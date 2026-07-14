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Prima Sport začala testovat v multiplexu 24

DNES! | Tisk | komentáře

Nový sportovní kanál společnosti FTV Prima se chystá na zahájení pravidelného vysílání. Diváci pozemního vysílání již mohou naladit programovou pozici nové sportovní stanice Prima Sport.

K televizním divákům se dostává první modulace nového programu Prima Sport. První testovací vysílání se objevilo v celoplošném DVB-T2 multiplexu 24 u operátora Digital Broadcasting. Jde o jinou síť, než ze které vysílají ostatní programy FTV Prima. Divák proto musí ověřit, zda tuto vysílací síť může přijímat.


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▲ Obr č. 1 - Prima Sport - záběr z vysílání programové pozice z multiplexu 24
Prima Sport obsadila nový programový slot v multiplexu 24. Pro příjem je proto nutné použít nové ruční či automatické vyhledávání.

Programová pozice Prima Sport zatím vysílá statickou obrazovku - černou obrazovku s bílým textem v tomto znění:

"Vážení diváci, v průběhu srpna na této programové pozici naladíte nový sportovní kanál Prima sport."

Pozice Prima Sport se vysílá ve full HD rozlišení (1920x1080) v kodeku HEVC (H.265).



Společnost FTV Prima získala licenci na svůj nový projekt - sportovní kanál Prima Sport od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) před měsícem - 16. června 2026.

Společnosti FTV Prima dlouhodobě chyběla sportovní stanice ve svém portfoliu. Na sport se doposud nezaměřovala. V minulosti vysílala v rámci sublicence MS v hokeji, fotbalové Euro či přenosy z anglické Premier League. Zkušenosti s vysíláním významných sportovních přenosů již má z minulých let.

V minulém týdnu se provozovateli podařilo získat sublicenci od společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) na vysílání historicky prvního českého finále tenisového turnaje Wimbledon. Jak se ukázalo, televize se strefila do poptávky televizních divákům. Přímý přenos třísetové bitvy dvou českých tenistek si na hlavním kanálu TV Prima nenechalo ujít 764 tis. diváků při sharu 36,95 % v cílové skupině 15+. Mezi muži ve stejné cílové skupině dosáhl podíl na sledovanosti dokonce 41,56 %. Diváci mohli sledovat výjimečný sportovní okamžik s předzápasovým expertním studiem i špičkovým komentářem.

Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.

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