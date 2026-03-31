T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile od zítřejšího dne zařadí do své nabídky streamovací službu Disney+ napříč televizními, mobilními i internetovými službami. Zákazníci tak získají ještě pohodlnější přístup k filmům, seriálům a dalšímu videoobsahu, a to jak v rámci tarifů, tak formou doplňkových balíčků - s Magenta 1 dokonce výhodněji.
Disney+ je jednou z nejpopulárnějších streamovacích služeb na světě a jeho zahrnutí do našich tarifů je dalším krokem, jak zákazníkům přinést špičkový obsah co nejpohodlněji. Díky doplnění Disney+ nabízíme spolu s Netflixem a HBO Max nejširší výběr podobných platforem na trhu,“ doplňuje Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic.
Disney+ bude součástí nového nejvyššího televizního tarifu MAGENTA TV XL Plus & Disney+ za 999 Kč měsíčně a noví zákazníci ho mohou vyzkoušet na prvních 6 měsíců za 449 korun za měsíc. Tarif přináší široký výběr TV stanic a v ceně je zahrnuto předplatné Disney+ Standard v hodnotě 219 Kč měsíčně.
Součástí rozšíření nabídky je i nový mobilní tarif Next neomezeně Premium za 1 995 Kč měsíčně. V rámci něj si zákazníci mohou zvolit buď Netflix, HBO Max nebo Disney+ na 12 měsíců bez poplatku a mít ho velmi jednoduše přímo u tarifu na jednom místě.
Zákazníci využívající ostatní mobilní nebo televizní tarify si mohou pořídit také doplňkový balíček, a to buď Disney+ Standard nebo Disney+ Premium podle preferované kvality a počtu zařízení. A to rovněž platí u všech internetových tarifů na technologiích Fiber, Cable a FWA.
Od začátku dubna do konce května navíc T-Mobile podpoří uvedení Disney+ speciální promo akcí. Každý zákazník, který si v tomto období pořídí nový televizní nebo internetový tarif na podporovaných technologiích, získá Disney+ Standard na 6 měsíců jako dárek. Ten je možné aktivovat jednoduše v aplikaci Můj T-Mobile, a to do 30 dnů od zprovoznění služby. Ještě výhodněji pak mohou zákazníci získat Disney+ v rámci Magenta 1.
Nabídka se nevztahuje na SAT TV a tarify pevného internetu xDSL a FTTx.
zdroj: T-Mobile