Další test TV kanály na kapacitě M7 Group

Na kapacitě lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, se na satelitu Thor objevily další dvě testovací televizní pozice. Tentokrát jsou umístěny v DVB-S2 multiplexu.
Nové test sloty najde zájemce na kmitočtu 12,149 GHz. Vysílají se pod názvy "Test" a "Test 2". Oba sloty jsou od svého spuštění řádně kryptovány systémy Nagra MA (CAID 1815, 181D), Irdeto (CAID 0653, 0D97) a Conax (CAID 0B02). Zajímavostí je, že obě pozice mají nastavenou maďarskou audio stopu, ačkoliv M7 Group již na maďarském trhu svoji televizní platformu šířenou přes satelit již neposkytuje.
Co se objeví na těchto pozicích zatím není známo.
technické parametry - "Test", "Test 2":
• Thor (0,8°W), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Conax + Irdeto