Pátek, 1. května 2026, Svátek práce

CANAL+ rozšířila a prodloužila fotbalová práva pro některé trhy

Společnost CANAL+ si zajistila klíčová vysílací práva na fotbalové soutěže pro některé evropské trhy - konkrétně pro Polsko, Rakousko a Švýcarsko. Pro Belgii získala exkluzivní práva platná od roku 2027.

CANAL+ ohlásila akvizici práv na vysílání mužských fotbalových soutěží UEFA pro několik evropských trhů. Práva jsou platná na čtyři sezóny od 2027/2028 do 2030/2031:

• V Polsku došlo k obnovení 100 % exkluzivních práv na vysílání Ligy mistrů UEFA
• V Rakousku bylo obnoveno 100 procent exkluzivních práv na vysílání Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA
• Pro Švýcarsko se obnovila práva na jeden zápas denně pro Ligu mistrů UEFA a Evropskou ligu UEFA nebo Konferenční ligu UEFA ve francouzském jazyce a na základě společné exkluzivity
• V Belgii bylo obnoveno 100 procent práv na vysílání Ligy mistrů UEFA, Evropské ligy UEFA a Konferenční ligy UEFA na exkluzivním základě

Logo CANAL+ (foto: CANAL+)
▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Tyto nové dohody doplňují nedávné prodloužení 100 % exkluzivních práv CANAL+ pro území Francie na Ligu mistrů UEFA, Evropskou ligu UEFA a Konferenční ligu UEFA, které byly obnoveny do sezóny 2030/2031.

Největší zápasy, nejlepší evropské kluby a špičkové světové fotbalové hvězdy se opět dostanou do centra pozornosti stanice CANAL+. Na těchto trzích bude CANAL+ i nadále poskytovat prémiové a exkluzivní zpravodajství o mužských klubových soutěžích UEFA a nabízet tak předplatitelům vysoce kvalitní divácký zážitek.

Zápasy a sestřihy budou k dispozici na všech kanálech CANAL+ a v aplikaci CANAL+ s podporou nejlepších redakčních týmů. Toto rozšířené portfolio podtrhuje ambice stanice CANAL+ dále posilovat své vedoucí postavení v prémiovém evropském fotbale.

Další Zprávičky

Přečtěte si také

Vybrané články
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
MCM ukončí 30. června vysílání
MCM ukončí 30. června vysílání
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Pohádkový velikonoční víkend na FilmBoxu
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB

