Sweet.tv: Vyzkoušejte si službu, získejte slevu a více s promo kódem

Televizní službu Sweet.tv si nově může zájemce řádně otestovat a pak se rozhodnout, zda se stane zákazníkem provozovatele. Pro rozhodnuté klienty provozovatel přichystal vedle slevy i příjemný bonus v podobě delšího přístupu ke službě.
Nový promo kód: PARABOLASPORTProvozovatel OTT/VOD služby Sweet.tv připravil pro čtenáře webu parabola.cz speciální promo kód "PARABOLASPORT". Ten je určen pro diváky, kteří stále váhají si službu objednat a před samotným pořízením služby by si ji rádi řádně vyzkoušeli. Proto přichází zmíněný promo kód, který zájemcům umožní přístup k tarifu L (Maximum) na dobu tří měsíců a to za symbolický poplatek 5 Kč.
Za velmi nízký poplatek tak mohou diváci během léta sledovat největší sportovní šampionáty, včetně probíhajícího MS v ledním hokeji, dále blížící se Mistrovství světa ve fotbale a další významné sportovní události. Ačkoliv v promo kódu je slovo "sport", diváci získávají přístup ke všem programům v rámci tarifu L, k široké nabídce obsahu pro celou rodinu a filmovým novinkám. Takže službu mohou využít diváci nejenom kvůli sportu ale i pro běžné sledování vysílání televizních stanic filmů.
Je nutné upozornit, že uvedený promo kód PARABOLASPORT si mohou aktivovat pouze uživatelé, kteří aktuálně nemají aktivní žádnou placenou službu. Týká se to tedy výhradně nových klientů nebo těch, kteří službu v minulosti využívali, ale z nějakého důvodu předplatné zrušili.
Promo kód PARABOLASPORT je platný jen pro zákazníky z České republiky a to do 30.6.2026. každý může využít tento promo kód jen jednou. Pro zájemce ze Slovenska není tato akce určena.
Parametry akce - ČR:
promo kód: PARABOLASPORT
účel promo kódu: přístup k balíčku L na dobu tří měsíců za 5 Kč
možnost opakované použití promo kódu: NE
platnost promo kódu: do 30.6.2026
územní omezení: Česká republika
Rozšíření 50 % slevy: bonus měsíc navícOperátor Sweet.tv nadále poskytuje čtenářům webu parabola.cz slevové kódy na základní balíčky M a L se slevou ve výši 50 procent. Tedy za poloviční cenu klienti získají balíček podle svého výběru na zvolené období. Provozovatel nyní akci ještě vylepšil a to tím, že ke každé objednávce přidává měsíc přístupu k balíčku navíc. To znamená, že pokud si divák objedná například balíček L na 6 měsíců za poloviční cenu, získá ve skutečnosti 7 měsíců zvolené služby stále se slevou 50 %. Měsíc navíc je poskytován jen zákazníkům z České republiky. Na Slovensku akční sleva 50 % na balíček platí i nadále. Klientů ze Slovenska ale není nabízen zmíněný bonus v podobě měsíce příjmu programů navíc.
Slevová akce 50 % platí do 30.6.2026. Týká se zákazníků z Česka i ze Slovenska.
Slevové kódy mohou využít i zákazníci, kteří je již v minulosti využili.
Parametry akce - ČR:
promo kód: viz tabulky č. 1 a 2
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období; k objednávce získá divák měsíc přístupu k balíčku navíc
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.6.2026
územní omezení: Česká republika
Parametry akce - SR:
promo kód: viz tabulky č. 3 a 4
účel promo kódu: přístup k balíčku M nebo L na zvolené období
možnost opakované použití promo kódu: ANO
platnost promo kódu: do 30.6.2026
územní omezení: Slovensko
Promo kódy pro diváky v České republice
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZL12
|L
|12 měsíců + 1 měsíc navíc
|3588,-
|1794,-
|PARABOLACZL6
|L
|6 měsíců + 1 měsíc navíc
|1794,-
|897,-
|PARABOLACZL3
|L
|3 měsíce + 1 měsíc navíc
|897,-
|449,-
▲ Tabulka č. 1 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Českou republiku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v Kč)
|Cena v akci (v Kč)
|PARABOLACZM12
|M
|12 měsíců + 1 měsíc navíc
|2868,-
|1434,-
|PARABOLACZM6
|M
|6 měsíců + 1 měsíc navíc
|1434,-
|717,-
|PARABOLACZM3
|M
|3 měsíce + 1 měsíc navíc
|717,-
|359,-
▲ Tabulka č. 2 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Českou republiku
Promo kódy pro diváky na Slovensku
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKL12
|L
|12 měsíců
|155,-
|77,-
|PARABOLASKL6
|L
|6 měsíců
|77,-
|38,-
|PARABOLASKL3
|L
|3 měsíce
|38,-
|19,-
▲ Tabulka č. 3 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif L pro Slovensko
|Promo kód
|Tarif
|Délka předplatného
|Běžná cena (v eurech)
|Cena v akci (v eurech)
|PARABOLASKM12
|M
|12 měsíců
|118,-
|59,-
|PARABOLASKM6
|M
|6 měsíců
|59,-
|29,-
|PARABOLASKM3
|M
|3 měsíce
|29,-
|14,-
▲ Tabulka č. 4 - Slevové kódy sweet.tv pro tarif M pro Slovensko
Proč si pořídit Sweet.tv?V době rostoucích cen zboží a služeb je nabídka televizních balíčků operátora Sweet.tv s velkou slevou pro cenově citlivé zákazníky vítaná. Mohou ji využít pro sebe, případně ji využít jako dárek.
Co nabízí sweet.tv?OTT služba sweet.tv nabízí běžné české a slovenské veřejnoprávní a komerční programy, přístup k mnoha tematickým programům různých žánrů. Nechybí ani vlastní FAST kanály zaměřené na filmy, dokumenty či hudbu, které u jiného operátora divák nenajde.
redakce