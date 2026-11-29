Celá série My nejsme sekta na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Jste si jistí, že byste to poznali? To je podtitul nového seriálu My nejsme sekta scenáristky a režisérky Andrey Sedláčkové. Šestidílné psychologické drama je již nyní ke zhlédnutí na streamovací platformě prima+. V hlavních rolích se objeví Tatiana Dyková, Matěj Hádek, Sarah Prachařová, Ivana Chýlková, Zuzana Stivínová a Petr Lněnička.
Seriál My nejsme sekta je fiktivním příběhem inspirovaným mediálně známými případy z Česka i ze zahraničí. Scenáristka a režisérka Andrea Sedláčková v něm zkoumá, jak snadno může psychická manipulace změnit lidské myšlení i posunout morální hranice.
Diváci budou sledovat příběh advokátky Denisy (Tatiana Dyková), která je přidělená k obhajobě mladé veterinářky Martiny (Sarah Prachařová) obviněné z vraždy. Během hledání pravdy o tom, co se stalo, odhaluje pozadí života v uzavřeném společenství v čele s vůdcem Robertem (Matěj Hádek), jehož vliv dokáže proměnit lidské myšlení i morální hranice.
„
My nejsme sekta je kromě jiného příběh o manipulaci s lidmi, o tom, jak překvapivě snadno můžete za určitých okolností někoho zcela ovládnout. Robert je člověk, který si rád s lidmi hraje,“ říká Matěj Hádek o své roli.
Vedle kriminální a psychologické linky sleduje seriál také osobní život advokátky Denisy, její komplikovaný vztah s dcerou i milostný vztah. Proti pohledu obhajoby stojí státní zástupkyně Evelýna (Zuzana Stivínová), která zastupuje zájmy státu a zákona. Výraznou postavou je také Petra (Ivana Chýlková), členka společenství, která je přesvědčená, že svým jednáním koná dobro.
„
My nejsme sekta je fiktivní seriál se silným příběhem, který se zabývá tématem sekt a otevírá důležité otázky týkající se manipulace, důvěry a lidské odpovědnosti. Jsem ráda, že můžeme divákům přinést tak výjimečný projekt, který vedle napínavého děje nabízí i hlubší zamyšlení. Velké poděkování patří Andree Sedláčkové i celému tvůrčímu a hereckému týmu za mimořádnou práci,“ říká ředitelka výroby Lucia V. Kršáková.
Jak je možné, že se vzdělaný a morálně zdravý člověk pod vlivem sekty tak dramaticky promění? A myslíte, že vám by se to stát nemohlo? Celou minisérii My nejsme sekta sledujte již nyní exkluzivně na prima+.
zdroj: FTV Prima