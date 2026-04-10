Pátek, 10. dubna 2026, svátek má Darja

Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2

logo Společnost Towercom chystá změnu v distribuci druhého terestrického multiplexu. V nejbližších dnech bude tato celoplošná vysílací síť překlopena z DVB-T do DVB-T2.

Modernizace, jak překlopení druhého slovenského pozemního multiplexu provozovatel nazývá, proběhne v průběhu dne v úterý 14.4.2026. V tento den se změní vysílací standard multiplexu z DVB-T na DVB-T2 a dotkne se všech diváků pozemní televize, kteří sledují vysílání stanic TA3, JOJ Plus, JOJ Krimi a Sport 2, které bude nutné během úterý přeladit a to na televizoru anebo set-top boxu. Přelaďovat přijímače nelze v předstihu, neboť výše uvedené programy v DVB-T2 se začnou vysílat na stejných kmitočtech, na kterých se nyní vysílají ve starém standardu DVB-T.

Změny ve vysílání druhého multiplexu by divákům neměly činit velké problémy po stránce možnosti příjmu - ostatní slovenské celoplošné vysílací sítě se již vysílají ve zmíněném DVB-T2. Diváci by tedy již měli být vybaveni na příjem vysílání ve druhé generaci terestrické televize. Stačí, když si diváci ověří, že mohou sledovat stanice STVR Šport (:Šport) v HEVC nebo TV Lux, které jsou volně šířenými programy.



Podle provozovatele sítě umožní modernizace dále vylepšovat kvalitu vysílání a vytvořit kapacitu pro rozvoj služeb - spuštění nových programů. Jaké nové stanice se v multiplexu objeví zatím není známo.

Plustelka je placená pozemní televize. Divákům nabízí přístup k programům komerčních vysílatelů Markíza a JOJ a řady vybraných tematických stanic. Diváci mohou pochopitelně přijímat i volně šířené stanice STVR a TV Lux. Ceny předplatného Plustelky se po změně parametrů druhého multiplexu nezmění.

