AMC požádala o licence pro Sport 4 a Sport 5

AMC požádala o licence pro Sport 4 a Sport 5DNES! | redakce | tisk | názory
Společnost AMC Global Media Central Europe hodlá provozovat další sportovní kanály s českou vysílací licencí. Firma požádala o udělení vysílacích licencí pro další stanice se sportovním obsahem.
Nově hodlá společnost AMC Global Media CE provozovat stanice Sport 4 Hungary a Sport 5 Hungary s českou vysílací licencí. Oba programy by se měly šířit skrze zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet).
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavky zabývat na některém z příštích zasedání. V současné době uvedený subjekt provozuje s českými licencemi maďarské verze stanic Sport 1, Sport 2 a Sport 3.
Podobně i pro český a slovenský trh má provozovatel české licence pro stanice Sport 1 až Sport 4.