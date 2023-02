Česká televize nahlédne do Perspektivy Ivana Mládka

08.02.2023 18:46

DNES!

Multiinstrumentalista, humorista, ale také kreslíř a autor olejomaleb. Tím vším je Ivan Mládek, jenž letos v únoru oslavil jedenaosmdesáté narozeniny. Nový dokumentární snímek České televize o jeho životě, emigraci, Banjo Bandu, kariéře baviče, ale zejména o vášni pro malování odvysílá v premiéře stanice ČT art pod názvem Perspektivy Ivana Mládka ve středu 22. února od 20:15 hodin.

„ Když jsem se dozvěděl, že je Ivan i famózním malířem, začal jsem se o jeho tvorbu zajímat ještě v širších souvislostech. Uvědomil jsem si, že je tak trochu posedlý za každou cenu pobavit své okolí, přestože sám vyhledává samotu a klid. Jeho výjimečnost je právě v tom, že dokáže člověka rozesmát hned v několika disciplínách -? mluveným slovem, písní, ale i výtvarnem. Humor zastřešuje jeho život a jeho osobnost, a já jsem potěšen, že nám dovolil, abychom s ním dokument natočili ,“ říká režisér snímku Patrik Ulrich.

▲ Dokument Perspektiva Ivana Mládka (foto: Česká televize)

Mládka proslavily dnes již zlidovělé písničky s doprovodem banja a typický humor. Méně se už ví, že je tvůrcem originálního hudebního nástroje guitariano, autorem několika stolních her, ale především malířem obrazů, pro které si sám vynalezl teorii obrácené perspektivy a styly jako posunismus, akční minimalismus nebo umělecké rýsování.

Mnoho let spolupracoval se Zdeňkem Svěrákem, jenž pro něj psal hudební texty. „Skamarádili jsme se na jeho popud. Ivan Mládek za mnou jednou přišel do Malostranské besedy, že píše písničky, ale že mu je v rádiu nechtějí vysílat, protože jim připadají hloupé nebo naivní, divné. To se stává lidem, kteří jsou originální. Vybral si mne jako člověka s podobným viděním světa, který ale není tak bláznivý jako on. První naše skladba byla Láďa jede lodí,“ vzpomíná v dokumentu na setkání s Ivanem Mládkem scenárista, herec a autor textů Zdeněk Svěrák.

„ Přiznám se, že mě trochu inspiroval k psaní textů písniček. Když jsem ho viděl zpívat, řekl jsem si, že je to jediný člověk, který může zpívat tyhle moje ‚voloviny' ,“ vysvětluje spolupráci s Luďkem Sobotou Ivan Mládek. „ Je můj celoživotní kamarád, nikomu nedokáže nic odepřít. Nápady měl vždy skvělé ,“ doplňuje Mládka herec Luděk Sobota, s nímž se podílel na nespočtu televizních scének s hudebním doprovodem.

V bezmála hodinovém filmu se Mládek vydává na místa spojená s významnými epizodami svého života. Dokumentární snímek se dotkne i hlubších témat a otázek spojených s dosud neprobádanou stránkou jeho tvorby a celoživotní vášní - malováním. O umělcově humoru i lidských vlastnostech vyprávějí jeho kolegové, spoluhráči a kamarádi. Kromě Zdeňka Svěráka a Luďka Soboty například také tubista Václav Dědina nebo sběratel Mládkových obrazů a autor textů o nich Petr Zajíc.

zdroj: ČT