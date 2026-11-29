Median SK: TV JOJ má nejobjektivnější zpravodajstvíDNES! | redakce | tisk | názory
Televize JOJ opět získala nejvyšší podíl hlasů v průzkumu veřejného mínění agentury Median SK zaměřeného na objektivitu televizního zpravodajství.
Televize JOJ obhájila prvenství v hodnocení objektivity televizního zpravodajství už popáté v řadě. V průzkumu veřejného míněné agentury Median SK za období červenec až září 2026 označilo televizi JOJ s nejobjektivnějším zpravodajstvím 20,7 procenta respondentů.
Druhá skončila Markíza s 18,6 procenty, následovala STVR (Jednotka, Dvojka, STVR 24) se 17,2 % a zpravodajská televize TA3 se 14,5 % hlasů. Jinou televizi uvedlo 2,4 % oslovených, přičemž 25,8 % respondentů se k otázce nevyjádřilo.
JOJ připravuje denně 4 zpravodajské relace, z toho dvě v hlavním vysílacím čase. Jeho obsahovou nabídku doplňuje zpravodajská stanice JOJ 24, která přináší nepřetržitě zpravodajství, aktuální diskuse, analytické a publicistické formáty i vlastní podcasty.
Terénní sběr dat agentury Median SK probíhal v období červenec až září 2026 kvótním výběrem. Průzkumu veřejného mínění zaměřeného na zpravodajství ve slovenských televizích se zúčastnilo 2 040 respondentů ve věku 14 až 79 let. Respondenti tvořili reprezentativní vzorek populace Slovenské republiky podle údajů Statistického úřadu SR.
Na otázku „Která televize má podle Vás nejobjektivnější zpravodajství?“ mohli respondenti uvést pouze jednu televizi. Sběr dat probíhal kombinací osobních rozhovorů (face-to-face, PAPI), které tvořily přibližně 50 % vzorku, a samostatného vyplnění webového dotazníku (self-complete CAWI), které představovalo přibližně 50 % vzorku.
zdroj: JOJ