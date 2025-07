Rádio Helax odstartovalo v celoplošném DAB multiplexu RTI cz

DNES!

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)



# Název stanice kb/s Zvukový mód Error protection 1 DAB plus TOP40 96 Stereo EEP 1-A 2 Fajn rádio 64 Stereo EEP 2-A 3 Hitrádio City 64 Stereo EEP 2-A 4 Rádio 7 96 Stereo EEP 1-A 5 Rádio Proglas 96 Stereo EEP 1-A 6 Helax 64 Stereo EEP 2-A

▲ Tabulka č. 1 - Aktuálně šířené rozhlasové programy v DAB muxu C firmy RTI cz (jen celoplošné programy)



Programová nabídka digitálního rozhlasového pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) se na území České republiky opět rozšiřuje. Plzeňská společnost RTI cz rozšířila svůj DAB multiplex C o program rádio Helax.se vysílá s audio bit ratem 64 kbit/s v kodeku AAC s error protection EEP 2-A. Stanice je šířena ve všech regionech České republiky. Stanici si tak proto mohou na digitálních rozhlasových přijímačích naladit všechny domácnosti, které jsou v oblasti pokrytí celoplošné DAB sítě C, jejíž pokrytí se bude v nadcházejících měsících dále rozšiřovat. Takže pokud se posluchač nyní nachází v oblasti se slabým či dokonce žádným signálem RTI cz DAB sítě, situace by se měla postupem času měnit.Ostravské Rádio Helax potěší především mladší posluchače. Stanice se zaměřuje na taneční hudbu. Vysílání bylo v DAB spuštěno dnes v 10:49 hodin. Doposud mohli stanici zájemci poslouchat jen online (přes internet). Nyní mohou program poslouchat při svých cestách po celé republice.RTI cz je jedním ze dvou provozovatelů celoplošného DAB vysílání s programy privátních vysílatelů na území Česka. Vedle dvou celoplošných DAB sítí je v provozu dalších 27 DAB multiplexů s multiregionálním, regionálním či lokálním pokrytím.Rozvoj DAB vysílání v České republice je stále na začátku a to jak z pohledu šířených programů, tak i samotného pokrytí, které se bude dále vylepšovat v souladu s podmínkami kmitočtových přídělů udělených ČTÚ začátkem roku 2024.mux obsahuje v celoplošné distribuci 6 rozhlasových stanic (v regionech také ČRo Region) - DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Rádio 7 a Rádio Proglas.redakce