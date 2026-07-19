Představujeme: Návrat k Telly

Představujeme: Návrat k TellyDNES! | Tisk
Společnost Telly poskytuje svoji televizní platformu zákazníkům ze satelitu (DTH) i internetu (OTT). V tomto článku se vrátíme k dřívější recenzi OTT verze služby, vydanou přes dvěma lety. Služba od té doby prošla několika změnami.
Tento článek volně doplňuje dřívější recenzi služby Telly. Odkaz na původní text uvádíme níže.
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Představujeme: Telly
Telly (dříve DIGI TV) byla původně synonymem pro satelitní televizní platformu vysílanou z orbitální pozice 0,8°W/1°W, kde jsou zaparkovány satelity Thor 5/Thor 6/Thor 7 a Intelsat 10-02. Postupem času přišla s nabídkou příjmu televizních programů přes internet s cílem oslovit nové zákazníky, kteří nemohou či nechtějí instalovat satelitní komplet a mají zájem využívat moderní služby, které jim internetová televize může nabídnout - vedle živého sledování programů, timeshift, catch up, pauzu, restart, nahrávání pořadů a jiné.
Telly v OTT se od počátku snaží poskytovat divákům programy v HD rozlišení (pokud jsou provozovateli stanic vyráběny a šířeny). A nejenom to. Provozovatel cílí se svoji nabídkou na sportovní fanoušky. Těm nabízí jak dostatek fotbalových, hokejových, tenisových soutěží ale také bojové sporty, motoristický sport či lyžování. V nabídce provozovatele pochopitelně nejsou všechny existující soutěže, ale řadu nejvýznamnějších zde najde. Podrobné informace o sportovních přenosech na Telly najde zájemce přímé na oficiálních stránkách platformy.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Telly, EPG s časovou osou
Telly právě po vydání předchozí recenze provedla změnu grafiky ovládání. Nový moderní kabátek služby byl zvolen tak, aby ovládání aplikace bylo pro zákazníky nadále příjemné a bezproblémové. Změna grafiky se povedla a menu i nadále působí svižně - nedochází k žádným zdlouhavým načítáním.
▲ Obr č. 2 - Aplikace Telly, channel list
Aplikace má sice na různých zařízeních s různým operačním systémem podobný vzhled, nicméně i tak programátoři mysleli i na uživatele například set top boxů se systémem Android TV, kteří mají tzv. základní dálkové ovládání bez funkčních barevných tlačítek (tedy nemají červené, zelené, žluté a modré tlačítko), které usnadňují / urychlují ovládání aplikace. I bez těchto barevných tlačítek na DO lze aplikaci Telly plnohodnotně ovládat - tedy například zastavovat živé vysílání (lze přímo i žlutým tlačítkem), přetáčet (lze přímo i zeleným tlačítkem), vstupovat do menu (lze i modrým tlačítkem) či nahrávat (jde i přes červené tlačítko).
U živého vysílání lze šipkou dolů zobrazit poslední odvysílané programy na právě aktuální stanici. Uživatel nemusí složitě hledat archív stanice v hlavním menu.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Telly, informační proužek
Výhodou balíčku MAXI je jednak příznivá cena za kompletní nabídku, tak i skutečnost, že divák nemusí dále v budoucnu řešit, zda má daný program ve svém tarifu.
Připomeňme, že Telly nabízí tři základní balíčky Malý, Střední a Velký, které se liší jak počtem programů, tak i pochopitelně cenou. Zájemce si může k vybranému základnímu balíčku vybrat nějakou doplňkovou službu jako je balíček Red zahrnující celkem 12 erotických stanic, dále balíček HBO&Cinemax + HBO Max či možnost rozšířit počet souběžně používaných zařízení na jednom uživatelském účtu ale i možnost sledovat všechny živé přenosy turnajů Oktagon MMA.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Telly, informace o pořadu
Operátor Telly ale nadále zachoval možnost dokupování doplňkových balíčků. Tedy v případě, že nechcete kompletní nabídku, můžete si (i nadále) objednávat balíčky samostatně (základní plus volitelné). Pro některé zákazníky může být dokupování služeb cenově výhodnější (pokud má zákazník nejnižší balíček Malý například s tarifem Red, zaplatí méně).
▲ Obr č. 5 - Aplikace Telly, hlavní nabídka
Martin Vyleťal
Tento článek volně doplňuje dřívější recenzi služby Telly. Odkaz na původní text uvádíme níže.
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Představujeme: Telly
Telly (dříve DIGI TV) byla původně synonymem pro satelitní televizní platformu vysílanou z orbitální pozice 0,8°W/1°W, kde jsou zaparkovány satelity Thor 5/Thor 6/Thor 7 a Intelsat 10-02. Postupem času přišla s nabídkou příjmu televizních programů přes internet s cílem oslovit nové zákazníky, kteří nemohou či nechtějí instalovat satelitní komplet a mají zájem využívat moderní služby, které jim internetová televize může nabídnout - vedle živého sledování programů, timeshift, catch up, pauzu, restart, nahrávání pořadů a jiné.
Telly v OTT se od počátku snaží poskytovat divákům programy v HD rozlišení (pokud jsou provozovateli stanic vyráběny a šířeny). A nejenom to. Provozovatel cílí se svoji nabídkou na sportovní fanoušky. Těm nabízí jak dostatek fotbalových, hokejových, tenisových soutěží ale také bojové sporty, motoristický sport či lyžování. V nabídce provozovatele pochopitelně nejsou všechny existující soutěže, ale řadu nejvýznamnějších zde najde. Podrobné informace o sportovních přenosech na Telly najde zájemce přímé na oficiálních stránkách platformy.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Telly, EPG s časovou osou
Nové grafické rozhraníVelkou výhodou OTT platforem je jednotné grafické rozhraní na všech přijímacích zařízeních (pokud použijí vývojáři jednotný layout do všech verzí aplikací pro různé operační systémy). Pro uživatele je příjemné, když například na set top boxu s operačním systémem Android TV má stejné grafické rozhraní, které si zvykl používat například na televizoru s jiným OS. Naopak pro provozovatele platformy je vždy velkou výzvou a neznámou jakékoliv změny v layoutu aplikace. Jedna skupina diváků grafickou úpravu přijme, druhá může být s ní nespokojena.
Telly právě po vydání předchozí recenze provedla změnu grafiky ovládání. Nový moderní kabátek služby byl zvolen tak, aby ovládání aplikace bylo pro zákazníky nadále příjemné a bezproblémové. Změna grafiky se povedla a menu i nadále působí svižně - nedochází k žádným zdlouhavým načítáním.
▲ Obr č. 2 - Aplikace Telly, channel list
Aplikace má sice na různých zařízeních s různým operačním systémem podobný vzhled, nicméně i tak programátoři mysleli i na uživatele například set top boxů se systémem Android TV, kteří mají tzv. základní dálkové ovládání bez funkčních barevných tlačítek (tedy nemají červené, zelené, žluté a modré tlačítko), které usnadňují / urychlují ovládání aplikace. I bez těchto barevných tlačítek na DO lze aplikaci Telly plnohodnotně ovládat - tedy například zastavovat živé vysílání (lze přímo i žlutým tlačítkem), přetáčet (lze přímo i zeleným tlačítkem), vstupovat do menu (lze i modrým tlačítkem) či nahrávat (jde i přes červené tlačítko).
U živého vysílání lze šipkou dolů zobrazit poslední odvysílané programy na právě aktuální stanici. Uživatel nemusí složitě hledat archív stanice v hlavním menu.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Telly, informační proužek
Nový balíček MAXIV nabídce operátora se od vydání původní recenze objevil nový balíček "MAXI". Ten pořídí zájemce aktuálně aktuálně za cenu 990 korun měsíčně (bez akce za 1700 korun). Zákazníkům nabízí přístup ke kompletní programové nabídce operátora - tedy všech základních i příplatkových (doplňkových) balíčků za zvýhodněnou cenu.
Výhodou balíčku MAXI je jednak příznivá cena za kompletní nabídku, tak i skutečnost, že divák nemusí dále v budoucnu řešit, zda má daný program ve svém tarifu.
Připomeňme, že Telly nabízí tři základní balíčky Malý, Střední a Velký, které se liší jak počtem programů, tak i pochopitelně cenou. Zájemce si může k vybranému základnímu balíčku vybrat nějakou doplňkovou službu jako je balíček Red zahrnující celkem 12 erotických stanic, dále balíček HBO&Cinemax + HBO Max či možnost rozšířit počet souběžně používaných zařízení na jednom uživatelském účtu ale i možnost sledovat všechny živé přenosy turnajů Oktagon MMA.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Telly, informace o pořadu
Operátor Telly ale nadále zachoval možnost dokupování doplňkových balíčků. Tedy v případě, že nechcete kompletní nabídku, můžete si (i nadále) objednávat balíčky samostatně (základní plus volitelné). Pro některé zákazníky může být dokupování služeb cenově výhodnější (pokud má zákazník nejnižší balíček Malý například s tarifem Red, zaplatí méně).
Pro sportovní fanoušky balíček SPORTSpeciální balíček SPORT, zahrnující celkem 20 televizních stanic, nabízí Telly pro zákazníky, kteří již mají televizní službu jiného operátora ale rádi by sledovali sportovní programy, které nabízí Telly. Právě jim je určen balíček SPORT, který je aktuálně nabízen za 300 korun měsíčně.
Rozšiřování programové nabídkyTelly postupně rozšiřuje svoji programovou nabídku o další stanice. Zatím poslední novinky se v nabídce operátora objevily v dubnu letošního roku, kdy do nabídky byla zařazena dokumentární stanice JOJ Svět a stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a aktuální dění TV Roma.
▲ Obr č. 5 - Aplikace Telly, hlavní nabídka
Telly se širokou podporou zařízeníSlužby Telly je možné využívat ve webovém prohlížeči, v aplikaci Telly na mobilních zařízeních a tabletech (Android a iOS), chytrých televizorech (Samsung, LG, tv s OS Android TV) či zařízeních Apple TV.
Martin Vyleťal