Voyo zdraží. Za Premier League diváci zaplatí více

Voyo zdraží. Za Premier League diváci zaplatí vícevčera | redakce | tisk | názory
Slovenská streamovací platforma Voyo změní v pondělí 10. srpna 2026 svůj ceník. Provozovatel zavádí nový televizní balíček s názvem Voyo Maximum s Canal+ Sport. Do něj zařadí nejlukrativnější fotbalovou anglickou Premier League a tenisové turnaje WTA.
Od pondělí 10.8.2026 budou muset zákazníci na Slovensku sáhnout hlouběji do kapsy. Jejich stávající balíček Voyo Maximum totiž projde významnou změnou. Z balíčku totiž zmizí sportovní kanály Canal+ Sport 1 až 8. Ty budou nově dostupné až v nově vytvořeném balíčku Voyo Maximum s Canal+ Sport. Za ten klienti zaplatí 14,99 eur měsíčně při jednom a tříměsíčním předplatném. V porovnání se stávajícím balíčkem Voyo Maximum, který stojí 11,99 eur měsíčně tak zákazníci zaplatí o rovné tři eura více.
Na lepší cenu se zájemci dostanou, pokud si balíček Voyo Maximum s CANAL+ Sport objednají na 6 nebo 12 měsíců, kdy zaplatí 71,94 eur, respektive 143,88 eur, což je (v obou případech) v přepočtu 11,99 eur měsíčně. Informuje o tom portál Živé.sk.
Původní balíček Voyo Maximum bude od 10.8. chudší právě o zmíněné programy Canal+ Sport. Cena balíčku zůstane nezměněna - tedy 11,99 eur měsíčně.
Nový ceník se bude týkat všech zákazníků, kteří si službu objednají od 10.8.2026. Stávající klienti Voyo se službou Voyo Maximum budou automaticky převedeni na nový balíček Voyo Maximum s Canal+ Sport a jejich balíček bude za původních podmínek dostupný po celou dobu platnosti.
Důvodem zdražení služeb pro zákazníky služby Voyo jsou rostoucí náklady na sportovní vysílací práva.
Markíza, která Voyo provozuje, nevylučuje, že zavede levnější předplatné, které bude obsahovat reklamu.