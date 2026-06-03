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Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+

DNES! | Tisk | komentáře

Zbrusu nová rozhlasová stanice testuje v digitálním pozemním multiplexu (DAB) na území Prahy a středních Čech. Společnost JOE Media rozšířila svůj DAB multiplex COLOR DAB+ o stanici Radio Fantasy Praha.

Po spuštění ve Vídni v Rakousku tak Radio Fantasy vysílá v další evropské metropoli. Testovací vysílání stanice Radio Fantasy Praha bylo spuštěno v úterý 2. června ve 20 hodin prostřednictvím DAB multiplexu COLOR DAB+ na kanálu (bloku) 6A. Vysílání je šířeno z vysílače Praha - stadion Strahov s výkonem 5 kW ERP.


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▲ Obr č. 1 - Logo stanice Radio Fantasy Praha (foto: Radio Fantasy Praha)
Radio Fantasy Praha vysílá s bit ratem 72 kbit/s s ochranou chyb EEP 3-A.

Vedle zmíněné programové novinky obsahuje pražská verze regionálního multiplexu COLOR DAB+ dalších celkem 8 rozhlasových stanic a dvě testovací pozice - jmenovitě Americana Radio, Astra Radio, COLOR MusicRadio, Classic Praha, HEY Rádio, Musiconly, Ráádio Presstón a Rádio Sázava a testovací pozice COLOR_E a DAB Test HQ.

COLOR DAB+ působí i v dalších regionech České republiky, nicméně vysílání Radio Fantasy v jiných regionech není šířeno.



Radio Fantasy Praha se zaměřuje na klasické hity ze 70. až 90. let minulého století. Jednou za hodinu také přinese hit ze 60. let minulého století.

Stávající vysílání Rádia Fantasy Praha je zkušební. To bude probíhat až do konce měsíce. Oficiální start je naplánován na 1. července 2026.

Stanice bude i nadále nabízet svým posluchačům nemoderovaný program. Provozovatel klade zvláštní důraz na kvalitu zvuku nové stanice a používá jeden z nejvyšších datových toků pro distribuci svého programu v DAB.

Zájemci mimo oblast pokrytí či posluchači bez DAB přijímačů si mohou stanici "naladit" na internetu. Vysílání je dostupné po celém světě na několika agregátorech.

redakce

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