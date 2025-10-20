JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu

JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténuDNES! | Tisk | komentáře
Významnou změnu v distribuci svých programů chystá provozovatel slovenské mediální skupiny JOJ. Od roku 2026 nebudou žádné její programy dostupné zdarma v terestrickém vysílání. Diváci mají přes 2 měsíce čas se připravit na tuto změnu.
JOJ Group se rozhodla k 1.1.2026 ukončit volnou distribuci svých programů v pozemním vysílání. Diváci budou mít dostatek alternativ pro sledování svých oblíbených stanic provozovatele.
K 1.1.2026 skončí v DTT (digitální terestrická televize) volná distribuce stanic JOJ (SD), JOJ Plus (SD), WAU (SD) a JOJ 24 HD. Stanice budou nadále dostupné pro diváky přednostně prostřednictvím streamovací služby JOJ play, v nabídce pozemní Plustelky, dále přes satelit (DTH), kabelové sítě a IPTV a OTT nabídky televizních operátorů.
„
* JOJ play - bezplatná online služba s přímým živým vysíláním a bohatým archívem, vše s možností zpětného shlédnutí a podporou pro smart TV, mobil a web. JOJ play dále nabízí prémiový obsah, který zahrnuje exkluzivní sportovní vysílání, premiéry v předstihu. originální původní tvorbu připravenou pro platformu JOJ play, filmový a dokumentární obsah a obsah pro děti.
* Plustelka - pozemní vysílání DVB-T/DVB-T2
* DTH / satelitní operátoři - nabídka hlavních satelitních platforem
* kabeloví operátoři - analogové a digitální kabelové rozvody po celém Slovensku
* IPTV/OTT - služby telekomunikačních operátorů s funkcemi pauzy, zpětného shlédnutí a nahrávání
Programy JOJ Group budou od Nového roku dostupné v pozemním vysílání jen v rámci placené služby Plustelka, jako v případě konkurenčních programů skupiny Markíza. Na oficiálních stránkách skupiny JOJ budou po dobu přechodného období dostupné návody, jak si zajistit přístup k programům JOJ po odchodu provozovatele od volného pozemního vysílání.
Pozemní vysílání na Slovensku se netěší takové popularitě jako v České republice. Bezplatná programová nabídka v DTT není tak pestrá. Domácnosti proto většinou využívají některé balíčky televizních operátorů, které jim nabízejí jednak programy v HD rozlišení, popisované doplňkové služby (nahrávání, zpětné shlédnutí, pauzu) a také širší nabídku stanic.
Ukončení volné DTT distribuce programů JOJ uvítají televizní operátoři, kteří mohou získat nové zákazníky. Navíc v období, kdy o televizní službu je mezi diváky větší zájem. Pro televizní skupinu JOJ je konec bezplatné distribuce v DTT cestou, jak snížit provozní náklady za distribuci svých programů.
redakce
redakce