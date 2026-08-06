Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení

Prima sport se zaměří na fotbal, hokej, florbal. Diváky čeká řada překvapení3dny | Tisk | komentáře
Začíná nová éra sportu na Primě. Na české obrazovky přichází nový kanál Prima sport, který před oficiálním startem nabízí první programovou ochutnávku - třetí předkolo Ligy mistrů UEFA, včetně odvety. Fotbal ale nebude jediným sportem, který se na Prima sport objeví.
Prima sport na českém trhu naváže na úspěšně vybudovanou stanici Sporty TV a divákům nabídne ještě více přímých přenosů, původního obsahu i špičkové komentátorské a expertní zázemí. Na jejím vzniku spolupracovala společnost Perinvest Group.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Programová nabídka Prima sport bude zahrnovat živé přenosy domácích i zahraničních soutěží, magazíny a původní pořady. Diváci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín i na špičkové komentátorské a expertní obsazení. Chybět nebude fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga, světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour a diváci se mohou těšit na řadu dalších překvapení.
„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den. Tým, který nový kanál připravuje, patří k těm nejlepším na trhu v České republice a i technologie, které používáme například pro virtuální studia, jsou to nejlepší, co trh nabízí,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
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Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta si během svého působení vybudovala silnou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.
„
Prima sport odstartuje plné vysílání 17. srpna 2026 v 6.00 ráno a je důležitým krokem dlouhodobé strategie skupiny Prima posilovat nabídku prémiového sportovního obsahu napříč televizním i digitálním prostředím. Ještě před zahájením pravidelného vysílání Prima sport divákům nabídla třetí předkolo Ligy mistrů UEFA (v úterý 4. srpna 2026). O týden později odvysílá Prima sport odvetu.
Program Prima sport je k dispozici v pozemním vysílání (celoplošný DVB-T2 multiplex 24), na satelitu v rámci české nabídky platformy Skylink a také u vybraných televizních operátorů OTT/IPTV jako MAGENTA TV, Vodafone, Oneplay a Antik TV. Postupně by se měl program objevit v nabídkách dalších operátorů.
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redakce
Prima sport na českém trhu naváže na úspěšně vybudovanou stanici Sporty TV a divákům nabídne ještě více přímých přenosů, původního obsahu i špičkové komentátorské a expertní zázemí. Na jejím vzniku spolupracovala společnost Perinvest Group.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Programová nabídka Prima sport bude zahrnovat živé přenosy domácích i zahraničních soutěží, magazíny a původní pořady. Diváci se mohou těšit jak na domácí, tak na zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín i na špičkové komentátorské a expertní obsazení. Chybět nebude fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga, světová liga plážového volejbalu Beach Pro Tour a diváci se mohou těšit na řadu dalších překvapení.
„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den. Tým, který nový kanál připravuje, patří k těm nejlepším na trhu v České republice a i technologie, které používáme například pro virtuální studia, jsou to nejlepší, co trh nabízí,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.
„
Spuštění Prima sport je pro nás významným milníkem. V posledních měsících jsme ukázali, že dokážeme divákům nabídnout největší sportovní události na nejvyšší úrovni, ať už šlo o historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu nebo zápasy Sparty v kvalifikaci Ligy mistrů. Nový kanál nám umožní přinášet sportovní obsah systematicky a v ještě větším rozsahu,“ dodává Pavel Skořepa, šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima.
Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta si během svého působení vybudovala silnou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.
„
Díky Sporty TV jsme divákům přinesli autentické přenosy od menších sportovních soutěží až po prestižní tuzemské i mezinárodní podniky. Jsem hrdý na to, čeho se celému týmu Sporty TV podařilo dosáhnout, a věřím, že v další etapě svého rozvoje pod křídly skupiny Prima osloví projekt ještě širší okruh sportovních fanoušků,“ dodává Jan Smíšek, CEO Perinvest Group a Sporty TV.
Prima sport odstartuje plné vysílání 17. srpna 2026 v 6.00 ráno a je důležitým krokem dlouhodobé strategie skupiny Prima posilovat nabídku prémiového sportovního obsahu napříč televizním i digitálním prostředím. Ještě před zahájením pravidelného vysílání Prima sport divákům nabídla třetí předkolo Ligy mistrů UEFA (v úterý 4. srpna 2026). O týden později odvysílá Prima sport odvetu.
Program Prima sport je k dispozici v pozemním vysílání (celoplošný DVB-T2 multiplex 24), na satelitu v rámci české nabídky platformy Skylink a také u vybraných televizních operátorů OTT/IPTV jako MAGENTA TV, Vodafone, Oneplay a Antik TV. Postupně by se měl program objevit v nabídkách dalších operátorů.
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redakce