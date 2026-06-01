TVP World HD vysílá přes satelit. Je FTA na 13E

Polský zpravodajský a informační kanál TVP World se dostává k satelitním divákům po celé Evropě, severní Africe a zemích Středního východu. Program se objevil na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.
Stanice TVP World obsadila část kapacity DVB-S2 multiplexu operátora Eutelsatu na kmitočtu 10,930 GHz. Vysílání je poskytováno volně ( FTA) a tedy dostupné bez jakékoliv přístupové karty a předplatného všem divákům, kteří vyhledávají informace z polské perspektivy. Stanice vysílá pořady v anglickém jazyce s cílem oslovit diváky po celém světě.
▲ Obr č. 1 - TVP World HD - záběr z příjmu stanice
Doposud se stanice v Evropě nevysílala přes satelit. Program byl dostupný jen u vybraných operátorů IPTV a OTT platforem a kabelových sítích. Nová satelitní distribuce významným způsobem rozšiřuje dostupnost programu pro diváky.
TVP World přináší vše, co se děje na mezinárodní scéně z polského pohledu. Vysílání plní poslání veřejnoprávní služby TVP. Nejenom informuje o událostech diváky po celém světě, vysvětluje je a zasazuje je do kontextu střední a východní Evropy. Právě zde, kde se Východ setkává se Západem.
Vysílání TVP World se zaměřuje na geopolitické analýzy, technologické změny a společenské trendy, nabízí kontext, který často chybí v mainstreamovém zpravodajství.
satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)
frekvence: 10,930 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
TVP World HD.
service ID: 16954
video PID: 1541 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1542 (MPEG, anglicky)
CA systém: žádný (FTA)
redakce
