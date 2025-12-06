Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu

Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténuDNES! | Tisk
Slovenská televizní skupina JOJ Group již dříve oznámila, že k 31.12 2025 ukončí volné vysílání všech svých programů přes pozemní digitální vysílání DVB-T. Jedná se tak o kanály TV JOJ, Plus, WAU a JOJ 24, které doposud bylo možné na Slovensku přijímat zcela zdarma přes anténu. Obdobný krok učinila před devíti lety konkurenční Markíza Group.
Od 1. ledna 2026 budou muset diváci, kteří mají zájem i nadále sledovat programy JOJ Group se poohlédnout po jiné variantě příjmu, a to již placené. Tyto programy jsou součásti pozemní placené televize Plustelka, jsou součástí také všech IPTV/OTT služeb a nabídky kabelových operátorů na Slovensku a také všech satelitních platforem.
▲ Obr č. 1 - Aplikace Antik TV STB 2.0
Slovenský telekomunikační operátor Antik Telekom nachystal pro zákazníky satelitní televize Antik Sat velmi výhodnou akci „TV Balík 6+6 ZADARMO“, která je platná do 28.2.2026.
Pokud si zákazník objedná libovolný balík pro příjem satelitní televize Antik SAT na 6 měsíců, dostane dalších 6 měsíců navíc zcela zdarma! Akce platí pro nové i stávající zákazníky satelitní televize Antik SAT.
Televizní programy JOJ Group se nachází již od nejnižšího základního balíčku „ANTIK SAT - Začiatok“. Pokud zákazník splní podmínky akce a objedná si předplatné tohoto balíku na 6 měsíců, tak dostane dalších 6 měsíců navíc zcela zdarma. Měsíční předplatné tak vyjde na bezkonkurenčních 1,95 euro po dobu jednoho roku!
▲ Obr č. 2 - Aplikace Antik TV, přehled programů
V tomto základním balíčku operátor nabízí cca 170 programů. Všechny programy jsou k dispozici přes OTT, hlavní programy pak i přes satelit.
K satelitní službě Antik SAT dostává každý zákazník zcela zdarma i přístup do OTT služby Antik TV šířenou přes internet. Nabídka programů odpovídá balíčku, který si zákazník předplatí. Na jedno předplatné můžete mít k dispozici až 5 satelitních karet a k tomu 5 mobilních zařízení, které můžete využít pro současné sledování OTT nabídky operátora.
Pro příjem ze satelitu je vhodné použít výborný hybridní box NANO 4S, který umožňuje jak příjem programů ze satelitu, tak i příjem OTT nabídky operátora přes internet.
▲ Obr č. 3 - Aplikace Antik TV, info lišta
Pro sledování OTT nabídky také můžete používat aplikaci ve své SMART TV nebo smartphonu. Pro základní programy je k dispozici na hybridním boxu NANO 4S i na OTT službě Antik TV bezplatný TV archív.
Osobně mám vyzkoušený dlouhodobý bezproblémový příjem programů Antik SAT pomocí hybridního boxu NANO 4S, mám nainstalovanou aplikaci v LG TV a v multimediálním přehrávači Homatics s Android TV (aplikace Antik TV 2.0 for STB).
V balíčku „Antik SAT - Začiatok„ nechybí všechny programy Markíza Group (TV Markíza, Markíza Krimi, Dajto, Doma, Markíza Klasik), české programy ČT1, ČT2, Prima SK, Prima Cool SK, Prima Love SK, řada sportovních programů jako STVR Šport, JOJ Šport, JOJ Šport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto Motor und Sport, GTTV a Golf Channel.
Dětský žánr je zastoupen programy Jojko, RiK TV, Turbo TV, Duck TV Plus a KiKa.
▲ Obr č. 4 - Aplikace Antik TV, podrobné informace o programu
V tomto balíčku se nacházejí i dva programy pro dospělé: Pure Babes a Extasy 4K Platinum.
Za zmínku stojí ještě jedna speciální akce Antik Telekom, která je také platná do 28.2.2026. Při objednávce TV balíka „ ANTIK SAT - VŠETKO“ na 12 měsíců dostávají zákazníci set-top box Antik NANO 4S a satelitní kartu Conax zadarmo. Podmínkou akce je plná úhrada 12 měsíců předplatného za standardní cenu. Detailní informace o všech akcích najdete na webu operátora.
Seznam všech programů a seznam jednotlivých balíčků satelitní služby ANTIK SAT najdete také na webu operátora zde.
Ing. Martin Švehlík
