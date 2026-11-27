Prosinec na CANAL+: Novinka Guye Ritchieho či premiéra BojovníkaDNES! | redakce | tisk | názory
Mediální skupina CANAL+ bude v prosinci napříč svými stanicemi a platformami sázet především na velké premiéry. Hlavními diváckými lákadly budou nový film Guye Ritchieho Šedá zóna, české sportovní drama Bojovník, kriminální thriller Vzpomínky vraha a originální seriál produkce CANAL+ Omerta.
Sváteční dny pak kromě pohádek a filmových klasik zpestří tradiční fotbalový Boxing Day anglické Premier League.
Hvězdné prosincové premiéry plné napětí a emocí
Jednou z hlavních novinek stanice CANAL+ bude televizní premiéra letošního akčního thrilleru Šedá zóna (In the Grey) na druhý svátek vánoční. Guy Ritchie v něm Henryho Cavilla, Jakea Gyllenhaala a Eizu Gonzálezovou posílá získat zpět miliardový majetek - přesně naplánovaná akce se ale rychle mění ve hru plnou podvodů.
Domácí tvorbu zastoupí v předvánočním programu 11. prosince od 20.00 televizní premiéra dramatu Bojovník. Milan Ondrík v něm hraje bývalého boxerského šampiona Pavla „Hoffa“ Hoffmeistera, který po letech vstupuje do MMA klece, aby čelil obávanému soupeři i démonům minulosti. Po Ondríkově boku se objeví Hana Vagnerová, Eliška Balzerová, Martin Finger či Kryštof Hádek.
Na CANAL+ míří tři výrazné seriálové novinky. Každý čtvrteční večer otevře americký akční krimiseriál S.W.A.T.: Vyhnanci, v němž se velitel Daniel „Hondo“ Harrelson (Shemar Moore) vrací z důchodu a z nevyzpytatelných nováčků cvičí zásahovou jednotku. 3. prosince startuje desetidílný americký krimithriller Vzpomínky vraha s Patrickem Dempseym jako nájemným zabijákem, kterému dvojí život vzorného otce rozvrátí Alzheimerova choroba. 14. prosince pak přibude originální seriál Omerta - osmidílné belgicko-nizozemské psychologické drama o mladém muži, který po letech nezaslouženého trestu rozehrává uvnitř vlivné rodiny hru o smíření a pomstu.
Prosincové vysílání i videotéka CANAL+ nabídnou také úspěšné tituly posledních měsíců napříč žánry, mimo jiné česko-slovenskou vztahovou komedii Když se zhasne v hlavních rolích s Petrou Hřebíčkovou, Tomášem Maštalírem a Vojtěchem Kotkem. Příznivce magie a dobrodružství potěší na programu CANAL+ Action výpravný americký fantasy seriál Vzestup Merlina, sledující osudy mladého čaroděje v Británii po odchodu Římanů.
Napínavou podívanou přinese na téže stanici rovněž jihoafrický akční thriller Zmizelý. Nabídku stanice CANAL+ Crime pak obohatí druhá řada úspěšného severského detektivního krimiseriálu Bílé písky II, v němž dánská vyšetřovatelka v přímořském městečku Hvide Sande znovu naráží na záhadný případ vraždy.
Sváteční pohoda pro nejmenší i celou rodinu
CANAL+ nezapomene dopoledne o svátečních dnech 24. a 25. prosince ani na nejmenší diváky. Nejmladší publikum naladí loňské animované novinky: česko-slovenský rodinný film Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně, v němž pavoučí rodinka chystá své Vánoce, a dobrodružný rodinný snímek Psí patrola: Operace Vánoční tlapky, ve kterém štěně Rubble zachraňuje nadílku za nastydlého Santu. Chybět nebude ani úspěšná česká rodinná animovaná komedie Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda s hlasy Matěje a Kryštofa Hádkových či animovaná dobrodružná komedie Super mazlíčci o psím hrdinovi Rogerovi a jeho zvířecích přátelích.
Sváteční pohodu dále doplní francouzská hraná dobrodružná rodinná komedie Asterix a Obelix: Říše středu, kouzelná rodinná fantasy pohádka Malá mořská víla na motivy Hanse Christiana Andersena i americký rodinný akční dobrodružný film Vojenský pes, kde v divoké přírodě nečekaně spojí síly veterán se svou dcerou a cvičený pes.
Zlatý fond kinematografie pro sváteční večery
Kdo dá během svátků přednost prověřeným legendám světového i českého filmu, najde mimořádný výběr klasik v prosincovém programu stanice CANAL+ Classics. Ta hned začátkem měsíce uvede legendární romantickou komedii Čtyři svatby a jeden pohřeb a později kultovní mysteriózní hororový thriller Alfreda Hitchcocka Psycho a oscarové mysteriózní vězeňské drama Zelená míle.
Prosincovou nabídku dále rozzáří slavné životopisné historické drama Miloše Formana Amadeus a jeho neméně proslulé psychologické drama Přelet nad kukaččím hnízdem, velkolepé historické akční drama Gladiátor, dojemná road movie a psychologické drama Rain Man, kultovní kriminální drama Thelma a Luisa anebo ikonický československý psychologický horor a černá satira Spalovač mrtvol. O odlehčení se v závěru roku postará nestárnoucí teenagerská romantická komedie Prci, prci, prcičky.
Anglický fotbal v plné síle: Boxing Day na stanici CANAL+ Sport
V Anglii patří sledování fotbalu na Boxing Day k vánočním zvykům už od 19. století, kdy lidé ve volném dni po Vánocích plnili stadiony. Na Štěpána (26. prosince) tak na programu CANAL+ Sport poběží sedm duelů Premier League - od souběžných zápasů včetně utkání Tottenhamu s Antonínem Kinským proti Bournemouthu až po večerní šlágr Newcastle United (s Lukášem Horníčkem v bráně) vs. Manchester City. Všechny uvedené pořady mohou diváci vidět ve vysílání stanic rodiny CANAL+, ale také na videoplatformě CANAL+.
Tečku za tenisovou sezonou udělá 9. prosince ve 20.30 mimořádný díl talk show KANÁR+ na stanici CANAL+ Sport 2. Bývalé šampionky Andrea Sestini Hlaváčková, Klára Koukalová a Lucie Šafářová si do něj pozvaly někdejší slovenskou jedničku a světovou čtyřku Dominiku Cibulkovou. Společně se v uvolněné debatě ohlédnou za nejzajímavějšími sportovními i společenskými událostmi roku 2026. KANÁR+ si od únorového startu získal řadu fanoušků a zařadil se mezi přední tenisové pořady v Česku.
|Datum vysílání
|Titul
|Platforma
|1. 12. od 20.05
|Vzestup Merlina I
|CANAL+ Action, VOD CANAL+
|1. 12. od 22.00
|Spalovač mrtvol
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|2. 12. od 20.00
|Gladiátor
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|3. 12. od 20.00
|S.W.A.T.: Vyhnanci I
|CANAL+, VOD CANAL+
|3. 12. od 20.45
|Vzpomínky vraha I
|CANAL+, VOD CANAL+
|4. 12. od 20.00
|Čtyři svatby a jeden pohřeb
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|8. 12. od 20.05
|Zmizelý I
|CANAL+ Action, VOD CANAL+
|11. 12. od 20.00
|Bojovník
|CANAL+, VOD CANAL+
|12. 12. od 20.00
|Zelená míle
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|14. 12. od 22.10
|Omerta
|CANAL+, VOD CANAL+
|16. 12. od 20.00
|Psycho
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|17. 12. od 2.40
|Přelet nad kukaččím hnízdem
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|24. 12. od 1.30
|Amadeus
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|24. 12. od 6.05
|Bob a Bobek ve filmu: Na stopě Mrkvojeda
|CANAL+, VOD CANAL+
|24. 12. od 7.30
|Vojenský pes
|CANAL+, VOD CANAL+
|24. 12. od 8.55
|Super mazlíčci
|CANAL+, VOD CANAL+
|24. 12. od 10.25
|Psí patrola: Operace Vánoční tlapky
|CANAL+, VOD CANAL+
|25. 12. od 1.55
|Rain Man
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|26. 12. od 6.15
|Malá mořská víla
|CANAL+, VOD CANAL+
|25. 12. od 8.50
|Websterovi: Příběhy na pavoučím vlákně
|CANAL+, VOD CANAL+
|25. 12. od 10.00
|Asterix a Obelix: Říše středu
|CANAL+, VOD CANAL+
|25. 12. od 21.35
|Když se zhasne
|CANAL+, VOD CANAL+
|26. 12. od 20.00
|Šedá zóna
|CANAL+, VOD CANAL+
|30. 12. od 20.00
|Prci, prci, prcičky
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
|31. 12. od 20.00
|Když se zhasne
|CANAL+ Drama, VOD CANAL+
|31. 12. od 20.00
|Thelma a Louisa
|CANAL+ Classics, VOD CANAL+
zdroj: CANAL+