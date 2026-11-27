Rai odvysílá nové seriály souběžně s placenými službamiDNES! | redakce | tisk | názory
Italský veřejnoprávní vysílatel Rai pokračuje s nasazováním nových seriálů v exkluzivní FTA premiéře. Diváci se nejnověji mohou těšit na exkluzivní premiéru finále „S.W.A.T. Exiles“ - spin-offu úspěšného seriálu „S.W.A.T.“.
První díl "S.W.A.T. Exiles" odvysílá televizní kanál Rai 2 již v sobotu 28. listopadu ve 21:20 hodin.
Daniel „Hondo“ Harrelson, kterého ztvárňuje Shemar Moore, vede tým 44 těmi nejriskantnějšími misemi v rámci nového programu SWAT. Čekají je složitá vyšetřování, operace v terénu i situace plné adrenalinu.
V první epizodě s názvem „The Vault“ musí tým 44 překazit ozbrojenou loupež. Operace je sice úspěšná, ale ženě, která se vydávala za zaměstnankyni - a ve skutečnosti stála v čele lupičské skupiny - se podaří uprchnout, přičemž jako rukojmí odvleče bohatého podnikatele. Mezitím Hondo s pomocí Deacona a Tana připravuje plán na získání klíčových důkazů, které by odhalily korupci v řadách LAPD i na úřadě starosty.
V následující epizodě „Retreat“ Hondo získá pevný disk a zjistí, že za celým spiknutím, jehož cílem je zničit tým SWAT, stojí Correro. Hondo se ocitá v bezvýchodné situaci a dospěje k závěru, že jediným řešením je zajistit bezpečí své rodiny a odejít. Po počátečním váhání se však tým 44 - pod vedením Pikea - odmítá vzdát a rozhodne se připojit k Hondovi v terénu, aby Correra veřejně usvědčili.
V hlavních rolích se představí Shemar Moore, Lucy Barrett, Adain Bradley, Zyra Gorecki, Freddy Miyares, Ronen Rubinstein, Jay Harrington a Patrick St. Esprit.
Rai odvysílá seriál "S.W.A.T Exiles" ve světové premiéře spolu s placenými službami. Rai bude v Evropě jediná FTA televize, která jej odvysílá zdarma a to i na satelitu.
Další žhavou očekávanou novinku přinese Rai po Novém roce, kdy nabídne reboot seriálu "Baywatch". Opět jej odvysílá současně s USA.
zdroj: Rai, franck