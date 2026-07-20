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Prima sport zahájí vysílání 17. srpna 2026

DNES! | redakce | tisk | názory

Nový sportovní kanál Prima sport má již známý oficiální termín zahájení pravidelného vysílání. Společnost FTV Prima, která bude stanici provozovat, uvedla, že stanice začne vysílat 17. srpna 2026.

Od svého spuštění program k dispozici divákům pozemního vysílání jako bezplatný program. Testovací vysílání mohou domácnosti naladit již nyní. Programová pozice Prima sport se nachází v celoplošném DVB-T2 MUXu 24 (multiplex 24), operátora Digital Broadcasting. Jde o jinou vysílací síť, než kterou používají jiné programy skupiny Prima. Divák si proto musí ověřit, zda tento multiplex přijímá. V tomto multiplexu se vysílají i všechny volně vysílané programy konkurenční skupiny Nova, tedy včetně stanic Nova Action, Nova Lady a dalších.

Vedle pozemního vysílání bude Prima sport k dispozici zákazníkům satelitní platformy Skylink (DTH) na družici Astra 3C (23,5°E) a to v rámci české nabídky od balíčku MINI. Program se objeví i v OTT službě Skylink Live TV. Opět jen v české nabídce.

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