Úterý, 21. dubna 2026, svátek má Alexandra

MCM ukončí 30. června vysílání

MCM, hudební a popkulturní francouzská stanice ukončí své vysílání na všech televizních platformách ve Francii. Stane se tak po 37 letech. Groupe M6, současný vlastník kanálu od roku 2019, potvrdil uzavření ikonické hudební a zábavní stanice k 30. červnu 2026.


▲ Obr č. 1 - Historická grafika televizní stanice MCM. Ilustrační foto (reprofoto: YT/METAL CAPONE/MCM)
Stanice MCM je dobře známá divákům v České republice a na Slovensku, zejména z počátku 90. letech a to díky kabelovým operátorům a bezplatnému analogovému satelitnímu vysílání na pozici 13°E. Stanice postupně přešla proměnou a z čistě hudební stanice se stal zábavní kanál pro mladé, který se dnes vysílá už jen v sítích telekomunikačních operátorů na území Francie.


▲ Obr č. 2 - Historická grafika televizní stanice MCM. Ilustrační foto (reprofoto: YT/METAL CAPONE/MCM)
Vysílání MCM je šířeno u mnoho operátorů ve Francii, jako jsou Free, Bbox, ARF či Orange TV. Ze satelitní nabídky CANAL+ byl program vyřazen v roce 2023, ale zůstal v balíčcích IPTV

Groupe M6 se rozhodla uzavřít stanici MCM uprostřed měnící se audiovizuální krajiny, kde streamovací platformy stále více konkurují tradiční lineární televizi. MCM se s diváky rozloučí 30.6.2026.


▲ Obr č. 3 - Historická grafika televizní stanice MCM. Ilustrační foto (reprofoto: YT/METAL CAPONE/MCM)


Stanice MCM byla spuštěna v červenci 1989 a sdílela programovou pozici s TMC (Télé Monté Carlo). Díky svým hitparádám a živým koncertům si rychle získala popularitu a stala se atraktivní francouzskojazyčnou alternativou k tehdy všudypřítomné MTV Europe. Poté, co MCM získala společnost Lagardére a později byla začleněna do Groupe M6, vysílání prošlo výraznou proměnou a program se zaměřil na původní americké seriály a geekovskou kulturu zaměřenou na témata jako technologie, videohry, fantasy a komiksy.

Zatím není známo, zda se některé pořady přesunou na jiné kanály provozovatele nebo streamovací platformu. Nostalgičtí diváci, kteří touží se vrátit do 90. let minulého století, si budou moci prohlížet online archívy kanálu nebo živé vysílání na sociálních sítích a to do posledního dne vysílání.




▲ Video č. 1 - Ukázky z vysílání televizní stanice MCM (video: YT/METAL CAPONE/MCM)
podle satkurier.pl + TeleSatellite + Groupe M6

