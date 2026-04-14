JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly

JOJ Svět: Další dokumenty v češtiněDo nabídky Telly byla zařazena slovenská stanice JOJ Svět v českém jazyce. Program nabízí ty nejlepší dokumentární filmy od světových a domácích tvůrců. Vše s českým dabingem.
Program JOJ Svět je součástí Velkého balíčku.
TV Roma: Kultura a zábava pro všechnyDalší programovou novinkou Telly je nová stanice TV Roma. Vysílání se zaměřuje na romskou hudbu, kulturu a aktuální dění. Stanice je součástí všech balíčků operátora Telly a tedy dostupná pro všechny.
Obě stanice se objeví v programovém listu zcela automaticky. V případě, že se stále programy v nabídce neobjevují, operátor doporučuje restartovat aplikaci, eventuálně set top box.
Nutno podotknout, že JOJ Svět a TV Roma byly přidány do internetové (OTT) varianty Telly. V satelitní nabídce Telly nejsou tyto stanice poskytovány.
