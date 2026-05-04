Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

JOJ Group bojuje proti nelegální streamovací službě

Společnost MAC TV, provozoval slovenské mediální skupiny JOJ ve spolupráci se SAKT (Slovenská asociace kabelových telekomunikací) postavila proti nelegálnímu streamování, které poškozuje jak televizní vysílatele, tak i operátory ale i samotné diváky.

JOJ Group a MAC proto podnikla konkrétní právní a technické kroky proti službě sleduje.me.

Nelegální služba sleduje.me podle MAC TV bez souhlasu majitelů zpřístupňuje televizní stanice, včetně exkluzivního obsahu, archívu a videopůjčovny.

Podle provozovatele JOJ Group takové fungování poškozuje televizní vysílatele, operátory i samotné diváky a v konečném důsledku oslabuje prostředí, ve kterém vzniká kvalitní lokální obsah.

Nelegální služba sleduje.me se objevila na mediálním trhu a MAC TV na její fungování neprodleně zareagovala ve spolupráci se SAKT. Obě strany spojily síly v boji proti nelegálním službám a začaly s aktivitami proti její činnosti. Jedním z prvních kroků bylo podání trestního oznámení, zároveň však probíhají i další právní a technická opatření.

Generální ředitel JOJ Group Marcel Grega vidí ve fungování takových služeb více než jen porušení zákona a zdůrazňuje důležitost aktivního boje proti pirátskému obsahu. "Nelegální streamování není jen porušením zákona, ale přímo ohrožuje udržitelnost tvorby kvalitního lokálního obsahu na Slovensku. Jako televizní vysílatelé investujeme významné prostředky do výroby, práv a technologické infrastruktury a je naší povinností aktivně chránit hodnotu této práce ve spolupráci se státem i technologickými partnery," uvedl.

"Nelegální streamování narušuje celý distribuční ekosystém televizního obsahu - od vysílatelů, přes operátory až po koncového diváka a zásadně podkopává licenční model, na kterém stojí celý trh placených televizních služeb. Ochrana licencovaného obsahu je proto klíčová nejen pro byznys, ale i pro dlouhodobou udržitelnost veškerých obchodů, je povinností dodržovat kvalitní obchodní televizní služby. a zároveň zajistit, aby se k divákům dostával kvalitní obsah legální a spolehlivou cestou,“ poznamenal Marek Mihálik, PAY TV manager JOJ Group



Význam společného postupu s operátory zdůraznil i prezident SAKT Vlastimil Lakatoš. "Poskytování takových služeb na našem trhu je naprosto nepřijatelné - poškozuje to zájem operátorů - členů SAKT. Jsme velmi rádi, že jsme se do tohoto boje pustili společně is naším dlouholetým partnerem MAC TV a jsem přesvědčen, že i tato aktivita pomůže náš trh vyčistit od všech podobných aktivit," podotkl prezident SAKT Vlastimil Lakatoš. "Tato aktivita poškozuje všechny subjekty, tj. televize, telekomunikačních operátorů, majitelů obsahu a na konci dne i samotné zákazníky," dodal.

Společným cílem MAC TV a SAKT je systematicky chránit slovenský televizní trh a zajistit férové podmínky pro všechny jeho účastníky. Jde o začátek dlouhodobého a koordinovaného úsilí eliminovat podobné nelegální služby iv budoucnosti.

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (5/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Blázni ze stadiónu
21:30 Spravedlnost pro mou dceru
23:00 Babylon Berlín IV (11/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (7)
21:40 Specialisté (139)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (11)
21:30 Polda IV (12)
22:40 Kriminálka Kraj I (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Nepřítel před branami
01:10 Profesionálové 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svatá
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (1/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (4)
21:45 Svokra
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (4)
21:20 Smrt stopařek
23:05 Skutečné příběhy

