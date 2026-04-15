Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 15. dubna 2026, svátek má Anastázie

Nový fotbalový kanál testuje na Astře

DNES! | redakce | tisk | názory

Před startem je zbrusu nový sportovní kanál zaměřený na jediný sport - fotbal. Testovací vysílání bylo spuštěno na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E.

Nová německá fotbalová stanice dostala název DFB.TV. Zkušební vysílání je možné naladit již nyní. Stanice se objevila v DVB-S multiplexu na kmitočtu 11,954 GHz a to na pozici po propagačním kanálu satelitního operátora SES (Astra) - Astra Demo.

DFB.TV FREE - záběr z příjmu stanice
▲ DFB.TV FREE - záběr z příjmu stanice

Vysílání DFB.TV FREE, jak se programový slot v multiplexu jmenuje, je šířeno volně ( FTA) v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576). Podle informaci v rotující textové smyčce na obrazovce bude pravidelné vysílání spuštění 22. května 2026 a bude dostupné divákům placené televize HD+.

DFB.TV FREE je reakcí na poptávku diváků po fotbalovém obsahu. Stanice bude divákům přinášet přímé přenosy vybraných zápasů, rozhovory, magazíny či historické materiály.

DFB.TV FREE - záběr z příjmu stanice
▲ DFB.TV FREE - záběr z příjmu stanice

Za projektem stanice je Německá fotbalová asociace (DFB). Odtud název nového programu.

technické parametry - DFB.TV FREE:

• Astra (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
První rok Oneplay
První rok Oneplay
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Magnesia Litera 2026
20:15 Vyprávěj
21:05 13. komnata Josefa Klímy
kanál CT2 20:00 Modrá krev
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (8/12)
21:30 Hazard v kapse
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (7)
22:15 Survivor Česko & Slovensko V (23)
23:35 Kriminálka Vegas II (14)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (93)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (8)
21:25 Lajna 2 (7,8)
22:25 Šimon a Matouš
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Nimes
22:05 Candice Renoirová: Cukríky alebo život
23:40 Doktorka Alexandra, Astrid a Raphaëlle: Oko za oko
kanál DVOJKA 20:10 Stavba roka
21:50 Do kríža
22:45 Švédi z osady
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Klapzubova jedenáctka (11)
20:55 Klapzubova jedenáctka (12)
21:30 Klapzubova jedenáctka (13/13)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook