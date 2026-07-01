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Sweet.tv: Slevové kódy s bonusem i v červenci

DNES! | Tisk

Operátor OTT platformy Sweet.tv prodloužil cenově zvýhodněné předplatné své služby pro zákazníky z České republiky a ze Slovenska, kteří mohou získat předplatné s 50% slevou. Klienti z Česka navíc s příjemným bonusem v podobě dalšího měsíce přístupu k nabídce operátora navíc.

Promo kód: PARABOLASPORT

Speciální promo kód Sweet.tv pro čtenáře webu parabola.cz: "PARABOLASPORT". Ten je určen pro diváky, kteří stále váhají si službu objednat a před samotným pořízením služby by si ji rádi řádně vyzkoušeli. Proto přichází zmíněný promo kód, který zájemcům umožní přístup k tarifu L (Maximum) na dobu tří měsíců a to za symbolický poplatek 5 Kč.


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▲ Obr č. 1 - Příjem OTT služby sweet.tv. Ilustrační foto (foto: Sweet.tv)
Za velmi nízký poplatek tak mohou diváci během léta sledovat největší sportovní šampionáty, včetně probíhajícího Mistrovství světa ve fotbale mužů a další významné sportovní události. Ačkoliv v promo kódu je slovo "sport", diváci získávají přístup ke všem programům v rámci tarifu L, k široké nabídce obsahu pro celou rodinu a filmovým novinkám. Takže službu mohou využít diváci nejenom kvůli sportu ale i pro běžné sledování vysílání televizních stanic filmů.

Je nutné upozornit, že uvedený promo kód PARABOLASPORT si mohou aktivovat pouze uživatelé, kteří aktuálně nemají aktivní žádnou placenou službu. Týká se to tedy výhradně nových klientů nebo těch, kteří službu v minulosti využívali, ale z nějakého důvodu předplatné zrušili.

Promo kód PARABOLASPORT je platný jen pro zákazníky z České republiky a to do 31.7.2026. Každý zákazník může využít tento promo kód jen jednou. Pro zájemce ze Slovenska není tato akce určena.

Parametry akce - ČR:
promo kód: PARABOLASPORT
účel promo kódu: přístup k balíčku L na dobu tří měsíců za 5 Kč
možnost opakované použití promo kódu: NE
platnost promo kódu: do 31.7.2026
územní omezení: Česká republika

Rozšíření 50 % slevy: bonus měsíc navíc

Operátor Sweet.tv nadále poskytuje čtenářům webu parabola.cz slevové kódy na základní balíčky M a L se slevou ve výši 50 procent. Tedy za poloviční cenu klienti získají balíček podle svého výběru na zvolené období. Provozovatel akci ještě vylepšil a to tím, že ke každé objednávce přidává měsíc přístupu k balíčku navíc. To znamená, že pokud si divák objedná například balíček L na 6 měsíců za poloviční cenu, získá ve skutečnosti 7 měsíců zvolené služby stále se slevou 50 %. Měsíc navíc je poskytován jen zákazníkům z České republiky. Na Slovensku akční sleva 50 % na balíček platí i nadále. Klientů ze Slovenska ale není nabízen zmíněný bonus v podobě měsíce příjmu programů navíc.

Slevová akce 50 % platí do 31.7.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.

Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.

Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 31.7.2026
územní omezení: Česká republika

Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 31.7.2026
územní omezení: Slovensko

Promo kódy pro diváky v České republice

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZL12L12 měsíců + 1 měsíc navíc3588,-1794,-
PARABOLACZL6L6 měsíců + 1 měsíc navíc1794,-897,-
PARABOLACZL3L3 měsíce + 1 měsíc navíc897,-449,-

▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v Kč)Cena v akci (v Kč)
PARABOLACZM12M12 měsíců + 1 měsíc navíc2868,-1434,-
PARABOLACZM6M6 měsíců + 1 měsíc navíc1434,-717,-
PARABOLACZM3M3 měsíce + 1 měsíc navíc717,-359,-

▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku

Promo kódy pro diváky na Slovensku

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKL12L12 měsíců155,-77,-
PARABOLASKL6L6 měsíců77,-38,-
PARABOLASKL3L3 měsíce38,-19,-

▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko

Promo kódTarifDélka předplatnéhoBěžná cena (v eurech)Cena v akci (v eurech)
PARABOLASKM12M12 měsíců118,-59,-
PARABOLASKM6M6 měsíců59,-29,-
PARABOLASKM3M3 měsíce29,-14,-

▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko



Proč si pořídit Sweet.tv?

V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.

Co nabízí sweet.tv?

OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.

Operátor nabízí dva balíčky M a L, které se liší jak počtem programů, tak pochopitelně i cenou. Ve vyšším balíčku ("L") jsou celkem 4 programy v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K.

Televizní platformu je možné využívat až na 4 zařízeních současně. Je jedno, zda se jedná o mobilní telefony, tablety či smart TV. Pro plynulé používání sweet.tv je nutné internetové připojení o rychlosti alespoň 3 Mbit/s.

redakce





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