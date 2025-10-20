Quantcast
JOJ ukončí volné šíření na klasickou pozemní anténu

logo Významnou změnu v distribuci svých programů chystá provozovatel slovenské mediální skupiny JOJ. Od roku 2026 nebudou žádné její programy dostupné zdarma v terestrickém vysílání. Diváci mají přes 2 měsíce čas se připravit na tuto změnu.

JOJ Group se rozhodla k 1.1.2026 ukončit volnou distribuci svých programů v pozemním vysílání. Diváci budou mít dostatek alternativ pro sledování svých oblíbených stanic provozovatele.

K 1.1.2026 skončí v DTT (digitální terestrická televize) volná distribuce stanic JOJ (SD), JOJ Plus (SD), WAU (SD) a JOJ 24 HD. Stanice budou nadále dostupné pro diváky přednostně prostřednictvím streamovací služby JOJ play, v nabídce pozemní Plustelky, dále přes satelit (DTH), kabelové sítě a IPTV a OTT nabídky televizních operátorů.

Naší dlouhodobou prioritou je zpřístupnit programy JOJ Group všem divákům - jednoduše, spolehlivě a v nejvyšší kvalitě, bez ohledu na to, jakým způsobem sledují televizi. Budeme i nadále poskytovat přístup k našim programům prostřednictvím všech běžných platforem, včetně multiplexu pozemního vysílání, které má na Slovensku své věrné diváky. Zároveň pokračujeme v investicích do služby JOJ play, abychom nabídli moderní, pohodlné a kvalitní sledování pro ty, kteří preferují online prostředí. Naším cílem je, aby si každý divák mohl vybrat způsob sledování, který mu nejvíce vyhovuje,“ řekl Marcel Grega, generální ředitel JOJ Group.

Kde sledovat stanice JOJ Group od 1.1.2026:


* JOJ play - bezplatná online služba s přímým živým vysíláním a bohatým archívem, vše s možností zpětného shlédnutí a podporou pro smart TV, mobil a web. JOJ play dále nabízí prémiový obsah, který zahrnuje exkluzivní sportovní vysílání, premiéry v předstihu. originální původní tvorbu připravenou pro platformu JOJ play, filmový a dokumentární obsah a obsah pro děti.
* Plustelka - pozemní vysílání DVB-T/DVB-T2
* DTH / satelitní operátoři - nabídka hlavních satelitních platforem


* kabeloví operátoři - analogové a digitální kabelové rozvody po celém Slovensku
* IPTV/OTT - služby telekomunikačních operátorů s funkcemi pauzy, zpětného shlédnutí a nahrávání

Programy JOJ Group budou od Nového roku dostupné v pozemním vysílání jen v rámci placené služby Plustelka, jako v případě konkurenčních programů skupiny Markíza. Na oficiálních stránkách skupiny JOJ budou po dobu přechodného období dostupné návody, jak si zajistit přístup k programům JOJ po odchodu provozovatele od volného pozemního vysílání.

Pozemní vysílání na Slovensku se netěší takové popularitě jako v České republice. Bezplatná programová nabídka v DTT není tak pestrá. Domácnosti proto většinou využívají některé balíčky televizních operátorů, které jim nabízejí jednak programy v HD rozlišení, popisované doplňkové služby (nahrávání, zpětné shlédnutí, pauzu) a také širší nabídku stanic.

Ukončení volné DTT distribuce programů JOJ uvítají televizní operátoři, kteří mohou získat nové zákazníky. Navíc v období, kdy o televizní službu je mezi diváky větší zájem. Pro televizní skupinu JOJ je konec bezplatné distribuce v DTT cestou, jak snížit provozní náklady za distribuci svých programů.

redakce

