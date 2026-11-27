Vánoce na STVR: Nový rodinný film i pohádková klasikaDNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská televize a rozhlas připravila na vánoční týden od 21. do 27. dubna sváteční program. Jednotka uvede na Štědrý večer premiéru nového rodinného filmu STVR "Vianičný príbeh", Dvojka závěrečnou část pohádkové trilogie s neslyšícími herci "Zázračná moc" a zpravodajský okruh STVR 24 premiérové cestopisné seriály.
STVR Jednotka
Jednotka nabídne během svátečního týdne pohádky, premiérové tituly a nebude chybět ani slovenská a česká klasika.
Vánoční týden na Jednotce otevře v pondělí 21. prosince ve 20:30 premiéra romantického filmu "Alica v krajine Vianoc". Kuchařka Alice z Hamburku má strávit první společné Vánoce s rodinou svého přítele v zasněženém Bavorsku, ale už příchod do neznámého prostředí jí zkomplikuje jeho starší bratr. V úterý 22. prosince ve 20:30 hodin uvede Jednotka v premiéře vánoční romantický film "Stretneme sa o štvrtej ráno".
Ve středu 23. prosince v 11:25 odvysílá Jednotka tradiční charitativní program "Úsmev ako dar". Večer ve 20:30 bude patřit jedné z nejoblíbenějších vánočních klasik, filmové pohádce "Byl jednou jeden král". Později večer ve 22:15 odvysílá Jednotka romantický film "Vianoce na snehu".
Na Štědrý den, 24. prosince, dostanou během dne prostor pohádky z produkce STVR "Johankino tajomstvo", "Vianočná hvezda", "Čarovné jablko" a "Čáry-máry". Po dlouhé době se na obrazovku vrátí i klasická slovenská pohádka na námět Pavla Dobšinského "Nebojsa". Ke Štědrému dni neodmyslitelně patří i klasické slovenské televizní filmy - Jednotka uvede tituly "Vianočné oblátky", "Rysavá jalovica" a "Kubo", které připomenou tradiční zvyky, humor i hodnoty starších generací. Podvečer v 18:30 nabídne Jednotka legendární filmovou pohádku "Tři oříšky pro Popelku".
Ve 20:00 odvysílá Jednotka v premiéře nový rodinný film STVR Vianočný príbeh". Osmiletý Lukáš touží poznat svého druhého dědečka z Finska. Když dědeček Lumi přijede z Rovaniemi na Slovensko, začne mezi ním a slovenským dědečkem Jožem soutěž o vnukovu pozornost a Vánoce se zkomplikují i vinou nemotorných zlodějů. Film spojuje rodinnou komedii, dobrodružství i krimi zápletku. Námět a režii má Tomáš Jančo, scénář napsali Dominika Udvorková a Gabriela Alexová. Hrají Edo Naď, Roman Luknár, finský herec Timo Mann, Martina Zábranská, Peter Brajerčík, Dorotka Demianová a další. Štědrý den uzavře ve vysílání Jednotky "Polnočná svätá omša".
Na První svátek vánoční, v pátek 25. prosince, bude pokračovat pohádkový maraton. Jednotka uvede pohádky STVR "Zázračný nos", "Čarovný kamienok" a "Zakliatá jaskyně a film "Sokoliar Tomáš". K obědu v 11:55 přinese přímý přenos papežského požehnání "Urbi et orbi". Večer ve 20:20 bude patřit pohádce "Tri zlaté dukáty" režisérky Mariany Čengel Solčanské. Sváteční večer uzavře ve 21:45 premiéra historického rodinného filmu "Bachov vianočný zázrak". Příběh se odehrává v Lipsku ve dnech před Štědrým dnem roku 1734 a přibližuje vznik Vánočního oratoria Johanna Sebastiana Bacha. Skladatele ztvárňuje Devid Striesow, jeho manželku Annu Magdalénu Verena Altenbergerová.
Na Druhý svátek vánoční, v sobotu 26. prosince, nabídne Jednotka o 11:40 klasickou filmovou pohádku "Dařbuján a Pandrhola", ve 14:05 pohádkový příběh inspirovaný románem Marka Twaina Princ a bedář "Láska na vlásku". Podvečer o 17:30 zopakuje nový film STVR "Vianočný príbeh". Večer ve 20:20 uvede Jednotka premiéru laskavého německého vánočního filmu "Vianoce pod jednou strechou" o velkých očekáváních, malých pohromách a jednom dětském přání, které sblíží obyvatele bytového domu. Po něm ve 21:50 následuje romantický vánoční film "Pobozkala som Santa Clausa" a večer uzavře ve 23:20 televizní film z výroby Slovenské televize "Kôň".
V neděli 27. prosince uvede Jednotka dopoledne o 11.35 h pohádku "Šíleně smutná princezna" v hlavních rolích s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem. Odpoledne ve 14:10 film "Pod jezevčí skálou" o dobrodružstvích městského chlapce u dědečka v hájovně uprostřed šumavských lesů a v 17:15 první část trilogie "Sissi". Večerní program ve 20:30 odstartuje první část kultovní trilogie "Sváko Ragan", jejíž další části odvysílá Jednotka v pondělí 28. a úterý 29. prosince, vždy ve 20:30. Po ní ve 21:35 následuje česká filmová pohádka podle předlohy Jana Wericha "Tři veteráni".
STVR Dvojka
Dvojka přinese během vánočního týdne premiérovou dětskou tvorbu, nové dokumenty, sváteční koncerty i duchovní programy.
Ještě před svátky připomene Dvojka v hlavním večerním čase osobnosti slovenského herectví a kultury. V pondělí 21. prosince ve 20:10 uvede dokumenty "Herec Ivan Palúch" a "Herec - Portrét Ivana Mistríka", v úterý 22. prosince "Pokušenia, hriechy a cnosti Františka Kovára" a "Emil Horváth - Nikdy nezostať stáť" a ve středu 23. prosince "Dušan Jamrich - Ticho medzi slovami" a Život podľa Milana Kňažka".
Od středy 23. prosince uvede Dvojka ve večerníčkovém čase šest nových epizod slovenského animovaného seriálu "Lesná pätka". Parta kamarádů v nich v zemi Tajemnie hledá odpovědi na nejrůznější dotazy.
Na Štědrý den, 24. prosince, se na Dvojce představí klasické televizní tituly "Ako sa Štrbania s Važťanmi o bujaka Šándora pasovali", "Proč Adam Chvojka vicerichtár spává doma", "Bičianka z doliny" či "Ženský zákon z roku 1967".
V 17:25 odvysílá Dvojka v premiéře nový film STVR s neslyšícími herci "Zázračná moc 3" a tajemství v hlubinách, závěrečnou část pohádkové trilogie "Zázračná moc". Štědrý večer bude na Dvojce pokračovat filmem "Očovské pastorále" v 18:30 a kultovními muzikály "Na skle maľované" v 19:55 a "Noc na Karlštejně" ve 21:40 hodin.
Na První svátek vánoční, 25. prosince, odvysílá Dvojka v 10:00 přímý přenos "Služeb Božích z Pozdišoviec". Odpoledne se diváci mohou těšit na televizní klasiku "Škriatok a Rozmajrín". V 17:00 uvede Dvojka v premiéře sváteční koncert "Vianoce v Bratislave" z nové budovy Slovenského národního divadla. Večer bude patřit hudbě. Ve 20:10 přinese Dvojka premiérovou část dokumentární série "DNA popu: Kristína", ve které Kristína Peláková hodnotí svou hudební cestu od amfiteátru v rodném Svidníku až po pódium Eurovize v Oslu. Následuje ve 20:35 premiéra hudebně-dokumentárního filmu "ABBA - 50 rokov od Eurovízie" o švédské skupině a ve 21:25 premiérový záznam koncertu "George Michael - Live in London" s jeho největšími hity, který Dvojka řadí k 10. výročí úmrtí.
Na Druhý svátek vánoční, v sobotu 26. prosince, nabídne Dvojka dopoledne komedii "Kamenný chodníček" a odpoledne filmy "Kubo", "Mišo" a "Zypa Cupák". V 17:00 uvede v premiéře záznam vánočního benefičního koncertu "V slovenskom Bethleme", tentokrát z Kostela svatých Petra a Pavla v Záhorské Bystrici. Ve 20:00 přijde na řadu premiérový vánoční speciál soutěže "Lov slov" a ve 20:35 nový dokument STVR Legendárni východniari: "Ander z Košic", portrét legendárního baviče, jehož humor pronikl na celé Slovensko. Večer doplní dokument "DNA popu: Peter Nagy" a koncert "Peter Nagy 65".
V neděli 27. prosince přinese Dvojka v 10:30 přímý přenos "Svätej omše na sviatok Svätej rodiny". Večer ve 20:10 uvede dokument "DNA popu: IMT Smile", na který nadváže záznam koncertu "IMT Smile - Exoticana".
STVR Sport
Sportovní okruh STVR Šport přinese během vánočních svátků závody Světového poháru v cyklokrosu.
V sobotu 26. prosince odvysílá STVR Šport závod Světového poháru 2026/27 v belgickém Gaveru a v neděli 27. prosince v belgickém Namuru. Diváci tak budou moci sledovat nejlepší cyklokrosáře světa i během svátků.
Hned po svátcích, v pondělí 28. a úterý 29. prosince, uvidí diváci na Sportu závody Světového poháru žen ve sjezdovém lyžování v rakouském Gosau. V pondělí bude na programu obrovský slalom, v úterý slalom, první kolo vždy v 10:00 a druhé ve 13:00. Středisko Dachstein West v Gosau bude dějištěm Světového poháru vůbec poprvé. V úterý 29. prosince odvysílá STVR Šport i další kolo Světového poháru v cyklokrosu ve francouzském Besançonu.
zdroj: STVR