Král popu před soudem. Případ, který sledoval celý svět na Viasat True CrimeDNES! | redakce | tisk | názory
V roce 2005 se pozornost celého světa upřela k malému kalifornskému městu Santa Maria. Michael Jackson, jedna z největších hvězd popkultury, stanul před soudem kvůli obviněním ze sexuálního zneužívání nezletilého Gavina Arviza, podávání alkoholu nezletilému a spiknutí. Soudní proces byl téměř nepřetržitě sledován médii a výrazně rozdělil veřejné mínění.
Čtyřdílný dokument Michael Jackson: Proces se k případu vrací prostřednictvím dosud nezveřejněných záběrů, neslyšených nahrávek a svědectví lidí z Jacksonova blízkého okolí, policistů a právníků.
Jak Martin Bashir změnil další vývoj událostí?
První díl se vrací do roku 2003, kdy Jackson umožnil britskému novináři Martinu Bashirovi přístup na své sídlo Neverland. Výsledný televizní dokument představil také dvanáctiletého Gavina Arviza, chlapce, kterého Jackson podporoval během léčby rakoviny. Nejkontroverznější okamžik nastal ve chvíli, kdy Jackson promluvil o sdílení postele s dětmi. Tento moment spustil řetězec událostí.
Jacksonovi nejbližší začali bojovat o to, aby znovu získali kontrolu nad tím, jak je celý příběh prezentován veřejnosti. Vznikl pořad, který měl zpěváka představit v příznivějším světle. Gavin a jeho rodina byli zároveň natáčeni při výpovědích, v nichž Jacksona popisovali jako starostlivého člověka, který pro chlapce představoval téměř otcovskou postavu.
Když se ochrana image stává součástí soudního případu
Dokumentární seriál ukazuje, jak se snaha ochránit Jacksonovu pověst později stala součástí soudního řízení. Žalobci tvrdili, že rodina Arvizových byla vystavena nátlaku, aby zpěváka veřejně hájila. Pořad přináší také policejní záběry, materiály ze sídla Neverland a svědectví vyšetřovatelů, kteří se ohlížejí za tehdejšími důkazy a rozhodnutími.
Třetí díl se přesouvá přímo do soudní síně. Jacksonovo první vystoupení před soudem se proměnilo v mediální podívanou, kterou doprovázely davy fanoušků, kamery a samotná hvězda pózující na střeše svého terénního vozu SUV. Seriál se vrací také k případu Jordana Chandlera z roku 1993, jehož civilní mimosoudní vyrovnání se později znovu dostalo do centra veřejné debaty. Soudní proces se rychle stal tématem, které dalece přesahovalo samotná trestní obvinění. Otevřel širší otázky týkající se slávy, rasy, vlivu médií a fungování amerického soudního systému.
Verdikt, který rozdělil svět
Závěrečný díl se zaměřuje na výpovědi svědků a střet dvou zásadně odlišných verzí událostí. Obhajoba zpochybňuje věrohodnost některých částí obžaloby, zatímco Wade Robson a Macaulay Culkin vypovídají, že je Jackson nezneužíval. Dne 13. června 2005 porota zprostila Michaela Jacksona viny ve všech bodech obžaloby. Pro některé tento verdikt potvrdil jeho nevinu. Pro jiné však neznamenal konec otázek týkajících se jeho vztahů s dětmi.
Tato série nabízí mnohem víc než jen návrat k mediálně sledované kauze. Spojuje dosud nezveřejněné záběry, soukromé nahrávky a protichůdná svědectví, aby ukázala, jak obtížné může být oddělit fakta od emocí, loajality a veřejného obrazu. Nepředkládá vlastní rozsudek. Ukazuje však, jak se soudní proces s jedním z nejslavnějších lidí na světě stal zkouškou nejen pro média a veřejné mínění, ale i pro samotný soudní systém.
Čtyřdílný dokument Michael Jackson: Proces uvede televizní stanice Viasat True Crime. Premiéra prvního dílu je naplánována na úterý 1. prosince ve 22:10. Další díly budou následovat od středy do pátku, vždy ve 22:10.
zdroj: Viasat