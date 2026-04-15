Nový fotbalový kanál testuje na Astře

Před startem je zbrusu nový sportovní kanál zaměřený na jediný sport - fotbal. Testovací vysílání bylo spuštěno na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E.
Nová německá fotbalová stanice dostala název DFB.TV. Zkušební vysílání je možné naladit již nyní. Stanice se objevila v DVB-S multiplexu na kmitočtu 11,954 GHz a to na pozici po propagačním kanálu satelitního operátora SES (Astra) - Astra Demo.
Vysílání DFB.TV FREE, jak se programový slot v multiplexu jmenuje, je šířeno volně ( FTA) v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení (720x576). Podle informaci v rotující textové smyčce na obrazovce bude pravidelné vysílání spuštění 22. května 2026 a bude dostupné divákům placené televize HD+.
DFB.TV FREE je reakcí na poptávku diváků po fotbalovém obsahu. Stanice bude divákům přinášet přímé přenosy vybraných zápasů, rozhovory, magazíny či historické materiály.
Za projektem stanice je Německá fotbalová asociace (DFB). Odtud název nového programu.
technické parametry - DFB.TV FREE:
• Astra (19,2°E), freq. 11,954 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S/QPSK, FTA