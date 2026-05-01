CANAL+ rozšířila a prodloužila fotbalová práva pro některé trhy
Společnost CANAL+ si zajistila klíčová vysílací práva na fotbalové soutěže pro některé evropské trhy - konkrétně pro Polsko, Rakousko a Švýcarsko. Pro Belgii získala exkluzivní práva platná od roku 2027.
CANAL+ ohlásila akvizici práv na vysílání mužských fotbalových soutěží UEFA pro několik evropských trhů. Práva jsou platná na čtyři sezóny od 2027/2028 do 2030/2031:
• V Polsku došlo k obnovení 100 % exkluzivních práv na vysílání Ligy mistrů UEFA
• V Rakousku bylo obnoveno 100 procent exkluzivních práv na vysílání Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA
• Pro Švýcarsko se obnovila práva na jeden zápas denně pro Ligu mistrů UEFA a Evropskou ligu UEFA nebo Konferenční ligu UEFA ve francouzském jazyce a na základě společné exkluzivity
• V Belgii bylo obnoveno 100 procent práv na vysílání Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA na exkluzivním základě
Tyto nové dohody doplňují nedávné prodloužení 100 % exkluzivních práv CANAL+ pro území Francie na Ligu mistrů UEFA, Evropskou ligu UEFA a Konferenční ligu UEFA, které byly obnoveny do sezóny 2030/2031.
Největší zápasy, nejlepší evropské kluby a špičkové světové fotbalové hvězdy se opět dostanou do centra pozornosti stanice CANAL+. Na těchto trzích bude CANAL+ i nadále poskytovat prémiové a exkluzivní zpravodajství o mužských klubových soutěžích UEFA a nabízet tak předplatitelům vysoce kvalitní divácký zážitek.
Zápasy a sestřihy budou k dispozici na všech kanálech CANAL+ a v aplikaci CANAL+ s podporou nejlepších redakčních týmů. Toto rozšířené portfolio podtrhuje ambice stanice CANAL+ dále posilovat své vedoucí postavení v prémiovém evropském fotbale.