JOJ Group bojuje proti nelegální streamovací službě
JOJ Group a MAC proto podnikla konkrétní právní a technické kroky proti službě sleduje.me.
Nelegální služba sleduje.me podle MAC TV bez souhlasu majitelů zpřístupňuje televizní stanice, včetně exkluzivního obsahu, archívu a videopůjčovny.
Podle provozovatele JOJ Group takové fungování poškozuje televizní vysílatele, operátory i samotné diváky a v konečném důsledku oslabuje prostředí, ve kterém vzniká kvalitní lokální obsah.
Nelegální služba sleduje.me se objevila na mediálním trhu a MAC TV na její fungování neprodleně zareagovala ve spolupráci se SAKT. Obě strany spojily síly v boji proti nelegálním službám a začaly s aktivitami proti její činnosti. Jedním z prvních kroků bylo podání trestního oznámení, zároveň však probíhají i další právní a technická opatření.
Generální ředitel JOJ Group Marcel Grega vidí ve fungování takových služeb více než jen porušení zákona a zdůrazňuje důležitost aktivního boje proti pirátskému obsahu. "
Nelegální streamování není jen porušením zákona, ale přímo ohrožuje udržitelnost tvorby kvalitního lokálního obsahu na Slovensku. Jako televizní vysílatelé investujeme významné prostředky do výroby, práv a technologické infrastruktury a je naší povinností aktivně chránit hodnotu této práce ve spolupráci se státem i technologickými partnery," uvedl.
Nelegální streamování narušuje celý distribuční ekosystém televizního obsahu - od vysílatelů, přes operátory až po koncového diváka a zásadně podkopává licenční model, na kterém stojí celý trh placených televizních služeb. Ochrana licencovaného obsahu je proto klíčová nejen pro byznys, ale i pro dlouhodobou udržitelnost veškerých obchodů, je povinností dodržovat kvalitní obchodní televizní služby. a zároveň zajistit, aby se k divákům dostával kvalitní obsah legální a spolehlivou cestou,“ poznamenal Marek Mihálik, PAY TV manager JOJ Group
Význam společného postupu s operátory zdůraznil i prezident SAKT Vlastimil Lakatoš. "
Poskytování takových služeb na našem trhu je naprosto nepřijatelné - poškozuje to zájem operátorů - členů SAKT. Jsme velmi rádi, že jsme se do tohoto boje pustili společně is naším dlouholetým partnerem MAC TV a jsem přesvědčen, že i tato aktivita pomůže náš trh vyčistit od všech podobných aktivit," podotkl prezident SAKT Vlastimil Lakatoš. "
Tato aktivita poškozuje všechny subjekty, tj. televize, telekomunikačních operátorů, majitelů obsahu a na konci dne i samotné zákazníky," dodal.
Společným cílem MAC TV a SAKT je systematicky chránit slovenský televizní trh a zajistit férové podmínky pro všechny jeho účastníky. Jde o začátek dlouhodobého a koordinovaného úsilí eliminovat podobné nelegální služby iv budoucnosti.
redakce