Kanály Barrandov bez HD indexu v logu

Kanály Barrandov bez HD indexu v loguDNES! | redakce | tisk | názory
Na programech TV Barrandov, Barrandov Kino a Barrandov Krimi již není index "HD" v logu stanic. Televizní skupina Barrandov je tak dalším vysílatelem, který se rozhodla, že nebude do loga vkládat speciální označení pro formát distribuce.
Písmena "HD" začali provozovatelé televizních stanic vkládat do loga svých programů při spuštění distribuce ve vysokém rozlišení (HDTV). Doplněné logo o HD mělo upozornit, že diváci sledují program v lepší technické kvalitě.
Postupem času někteří vysílatelé index "HD" z loga svých programů odstranili. Důvodem je zjednodušení své distribuce k televizním operátorům, čímž ušetří nemalé finanční prostředky. Dalším (možným) důvodem je skutečnost, že u většiny operátorů jsou programy již šířeny v HD, takže index v logu je zbytečný.
Některé televizní stanice naopak u loga s indexem "HD" zůstávají. Má to upozornit na lepší technickou kvalitu, kterou divákům poskytují.