní displeje kompatibilních vozů. Po připojení telefonu se RadioHub zobrazí v nabídce Apple CarPlay nebo Android Auto. Stanici lze vybrat přímo na displeji auta, včetně rychlého přístupu k oblíbeným. Aplikace v telefonu přehrává rádio i na pozadí nebo při zamčené obrazovce.
RadioHub doplňuje příjem přes FM a DAB+. Když řidič vyjede z oblasti pokryté vysílačem, může si stanici dostupnou v katalogu pustit přes mobilní internet. Praktické je to zejména u regionálních rádií. Stanici, na kterou je člověk zvyklý doma, si tak může naladit i při cestě na druhý konec republiky, pokud má datové připojení.
Na webu dostává rádio obraz
Výrazným prvkem RadioHubu je přehrávač na celou obrazovku. Po spuštění rádia si posluchač může na webu otevřít režim Tvůj hudební vesmír. Monitor vyplní vizualizace naladěné stanice a podle toho, jaké údaje rádio poskytuje, se na obrazovce objeví název právě hrané skladby, jméno interpreta nebo obal alba. Přehrávač tak může zůstat otevřený třeba na monitoru v kanceláři nebo doma, kde během poslechu průběžně ukazuje, co právě hraje.
RadioHub staví na českém rozhlasovém prostředí. Vedle známých stanic dává prostor rádiím, která posluchač mimo jejich region běžně nenaladí, i formátům zaměřeným třeba na jazz nebo konkrétní hudební dekádu. Kdo si chce rozšířit vlastní výběr, může využít funkci Překvap mě, která rovnou spustí náhodnou stanici. Web doplňují hudební zprávy, podcasty a osobní statistiky poslechu.
Kde RadioHub najdete
Na webu stačí otevřít www.radiohub.cz a vybrat stanici. Aplikace je zdarma a v češtině. Pro iPhone a iPad je dostupná v App Storu, pro telefony a tablety s Androidem v Google Play.