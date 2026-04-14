Úterý, 14. dubna 2026, svátek má Vincenc

JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly

Nabídka televizního operátora Telly se rozšířila o dva nové programy. Od 14. dubna 2026 mohou diváci sledovat další porci dokumentárních filmů v češtině a rovněž unikátní pohled do romské kultury.

JOJ Svět: Další dokumenty v češtině

Do nabídky Telly byla zařazena slovenská stanice JOJ Svět v českém jazyce. Program nabízí ty nejlepší dokumentární filmy od světových a domácích tvůrců. Vše s českým dabingem.


▲ Obr č. 1 - Divák u televizní obrazovky. Ilustrační foto (foto: Telly)

Program JOJ Svět je součástí Velkého balíčku.

TV Roma: Kultura a zábava pro všechny

Další programovou novinkou Telly je nová stanice TV Roma. Vysílání se zaměřuje na romskou hudbu, kulturu a aktuální dění. Stanice je součástí všech balíčků operátora Telly a tedy dostupná pro všechny.



Obě stanice se objeví v programovém listu zcela automaticky. V případě, že se stále programy v nabídce neobjevují, operátor doporučuje restartovat aplikaci, eventuálně set top box.

Nutno podotknout, že JOJ Svět a TV Roma byly přidány do internetové (OTT) varianty Telly. V satelitní nabídce Telly nejsou tyto stanice poskytovány.

CANAL+ hlásí další úspěch v boji proti pirátskému příjmu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
První rok Oneplay
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
ZUN Rádio rozšířilo pokrytí. Je v další DAB síti
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Telly získala značku Czech Made jako první ve svém oboru
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
kanál CT1 20:05 Magnesia Litera 2026
20:10 Inspektorka Candice Renoirová VII
21:05 Rozpleteno
kanál CT2 20:00 Na cestách s Agathou Christie a Davidem Suchetem
20:55 Raději zešílet v divočině
22:15 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (52)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (22)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (59)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město 2 (3)
21:30 Labyrint (6)
22:45 Profesionálové 4 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra, Astrid a Raphaëlle: Oko za oko
22:00 Vysoká škola zločinu (6/6)
22:50 Všetko na polovicu
kanál DVOJKA 20:10 Geniálni stavitelia antického Ríma
21:05 St James's - kráľovská štvrť Londýna
21:55 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (3)
22:00 Rodinné prípady
22:50 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Uzlíček neštěstí (6)
22:10 Velitel (5)
23:45 Skutečné příběhy

