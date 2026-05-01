Bulharská hudební Magic TV volně na 13E

Bulharská hudební Magic TV volně na 13EDNES!
Populární bulharská videoklipová televize Magic TV je dostupná ze satelitu Hot Bird bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Společnost United Group, provozovatel satelitní platformy Vivacom, odkódovala tuto stanici spolu s dalšími 6 jinými programy.
Bulharská Magic TV se zaměřuje na vysílání starších videoklipů. Fanoušky si tedy najde v řadách diváků, kteří vyhledávají klipy, které "prověřil čas".
Magic TV je součástí také dalších bulharských platforem jako A1 BG či Bulsatcom. Vysílání je na frekvenci A1 BG zakódované. Volné vysílání nabízí Bulsatcom a také Vivacom na pozici 13°E. Není ale známo, jak dlouho toto FTA vysílání bude k dispozici - zda jen krátkodobě nebo trvale.
Vedle Magic TV se vysílají volně i jiné bulharské programy jako NKTV Evrokom, Rodina TV, Bulgaria 24, Folklor TV, TV 1 a Fen Folk. Parametry stanic uvádíme níže.
Oba multiplexy se vysílají ze speciálního paprsku South East, který cílí na jihovýchod Evropy, kde tradiční široký svazek (wide beam) je již slabší. I tento speciální paprsek je možné přijímat ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.
technické parametry - Magic TV, NKTV Evrokom, Rodina TV, Bulgaria 24, Folklor TV:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,654 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
technické parametry - TV 1, Fen Folk:
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 12,713 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA