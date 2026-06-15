Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtině

Kanál o domácích mazlíčcích již vysílá v češtiněDNES! | Tisk | komentáře
Nový tematický kanál zaměřený na domácí mazlíčky začal dnes vysílat v českém jazyce. Stanice postupně rozšíří distribuci k operátorům a jejím zákazníkům na území České republiky a Slovenska.
Nová stanice se jmenuje Dog & Cat TV a o jejím spuštění na území bývalé federace jsme na webu parabola.cz již referovali. Start programu byl sice naplánován na září, stanice odstartovala již dnes 15.6.2026 v 10 hodin v nabídce prvního televizního operátora. Stanice Dog & Cat TV se stala součástí programové nabídky slovenského telekomunikačního operátora Orange v rámci balíčku "Televízia M". Právě Orange Slovensko získal exkluzivitu na 2 a půl měsíce. Znamená to, že až do 31.8.2026 bude stanice dostupná výhradně v síti Orange.
▲ Obr č. 1 - Logo nové stanice Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Po tomto datu - od 1.9.2026 - již nebude poskytována výhradní distribuce a zamíří k divákům i u dalších operátorů na Slovensku a v České republice se kterými se společnost Channels CZ, která na území České republiky a Slovenska stanici zastupuje, dohodne na komerčních podmínkách zařazení programu do nabídky.
Dog & Cat TV slaví úspěchy v domovské Francii, kde byla zařazena do nabídky operátora CANAL+ a nedávno se program objevil v Nizozemí u operátora KPN. Po Francii a Nizozemí je tak Slovensko třetí zemí, na které se tato nová stanice vysílá.
▲ Obr č. 2 - Nové stanice Dog & Cat TV míří na trh (foto: SECOM Group)
Příchod Dog & Cat TV na Slovensko je součástí jeho dlouhodobé expanze, která potvrzuje rostoucí poptávku po prémiovém obsahu věnovaném domácím mazlíčkům. Jedná se o rychle rostoucí segmenent v evropském audiovizuálním prostředí. Cílem provozovatele, společnosti SECOM Group je nabízet program zákazníkům v celé Evropě.
Dog & Cat TV je plně lokalizovaný program do českého jazyka. Vysílání je postaené na čtyřech základních pilířích:
* INFORMOVAT - prostřednictvím reportáží o kočkách, psech a jejich vášnivých majitelích
* PORADENSTVÍ - odborné doporučení od specialistů na zdraví, výživu a výcvik na podporu pohody domácích mazlíčků
* POHYB - magazíny a dokumentární filmy zachycující skutečné příběhy, iniciativy a překvapující objevy, které diváky inspirují a dojímají
* ZÁBAVA - pořady inspirované formáty reality TV, které nabízejí zábavu, smích a momenty ideální pro společné trávení chvíle s rodinou
Společnost SECOM Group, která provozuje Dog & Cat TV, byla založená před čtvrtstoletím - v roce 2001. Jde o mediální skupinu specializující se na tematické televizní kanály a DAB rozhlasové vysílání: Melody, Melody d'Afrique, MyZen TV, Museum TV a Le Figaro TV. Skupina, kterou založil Bruno Lecluse, distribuuje kabelové a satelitní kanály ve více než 90 zemích. Též je aktivní v produkci prostřednictvím svých společností Bel Air Media, Kuiv Production a Les Films d'Ici.
redakce
Nová stanice se jmenuje Dog & Cat TV a o jejím spuštění na území bývalé federace jsme na webu parabola.cz již referovali. Start programu byl sice naplánován na září, stanice odstartovala již dnes 15.6.2026 v 10 hodin v nabídce prvního televizního operátora. Stanice Dog & Cat TV se stala součástí programové nabídky slovenského telekomunikačního operátora Orange v rámci balíčku "Televízia M". Právě Orange Slovensko získal exkluzivitu na 2 a půl měsíce. Znamená to, že až do 31.8.2026 bude stanice dostupná výhradně v síti Orange.
▲ Obr č. 1 - Logo nové stanice Dog & Cat TV (foto: SECOM Group)
Po tomto datu - od 1.9.2026 - již nebude poskytována výhradní distribuce a zamíří k divákům i u dalších operátorů na Slovensku a v České republice se kterými se společnost Channels CZ, která na území České republiky a Slovenska stanici zastupuje, dohodne na komerčních podmínkách zařazení programu do nabídky.
Dog & Cat TV slaví úspěchy v domovské Francii, kde byla zařazena do nabídky operátora CANAL+ a nedávno se program objevil v Nizozemí u operátora KPN. Po Francii a Nizozemí je tak Slovensko třetí zemí, na které se tato nová stanice vysílá.
▲ Obr č. 2 - Nové stanice Dog & Cat TV míří na trh (foto: SECOM Group)
Příchod Dog & Cat TV na Slovensko je součástí jeho dlouhodobé expanze, která potvrzuje rostoucí poptávku po prémiovém obsahu věnovaném domácím mazlíčkům. Jedná se o rychle rostoucí segmenent v evropském audiovizuálním prostředí. Cílem provozovatele, společnosti SECOM Group je nabízet program zákazníkům v celé Evropě.
Dog & Cat TV je plně lokalizovaný program do českého jazyka. Vysílání je postaené na čtyřech základních pilířích:
* INFORMOVAT - prostřednictvím reportáží o kočkách, psech a jejich vášnivých majitelích
* PORADENSTVÍ - odborné doporučení od specialistů na zdraví, výživu a výcvik na podporu pohody domácích mazlíčků
* POHYB - magazíny a dokumentární filmy zachycující skutečné příběhy, iniciativy a překvapující objevy, které diváky inspirují a dojímají
* ZÁBAVA - pořady inspirované formáty reality TV, které nabízejí zábavu, smích a momenty ideální pro společné trávení chvíle s rodinou
Společnost SECOM Group, která provozuje Dog & Cat TV, byla založená před čtvrtstoletím - v roce 2001. Jde o mediální skupinu specializující se na tematické televizní kanály a DAB rozhlasové vysílání: Melody, Melody d'Afrique, MyZen TV, Museum TV a Le Figaro TV. Skupina, kterou založil Bruno Lecluse, distribuuje kabelové a satelitní kanály ve více než 90 zemích. Též je aktivní v produkci prostřednictvím svých společností Bel Air Media, Kuiv Production a Les Films d'Ici.
redakce