Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby

Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu službyDNES! | Tisk | komentáře
Internetová televize Lepší.TV potvrzuje, že patří mezi nejrychleji se rozvíjející televizní služby na českém trhu. Od začátku roku představila praktičtější ovládání aplikace, přidala nové hudební, filmové, dokumentární, sportovní i zahraniční stanice a nasadila další nezávislou linku o kapacitě 100 Gb/s. Noví zákazníci si ji mohou už jen poslední dny vyzkoušet na 10 dní za 1 Kč a přidat se tak ke službě, kterou využívá přes 140 000 zákazníků.
▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Služba vylepšila také navazující sledování po skončení pořadu. Divák nemusí další obsah vyhledávat, protože Lepší.TV automaticky nabídne podobné pořady připravené k okamžitému sledování. U seriálů s více díly se navíc automaticky spustí následující epizoda, takže sledování může plynule pokračovat.
Změnou prošla i orientace v aplikaci. U rozbalené nabídky pořadů přibylo vizuální pozadí, které jasněji ukazuje, že se divák nachází v rozbalené verzi dané sekce. Díky tomu lépe pozná, kde v aplikaci je, a může se v nabídce pohybovat přehledněji.
Hudební část nabídky doplnily také 360 TuneBox a JAZZ 4K. JAZZ 4K přináší koncerty, hudební pořady, taneční vystoupení a obsah ze světa jazzu v kvalitě 4K. Filmovou nabídku rozšířila stanice FilmBox Arthouse (dnes FILMBOX+ Festival) zaměřená na artové a festivalové snímky, autorské filmy, oceňovaná díla z celého světa, kultovní klasiku a restaurované tituly.
Dokumentární obsah posílil DocuBox s dokumenty o světě kolem nás a příběhy ze života zvířat. Sportovní nabídku rozšířily GT TV se závody GT Cup Series, živými přenosy z okruhů v HD kvalitě a pohledem do zázemí profesionálních týmů a Ballcasterz s fotbalovými diskusemi, podcasty, analýzami a rozhovory. Do nabídky přibyly také francouzské stanice TV5MONDE a franceinfo:. TV5MONDE přináší magazíny, filmy, seriály, kulturu, dokumenty a pořady z frankofonního světa, stanice franceinfo: nabízí aktuální zprávy z Francie. K dispozici jsou francouzské i anglické titulky. Nabídku doplnila také stanice Erox HD s obsahem pro dospělé.
Součástí obsahového rozšíření jsou i relaxační videa v kvalitě 4K. Lepší.TV tak rozšiřuje využití televize i mimo klasické sledování pořadů a nabízí obsah pro chvíle odpočinku, soustředění nebo domácí atmosféry.
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(Lepší.TV)
redakce
parabola.cz
24.6.202
Funkce, které zjednodušují a zpříjemňují sledováníLepší.TV letos přidala funkce, které zjednodušují každodenní používání služby. Jednou z nejpraktičtějších novinek je ovládání televize přímo z mobilního telefonu. Divák tak má ovladač vždy u sebe a může přepínat pořady, vybírat obsah nebo se pohybovat v nabídce i ve chvíli, kdy klasický ovladač není po ruce.
▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Služba vylepšila také navazující sledování po skončení pořadu. Divák nemusí další obsah vyhledávat, protože Lepší.TV automaticky nabídne podobné pořady připravené k okamžitému sledování. U seriálů s více díly se navíc automaticky spustí následující epizoda, takže sledování může plynule pokračovat.
Změnou prošla i orientace v aplikaci. U rozbalené nabídky pořadů přibylo vizuální pozadí, které jasněji ukazuje, že se divák nachází v rozbalené verzi dané sekce. Díky tomu lépe pozná, kde v aplikaci je, a může se v nabídce pohybovat přehledněji.
Nabídka se rozrůstá o stanice s jasnou přidanou hodnotouLepší.TV v první polovině roku také rozšířila programovou nabídku napříč žánry. Výraznou hudební novinkou jsou stanice Vantage Classic, Vantage Music, Vantage Dance a Vantage Rock, které Lepší.TV nabízí jako jediný poskytovatel. Diváci tak získávají čtyři nové hudební kanály pro různé typy poslechu, od klasiky a oblíbených melodií až po taneční a rockovou hudbu.
Hudební část nabídky doplnily také 360 TuneBox a JAZZ 4K. JAZZ 4K přináší koncerty, hudební pořady, taneční vystoupení a obsah ze světa jazzu v kvalitě 4K. Filmovou nabídku rozšířila stanice FilmBox Arthouse (dnes FILMBOX+ Festival) zaměřená na artové a festivalové snímky, autorské filmy, oceňovaná díla z celého světa, kultovní klasiku a restaurované tituly.
Dokumentární obsah posílil DocuBox s dokumenty o světě kolem nás a příběhy ze života zvířat. Sportovní nabídku rozšířily GT TV se závody GT Cup Series, živými přenosy z okruhů v HD kvalitě a pohledem do zázemí profesionálních týmů a Ballcasterz s fotbalovými diskusemi, podcasty, analýzami a rozhovory. Do nabídky přibyly také francouzské stanice TV5MONDE a franceinfo:. TV5MONDE přináší magazíny, filmy, seriály, kulturu, dokumenty a pořady z frankofonního světa, stanice franceinfo: nabízí aktuální zprávy z Francie. K dispozici jsou francouzské i anglické titulky. Nabídku doplnila také stanice Erox HD s obsahem pro dospělé.
Součástí obsahového rozšíření jsou i relaxační videa v kvalitě 4K. Lepší.TV tak rozšiřuje využití televize i mimo klasické sledování pořadů a nabízí obsah pro chvíle odpočinku, soustředění nebo domácí atmosféry.
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Lepší.TV dlouhodobě stavíme tak, aby si v ní divák našel obsah pro různé nálady, situace i typy sledování. Letos jsme nabídku rozšířili o hudbu, filmy, dokumenty, sport, francouzský obsah i relaxační videa. Zvlášť důležité jsou pro nás stanice Vantage, které nabízíme jako jediný poskytovatel,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.
Silnější technologické zázemí pro vyšší provozní zátěžVedle obsahu a funkcí Lepší.TV posílila také technologické zázemí. Nasadila další nezávislou linku o kapacitě 100 Gb/s, která doplňuje stávající konektivitu. Služba tím získává vyšší kapacitu a větší rezervu pro nejvytíženější provozní období. Pokud by došlo k přerušení jedné linky, provoz se automaticky přepne na druhou.
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Růst služby stojí na třech pilířích: kvalitním obsahu, intuitivním ovládání a spolehlivé technologii. Nová nezávislá 100 Gb/s linka nám poskytuje větší kapacitní rezervu pro špičkové zatížení a zároveň zvyšuje odolnost celé infrastruktury. Pro diváky je klíčové jediné: aby televize fungovala plynule přesně ve chvíli, kdy ji chtějí sledovat, a právě díky tomuto posílení jsme to schopni zajistit,“ říká Pavel Górecki.
Poslední dny na vyzkoušení za 1 KčNoví zákazníci si mohou Lepší.TV aktuálně vyzkoušet na 10 dní za 1 Kč, a to včetně balíčku HBO a přístupu do videotéky HBO Max. Podmínky akce se však v blízkých dnech změní. Současná nabídka je tak skvělou příležitostí vyzkoušet Lepší.TV včetně prémiového obsahu ještě za stávajících podmínek.
(Lepší.TV)
redakce
parabola.cz
24.6.202