Pondělí, 1. června 2026, svátek má Laura

TVP World HD vysílá přes satelit. Je FTA na 13E

Polský zpravodajský a informační kanál TVP World se dostává k satelitním divákům po celé Evropě, severní Africe a zemích Středního východu. Program se objevil na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Stanice TVP World obsadila část kapacity DVB-S2 multiplexu operátora Eutelsatu na kmitočtu 10,930 GHz. Vysílání je poskytováno volně ( FTA) a tedy dostupné bez jakékoliv přístupové karty a předplatného všem divákům, kteří vyhledávají informace z polské perspektivy. Stanice vysílá pořady v anglickém jazyce s cílem oslovit diváky po celém světě.


▲ Obr č. 1 - TVP World HD - záběr z příjmu stanice
Doposud se stanice v Evropě nevysílala přes satelit. Program byl dostupný jen u vybraných operátorů IPTV a OTT platforem a kabelových sítích. Nová satelitní distribuce významným způsobem rozšiřuje dostupnost programu pro diváky.

TVP World přináší vše, co se děje na mezinárodní scéně z polského pohledu. Vysílání plní poslání veřejnoprávní služby TVP. Nejenom informuje o událostech diváky po celém světě, vysvětluje je a zasazuje je do kontextu střední a východní Evropy. Právě zde, kde se Východ setkává se Západem.

Vysílání TVP World se zaměřuje na geopolitické analýzy, technologické změny a společenské trendy, nabízí kontext, který často chybí v mainstreamovém zpravodajství.

technické parametry:


satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)
frekvence: 10,930 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 2/3


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

TVP World HD.
service ID: 16954
video PID: 1541 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1542 (MPEG, anglicky)
CA systém: žádný (FTA)

Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Barrandov Krimi a Barrandov Kino mohou přijít o licence
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Antik Sat: Přesuny JOJ Šport 2 HD, Arena Sport 1 HD a TLC
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
TV program

kanál CT1 20:15 Místo zločinu České Budějovice (9/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Bilance
kanál CT2 20:00 Hindenburg
22:10 Slaměný vdovec
23:55 Černá voda (2/6)
kanál NOVA 20:20 Specialisté (145)
21:30 Specialisté (146)
22:40 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda V (1)
21:30 Polda V (2)
22:40 Kriminálka Kraj I (12)
kanál SEZNAM 20:10 Kdo najde přítele, najde poklad
22:25 Stopy zločinu (3)
23:45 Ženy
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Vím, že nic nevím
21:55 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Naučte sa milovať
22:00 Reportéri
22:30 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:40 Tajomstvá dlhovekých (5/6)
21:30 Detská Univerzita Komenského
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (10)
21:30 Svokra
22:25 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (6)
21:30 Řetěz
23:25 Skutečné příběhy

