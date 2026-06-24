Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 24. června 2026, svátek má Jan

Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby

DNES! | Tisk | komentáře

Internetová televize Lepší.TV potvrzuje, že patří mezi nejrychleji se rozvíjející televizní služby na českém trhu. Od začátku roku představila praktičtější ovládání aplikace, přidala nové hudební, filmové, dokumentární, sportovní i zahraniční stanice a nasadila další nezávislou linku o kapacitě 100 Gb/s. Noví zákazníci si ji mohou už jen poslední dny vyzkoušet na 10 dní za 1 Kč a přidat se tak ke službě, kterou využívá přes 140 000 zákazníků.

Funkce, které zjednodušují a zpříjemňují sledování

Lepší.TV letos přidala funkce, které zjednodušují každodenní používání služby. Jednou z nejpraktičtějších novinek je ovládání televize přímo z mobilního telefonu. Divák tak má ovladač vždy u sebe a může přepínat pořady, vybírat obsah nebo se pohybovat v nabídce i ve chvíli, kdy klasický ovladač není po ruce.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Diváci sledují nabídku Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)
Služba vylepšila také navazující sledování po skončení pořadu. Divák nemusí další obsah vyhledávat, protože Lepší.TV automaticky nabídne podobné pořady připravené k okamžitému sledování. U seriálů s více díly se navíc automaticky spustí následující epizoda, takže sledování může plynule pokračovat.

Změnou prošla i orientace v aplikaci. U rozbalené nabídky pořadů přibylo vizuální pozadí, které jasněji ukazuje, že se divák nachází v rozbalené verzi dané sekce. Díky tomu lépe pozná, kde v aplikaci je, a může se v nabídce pohybovat přehledněji.

Nabídka se rozrůstá o stanice s jasnou přidanou hodnotou

Lepší.TV v první polovině roku také rozšířila programovou nabídku napříč žánry. Výraznou hudební novinkou jsou stanice Vantage Classic, Vantage Music, Vantage Dance a Vantage Rock, které Lepší.TV nabízí jako jediný poskytovatel. Diváci tak získávají čtyři nové hudební kanály pro různé typy poslechu, od klasiky a oblíbených melodií až po taneční a rockovou hudbu.

Hudební část nabídky doplnily také 360 TuneBox a JAZZ 4K. JAZZ 4K přináší koncerty, hudební pořady, taneční vystoupení a obsah ze světa jazzu v kvalitě 4K. Filmovou nabídku rozšířila stanice FilmBox Arthouse (dnes FILMBOX+ Festival) zaměřená na artové a festivalové snímky, autorské filmy, oceňovaná díla z celého světa, kultovní klasiku a restaurované tituly.

Dokumentární obsah posílil DocuBox s dokumenty o světě kolem nás a příběhy ze života zvířat. Sportovní nabídku rozšířily GT TV se závody GT Cup Series, živými přenosy z okruhů v HD kvalitě a pohledem do zázemí profesionálních týmů a Ballcasterz s fotbalovými diskusemi, podcasty, analýzami a rozhovory. Do nabídky přibyly také francouzské stanice TV5MONDE a franceinfo:. TV5MONDE přináší magazíny, filmy, seriály, kulturu, dokumenty a pořady z frankofonního světa, stanice franceinfo: nabízí aktuální zprávy z Francie. K dispozici jsou francouzské i anglické titulky. Nabídku doplnila také stanice Erox HD s obsahem pro dospělé.

Součástí obsahového rozšíření jsou i relaxační videa v kvalitě 4K. Lepší.TV tak rozšiřuje využití televize i mimo klasické sledování pořadů a nabízí obsah pro chvíle odpočinku, soustředění nebo domácí atmosféry.

Lepší.TV dlouhodobě stavíme tak, aby si v ní divák našel obsah pro různé nálady, situace i typy sledování. Letos jsme nabídku rozšířili o hudbu, filmy, dokumenty, sport, francouzský obsah i relaxační videa. Zvlášť důležité jsou pro nás stanice Vantage, které nabízíme jako jediný poskytovatel,“ říká Pavel Górecki, ředitel Lepší.TV.



Silnější technologické zázemí pro vyšší provozní zátěž

Vedle obsahu a funkcí Lepší.TV posílila také technologické zázemí. Nasadila další nezávislou linku o kapacitě 100 Gb/s, která doplňuje stávající konektivitu. Služba tím získává vyšší kapacitu a větší rezervu pro nejvytíženější provozní období. Pokud by došlo k přerušení jedné linky, provoz se automaticky přepne na druhou.

Růst služby stojí na třech pilířích: kvalitním obsahu, intuitivním ovládání a spolehlivé technologii. Nová nezávislá 100 Gb/s linka nám poskytuje větší kapacitní rezervu pro špičkové zatížení a zároveň zvyšuje odolnost celé infrastruktury. Pro diváky je klíčové jediné: aby televize fungovala plynule přesně ve chvíli, kdy ji chtějí sledovat, a právě díky tomuto posílení jsme to schopni zajistit,“ říká Pavel Górecki.

Poslední dny na vyzkoušení za 1 Kč

Noví zákazníci si mohou Lepší.TV aktuálně vyzkoušet na 10 dní za 1 Kč, a to včetně balíčku HBO a přístupu do videotéky HBO Max. Podmínky akce se však v blízkých dnech změní. Současná nabídka je tak skvělou příležitostí vyzkoušet Lepší.TV včetně prémiového obsahu ještě za stávajících podmínek.

(Lepší.TV)

redakce
parabola.cz
24.6.202

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
MAGENTA TV se rozšiřuje o TN Live a Letní kino
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Anny K.
21:30 Zbožňovaný
kanál CT2 20:00 Muž z Hongkongu
21:40 Mrazivá vášeň
23:40 Das Reich: Hitlerova divize smrti ve Francii (2/2)
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko
22:05 Farma Česko II (2)
23:15 FBI VI (1)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (103)
21:30 Kamarádi (104)
22:50 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (5)
21:10 Autobazar Monte Karlo 2 (7-11)
22:15 Charleston
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
21:55 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy pri Pont d'Arc
22:05 Čiara
23:58 Astrid a Raphaëlle II
kanál DVOJKA 20:10 Camargue: Divoký raj (2/2)
21:05 Pohľady na budúcnosť (4/4)
22:00 Zlatá lýra
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf II.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook