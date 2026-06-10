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FilmBoxy v novém a s novou značkou FILMBOX+

DNES! | Tisk | komentáře

Dlouho očekávaný rebranding populárních filmových kanálů FilmBox je tady. Filmová a distribuční společnost SPI International dnes, ve středu 10. června 2026, představila své programy pod novou značkou FILMBOX+, názvy, grafikou i obsahem.

Hlavní kanál FilmBox se nově jmenuje FILMBOX+ One. Podle průzkumu jde o nejsledovanější filmový kanál na českém trhu. Nejenom proto je v názvu jednička (One). Ambicí provozovatele je pozici na trhu dále posilovat. Pro úplnost dodejme, že filmový kanál Kino TV v Polsku se nově jmenuje rovněž FILMBOX+ One.

FilmBox Stars se od středy jmenuje FILMBOX+ Love & Crime. Program bude přinášet romantické příběhy i atraktivní krimi tituly.


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▲ Obr č. 1 - Nové názvy lineárních kanálů FilmBox a streamovací služby (foto: SPI/FilmBox)
Filmové hity bude divákům nabízet program FILMBOX+ Hits, který původně vysílal pod názvem FilmBox Premium.

Velkou dávku emocí bude nyní nabízet stanice FILMBOX+ Emotion. Ta nahrazuje původní progran FilmBox Extra.

Zábavní a komediální obsah bude vyprávět stanice FILMBOX+ Comedy, která vysílá místo původního programu FilmBox Family.



Na festivalové tituly je zaměřen nový program FILMBOX+ Festival, který vystřídal původní artový kanál FilmBox Arthouse.

Na polském trhu se navíc mění FilmBox Action na FILMBOX+ Action. Adrenalinový obsah zůstává.

Streamovací platforma FilmBox+ se nově jmenuje FILMBOX+ Stream.

Rebrandované stanice FilmBox na FILMBOX+ se vysílají u stejných satelitních, kabelových i internetových televizních operátorů a to ve stejných balíčcích. Původní programy FilmBox se již tedy nevysílají u žádného poskytovatele televizních služeb.

redakce

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