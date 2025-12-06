Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 6. prosince 2025, svátek má Mikuláš

Blíží se konec bezplatného příjmu TV JOJ přes anténu

DNES! | Tisk

Slovenská televizní skupina JOJ Group již dříve oznámila, že k 31.12 2025 ukončí volné vysílání všech svých programů přes pozemní digitální vysílání DVB-T. Jedná se tak o kanály TV JOJ, Plus, WAU a JOJ 24, které doposud bylo možné na Slovensku přijímat zcela zdarma přes anténu. Obdobný krok učinila před devíti lety konkurenční Markíza Group.

Od 1. ledna 2026 budou muset diváci, kteří mají zájem i nadále sledovat programy JOJ Group se poohlédnout po jiné variantě příjmu, a to již placené. Tyto programy jsou součásti pozemní placené televize Plustelka, jsou součástí také všech IPTV/OTT služeb a nabídky kabelových operátorů na Slovensku a také všech satelitních platforem.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Aplikace Antik TV STB 2.0
Slovenský telekomunikační operátor Antik Telekom nachystal pro zákazníky satelitní televize Antik Sat velmi výhodnou akci „TV Balík 6+6 ZADARMO“, která je platná do 28.2.2026.

Pokud si zákazník objedná libovolný balík pro příjem satelitní televize Antik SAT na 6 měsíců, dostane dalších 6 měsíců navíc zcela zdarma! Akce platí pro nové i stávající zákazníky satelitní televize Antik SAT.

Televizní programy JOJ Group se nachází již od nejnižšího základního balíčku „ANTIK SAT - Začiatok“. Pokud zákazník splní podmínky akce a objedná si předplatné tohoto balíku na 6 měsíců, tak dostane dalších 6 měsíců navíc zcela zdarma. Měsíční předplatné tak vyjde na bezkonkurenčních 1,95 euro po dobu jednoho roku!


obrázek

▲ Obr č. 2 - Aplikace Antik TV, přehled programů
V tomto základním balíčku operátor nabízí cca 170 programů. Všechny programy jsou k dispozici přes OTT, hlavní programy pak i přes satelit.

K satelitní službě Antik SAT dostává každý zákazník zcela zdarma i přístup do OTT služby Antik TV šířenou přes internet. Nabídka programů odpovídá balíčku, který si zákazník předplatí. Na jedno předplatné můžete mít k dispozici až 5 satelitních karet a k tomu 5 mobilních zařízení, které můžete využít pro současné sledování OTT nabídky operátora.

Pro příjem ze satelitu je vhodné použít výborný hybridní box NANO 4S, který umožňuje jak příjem programů ze satelitu, tak i příjem OTT nabídky operátora přes internet.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Aplikace Antik TV, info lišta
Pro sledování OTT nabídky také můžete používat aplikaci ve své SMART TV nebo smartphonu. Pro základní programy je k dispozici na hybridním boxu NANO 4S i na OTT službě Antik TV bezplatný TV archív.

Osobně mám vyzkoušený dlouhodobý bezproblémový příjem programů Antik SAT pomocí hybridního boxu NANO 4S, mám nainstalovanou aplikaci v LG TV a v multimediálním přehrávači Homatics s Android TV (aplikace Antik TV 2.0 for STB).

V balíčku „Antik SAT - Začiatok„ nechybí všechny programy Markíza Group (TV Markíza, Markíza Krimi, Dajto, Doma, Markíza Klasik), české programy ČT1, ČT2, Prima SK, Prima Cool SK, Prima Love SK, řada sportovních programů jako STVR Šport, JOJ Šport, JOJ Šport 2, Arena Sport 1, Arena Sport 2, Auto Motor und Sport, GTTV a Golf Channel.

Dětský žánr je zastoupen programy Jojko, RiK TV, Turbo TV, Duck TV Plus a KiKa.




obrázek

▲ Obr č. 4 - Aplikace Antik TV, podrobné informace o programu
V tomto balíčku se nacházejí i dva programy pro dospělé: Pure Babes a Extasy 4K Platinum.

Za zmínku stojí ještě jedna speciální akce Antik Telekom, která je také platná do 28.2.2026. Při objednávce TV balíka „ ANTIK SAT - VŠETKO“ na 12 měsíců dostávají zákazníci set-top box Antik NANO 4S a satelitní kartu Conax zadarmo. Podmínkou akce je plná úhrada 12 měsíců předplatného za standardní cenu. Detailní informace o všech akcích najdete na webu operátora.

Seznam všech programů a seznam jednotlivých balíčků satelitní služby ANTIK SAT najdete také na webu operátora zde.

Ing. Martin Švehlík





Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
JOJ Svět startuje v češtině v České republice
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
SledovaniTV spouští 3 vlastní filmové kanály
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Sweet.tv prodlužuje předvánoční velkou slevu na předplatné
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Kanály Viasat v nabídce Antik TV
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Dva měsíce televize zdarma: SledovaniTV spouští Black Friday
Sparta a Zrádci spojili síly
Sparta a Zrádci spojili síly

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:05 Něco na té Mary je
kanál CT2 20:00 Vojna a mír (1/2)
21:50 Vojna a mír (2/2)
23:30 Mrak v zubech
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno!
21:50 Blíženec
00:15 V dobrém i zlém
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (15)
21:35 Bez lítosti (7)
22:35 Mystery, Aljaška
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (5)
21:20 Profesionálové 4 (6)
22:25 Ecce homo Homolka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:10 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Noc nádejí
23:15 Sieň slávy
01:40 Góly-body-sekundy
kanál DVOJKA 20:00 Pravá tvár sv. Mikuláša
20:35 Čiapka
22:00 Odveta (5/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Laskavý divák promine (5/5)
00:05 Kdyby tisíc klarinetů

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook