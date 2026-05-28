Čtvrtek, 28. května 2026, svátek má Vilém

RRTV: 5 nových licencí na televizní vysílání

Na českém trhu se může vysílat celkem pět televizních stanic s novou vysílací licencí - PRAHA TV, Music Box Classic či pro JOJ Cinema. Rozhodl o tom český regulátor médií RRTV na svém posledním sedmém zasedání konaného 26. května 2026. Ve všech případech se jedná o nové licence pro již existující stanice.

PRAHA TV s novou licencí na pozemní vysílání

Společnost PRAHA TV, s.r.o. může provozovat svoji metropolitní televizní stanici PRAHA TV šířenou přes pozemní vysílače dalších 12 let. Provozovatel získal novou vysílací licenci.

Podle licence bude PRAHA TV divákům přinášet regionální zpravodajství, publicistiku, kulturu, rozhovory, dokumenty, technologie, životní prostředí a lifestyle. Vysílání bude šířeno 24 hodiny denně v digitálních terestrických platformách multiplex 24 (jen Praha a Střední Čechy), Regionální síť 11 (RS11) a Regionální síť 8 (RS8), tedy v sítích Digital Broadcasting, respektive Českých Radiokomunikací.

Stanice PRAHA TV již přes všechny zmíněné pozemní digitální platformy vysílá a to na základě starší licence, která platí do 1.7.2026. Nová licence má tedy umožnit šíření vysílání i v dalších letech provozu.

Music Box Classic s českou licencí

Česká společnost Music Box Television bude provozovat svoji hudební televizní stanici Music Box Classic s českou vysílací licencí. Doposud využívala pro provoz svého programu licenci udělenou v zahraničí. To se nyní změní.

Music Box Classic již vysílá na českém a slovenském trhu, takže ani v tomto případě nepůjde o zásadní změnu pro televizní diváky.

Licence Music Box Classic uvádí, se jedná o hudební program zaměřený na popové a rockové hity. Stanice vysílá 24 hodiny denně.

Program bude šířen prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (přes internet) a to na základě smluv o předplatném programu s provozovateli převzatého vysílání skrze set top boxy, chytré televize, počítače nebo mobilní zařízení, přes webové stránky musicboxtv.pl nebo mobilní aplikace.

Stanice s českou licencí se může poskytovat v České republice, na Slovensku, Polsku, Německu, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku a Francii. Hlavním jazykem vysílání bude angličtina.

Licence platí 12 let.

RRTV zároveň informuje regulátory médií členských států Evropské unie (EU), na jejichž území je televizní vysílání Music Box Classic zcela nebo převážně směřováno, tj. Slovensko, Polsko, Německo, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Francii, že Music Box Classic vysílá v těchto zemích s českou vysílací licencí.

TV-Focus s licencí na kabelové vysílání

Regulátor také udělil licenci fyzické osobě Jaroslavu Heindlovi k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů na 12 let pro program s názvem TV-Focus.

TV-Focus je místní informační program určený pro distribuci v městech: Kadaň, okres Chomutov, kraj Ústecký, Klášterec nad Ohří, okres Chomutov, kraj Ústecký.

Vysílání bude šířeno 24 hodiny denně v českém jazyce.

Jde v tomto případě o novou licenci pro již existující program. Stávající licence pro TV-Focus platí do 18.6.2026.

JOJ Cinema přes satelit a kabelové systémy

Filmový kanál JOJ Cinema, společnosti DONEAL, s.r.o. může vysílat. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vysílateli udělila novou licenci pro šíření programu JOJ Cinema přes satelit a kabelové sítě.

Licenční podmínky uvádějí, že se jedná o filmový kanál zaměřený na vysílání hraných filmů, televizních seriálů a filmových dokumentů. Stanice bude vysílat 24 hodiny denně přes satelit na území České republiky a Slovenska, přes kabelové operátora na území ČR.

Licence platí 12 let. Program se bude vysílat v češtině.

RRTV informuje slovenského regulátora RpMS, že na Slovensku se může vysílat přes satelit program JOJ Cinema s českou licencí.



JOJ Cinema již na českém a slovenském trhu vysílá. Stávající licence platí do 16.6.2026 a provozovatel požádal o novou licenci, která mu umožní vysílat v dalších 12 letech.

Vyškovský městský informační kanál může vysílat v kabelových sítích

Regulátor RRTV udělil právnické osobě Vyškovská TV, s.r.o. licenci k provozování místního televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů a to programu s názvem Vyškovský městský informační kanál.

Jde o městský informační program v katastrálním území Vyškov, okres Vyškov. Program se bude vysílat 24 hodiny denně v češtině. Licence je platná 12 let.

I v tomto případě jde o novou licenci pro již existující program. Stávající licence je platná do 29.5.2026.

Vantage - vzniká nová hudební tv skupina, náhrada za kanály MTV
SledovaniTV spouští kanál ČT sport RYCHLE
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
MAGENTA TV slaví 10 let a přidává Narozeninové kino
JOJ Group nabídne všech 64 zápasů z MS v hokeji 2026
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Dva nové televizní multiplexy na 7E
TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:05 Gejzír
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Modrá krev III
21:00 Skryté skvosty III (9/10)
21:30 Cyklodálky 2 (6/8)
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (9)
21:35 Survivor Česko & Slovensko V (42)
23:10 FBI V (8)
kanál PRIMA 20:15 Polabí (71)
21:35 Inkognito
22:40 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Pekařův císař
21:30 Zatykač na královnu
23:30 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 3 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (1, 2/23)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Celkom iná rodina (2/2)
22:00 Komisár Montalbano
23:54 Julie Lescautová III
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 Horský vodca
21:50 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (14)
21:55 Rodinné prípady
22:40 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Inženýrská odysea (5)
21:35 Inženýrská odysea (6)
22:55 Pytlákova schovanka

