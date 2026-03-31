Úterý, 31. března 2026, svátek má Kvido

T-Mobile přináší zákazníkům Disney+

T-Mobile od zítřejšího dne zařadí do své nabídky streamovací službu Disney+ napříč televizními, mobilními i internetovými službami. Zákazníci tak získají ještě pohodlnější přístup k filmům, seriálům a dalšímu videoobsahu, a to jak v rámci tarifů, tak formou doplňkových balíčků - s Magenta 1 dokonce výhodněji.

Disney+ je jednou z nejpopulárnějších streamovacích služeb na světě a jeho zahrnutí do našich tarifů je dalším krokem, jak zákazníkům přinést špičkový obsah co nejpohodlněji. Díky doplnění Disney+ nabízíme spolu s Netflixem a HBO Max nejširší výběr podobných platforem na trhu,“ doplňuje Petar Babić, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic.

▲ T-Mobile bude nabízet Disney+ (foto: T-Mobile)

Disney+ bude součástí nového nejvyššího televizního tarifu MAGENTA TV XL Plus & Disney+ za 999 Kč měsíčně a noví zákazníci ho mohou vyzkoušet na prvních 6 měsíců za 449 korun za měsíc. Tarif přináší široký výběr TV stanic a v ceně je zahrnuto předplatné Disney+ Standard v hodnotě 219 Kč měsíčně.

Součástí rozšíření nabídky je i nový mobilní tarif Next neomezeně Premium za 1 995 Kč měsíčně. V rámci něj si zákazníci mohou zvolit buď Netflix, HBO Max nebo Disney+ na 12 měsíců bez poplatku a mít ho velmi jednoduše přímo u tarifu na jednom místě.

Zákazníci využívající ostatní mobilní nebo televizní tarify si mohou pořídit také doplňkový balíček, a to buď Disney+ Standard nebo Disney+ Premium podle preferované kvality a počtu zařízení. A to rovněž platí u všech internetových tarifů na technologiích Fiber, Cable a FWA.

Od začátku dubna do konce května navíc T-Mobile podpoří uvedení Disney+ speciální promo akcí. Každý zákazník, který si v tomto období pořídí nový televizní nebo internetový tarif na podporovaných technologiích, získá Disney+ Standard na 6 měsíců jako dárek. Ten je možné aktivovat jednoduše v aplikaci Můj T-Mobile, a to do 30 dnů od zprovoznění služby. Ještě výhodněji pak mohou zákazníci získat Disney+ v rámci Magenta 1.

Nabídka se nevztahuje na SAT TV a tarify pevného internetu xDSL a FTTx.

zdroj: T-Mobile

Diváci na Slovensku již platí i za stanice České televize
Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt
Nový sportovní volný HD kanál před startem
VU+ Duo 4K Lite - nové set top boxy pod značkou VU+
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Turkmenský satelit vrací východní paprsek do střední Evropy
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Antik Sat: Prohození pozic stanic JOJ Šport HD a Kanal 1 HD
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (13/39)
22:20 Všichni moji blízcí
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 České Velikonoce
21:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (48)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (55)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (1)
21:30 Labyrint (4)
22:45 Profesionálové 3 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Vysoká škola zločinu (4/6)
23:00 Jednoduché veci
kanál DVOJKA 20:10 Záhada obrazcov na planine Nazca
21:10 Caravaggio - v nádhere tieňov
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (18)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Záhada starého domu (4)
22:00 Velitel (1/6)
23:50 Skutečné příběhy

