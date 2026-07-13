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AMC požádala o licence pro Sport 4 a Sport 5

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost AMC Global Media Central Europe hodlá provozovat další sportovní kanály s českou vysílací licencí. Firma požádala o udělení vysílacích licencí pro další stanice se sportovním obsahem.

Nově hodlá společnost AMC Global Media CE provozovat stanice Sport 4 Hungary a Sport 5 Hungary s českou vysílací licencí. Oba programy by se měly šířit skrze zvláštní přenosové systémy (distribuce přes internet).

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavky zabývat na některém z příštích zasedání. V současné době uvedený subjekt provozuje s českými licencemi maďarské verze stanic Sport 1, Sport 2 a Sport 3.

Podobně i pro český a slovenský trh má provozovatel české licence pro stanice Sport 1 až Sport 4.

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