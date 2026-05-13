Středa, 13. května 2026, svátek má Servác

Co nabídnou FilmBoxy pod novými názvy?

Za necelý měsíc se divákům v České republice, na Slovensku a v dalších zemích představí filmové kanály FilmBox, filmové a distribuční společnosti SPI International, pod novými názvy. Vedle nové grafiky se jednotlivé stanice více vyprofilují.

Hlavní a podstatnou změnou je úprava hlavního názvu stanic - z dosavadního "FilmBox" se změní na "FILMBOX+". Hlavní název psaný velkými písmeny doplněné o znak plus ("+"), což může odkazovat na společnost CANAL+, která skupinu SPI vlastní. Druhé (či případně další) slovo (slova) již označuje (označují), jaký obsah mohou na daném programu diváci očekávat. Hlavní program FilmBox dostal do názvu jedničku (nově tedy FILMBOX+ One). U dalších lineárních stanic se nacházejí slova "love&crime", "hits", "emotion", "comedy", "festival".

Podstatné je, že s rebrandingem FilmBoxů se na českém a slovenském trhu zachová stávající počet stanic. Nadále bude pod značkou FilmBox (nově FILMBOX+) fungovat 6 programů.


▲ Obr č. 1 - Nové názvy lineárních kanálů FilmBox a streamovací služby (foto: SPI/FilmBox)

Žánrové vymezení jednotlivých stanic FILMBOX+

FILMBOX+ One je kanál, který přináší filmy, které vás potěší, pro každou příležitost.
Nabízí nadčasové filmové klasiky, lokálně relevantní produkce, tematické filmové cykly a tituly, které se skvěle hodí na každou chvíli. Známé postavy a příběhy, ke kterým se diváci rádi vracejí, a poskytují tak pohodlí a čistou relaxaci.

FILMBOX+ Love & Crime je filmový seriálový kanál s napínavými zápletkami a napínavou směsicí vášnivých milostných příběhů a strhujících kriminálních dramat.
Každý příběh je zde navržen tak, aby zaujal diváky, ať už mají chuť na napětí, romantiku nebo vzrušující kombinaci obojího. Kanál je zaměřen na publikum s ženským zaměřením.

FILMBOX+ Hits je kanál plný populárních filmů všech žánrů,
s hvězdami a nezapomenutelnými příběhy, které definují skutečný filmový hit.
Diváci zde mohou objevit nové filmy, které ještě neviděli,
spolu s nadčasovými oblíbenými filmy, které si rádi znovu pustí.


FILMBOX+ Emotion je kanál věnovaný filmům, které dojímají a inspirují. Nabízí silné příběhy s dobře propracovanými postavami, se kterými se lze ztotožnit. S emocionální hloubkou a komplexním ztvárněním zkoumá podstatu lidských emocí a vztahů.

FILMBOX+ Comedy je kanál, kde smích hraje hlavní roli. Nabízí mix klasických komedií, romantických zvratů a rodinných příběhů, které udržují atmosféru lehkou a zábavnou.


Veselá směs komediálních filmů a seriálů, navržená tak, aby vykouzlila úsměv na tváři a ideální pro každého, kdo se rád směje nahlas.

FILMBOX+ Festival je kanál věnovaný filmům mimo mainstream.
Unikátní nabídka pro milovníky kinematografie, kteří hledají filmy z festivalů, nezávislé autorské filmy a retro klasiky z minulých desetiletí. Festival FILMBOX+ je prostorem pro diváky, kteří si chtějí rozšířit filmové obzory.

FILMBOX+ Stream je streamovací služba určená pro ty, kteří chtějí sledovat, ne scrollovat. Nabízí pečlivě sestavené kolekce určené k prozkoumávání. Ručně vybrané filmy a seriály usnadňují a usnadňují objevování skvělých příběhů.

Zahrnuje také živé televizní kanály, což z ní činí perfektní rozšíření portfolia kanálů FILMBOX+.

