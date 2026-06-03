Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay

Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na OneplayDNES! | Tisk | komentáře
Oneplay rozšiřuje svou nabídku o gastronomický kanál TV Paprika od AMC Global Media Central Europe. Diváci se mohou těšit na inspirativní pořady plné domácího vaření, poctivého pečení i moderní gastronomie z celého světa. Do nabídky Oneplay přinese nejen známé tváře a populární formáty, ale také premiéry zaměřené na sezonní recepty, lokální suroviny a autentické chutě různých kuchyní. Informovala o tom společnost AMC Global Media - Central Europe.
TV Paprika dlouhodobě oslovuje všechny milovníky dobrého jídla a kvalitního vaření. Zařazením stanice do nabídky Oneplay získají diváci přístup k oblíbeným kulinářským formátům i premiérovým pořadům. Jednou z hlavních červnových premiér bude pořad Silviino italské mistrovství, který TV Paprika uvede 21. června a diváci ho budou moci sledovat každý víkend od 20:30. Pořad nabídne autentické italské recepty, inspiraci středomořskou kuchyní i tipy na jednoduché domácí vaření z kvalitních sezonních surovin.
▲ Obr č. 1 - TV Paprika zamířila do nabídky Oneplay. Ilustrační foto (foto: jefflevingston / AMC Global Media)
Nebudou chybět ani další oblíbené pořady, například Pamela vaří s láskou, ve kterém Pamela Anderson přináší recepty inspirované domácí kuchyní a pohodovou rodinnou atmosférou, nebo Od farmáře na talíř s Pepou Nemravou, zaměřený na kvalitní lokální suroviny a moderní gastronomii. Diváci se mohou těšit také na populární soutěžní show Mistrovské pečení - Austrálie, plnou cukrářských výzev, kreativity a špičkového pečení, či pořad Roční doby Jamieho Olivera, ve kterém známý šéfkuchař představuje recepty inspirované sezonními surovinami a proměnami jednotlivých ročních období.
Zařazení TV Paprika do nabídky Oneplay je dalším krokem v rozšiřování spolupráce AMC Global Media Central Europe a platformou Oneplay skupiny TV Nova. Po stanicích Sport1, Sport2, AMC a Film+ nyní přichází také oblíbený gastronomický kanál, který českým divákům nabídne ještě širší výběr lifestylového obsahu. TV Paprika dlouhodobě patří mezi vyhledávané stanice zaměřené na vaření a gastronomii a přináší inspiraci od domácích i zahraničních kuchařů, recepty pro každodenní vaření i pohled na aktuální gastronomické trendy.
redakce
TV Paprika dlouhodobě oslovuje všechny milovníky dobrého jídla a kvalitního vaření. Zařazením stanice do nabídky Oneplay získají diváci přístup k oblíbeným kulinářským formátům i premiérovým pořadům. Jednou z hlavních červnových premiér bude pořad Silviino italské mistrovství, který TV Paprika uvede 21. června a diváci ho budou moci sledovat každý víkend od 20:30. Pořad nabídne autentické italské recepty, inspiraci středomořskou kuchyní i tipy na jednoduché domácí vaření z kvalitních sezonních surovin.
▲ Obr č. 1 - TV Paprika zamířila do nabídky Oneplay. Ilustrační foto (foto: jefflevingston / AMC Global Media)
Nebudou chybět ani další oblíbené pořady, například Pamela vaří s láskou, ve kterém Pamela Anderson přináší recepty inspirované domácí kuchyní a pohodovou rodinnou atmosférou, nebo Od farmáře na talíř s Pepou Nemravou, zaměřený na kvalitní lokální suroviny a moderní gastronomii. Diváci se mohou těšit také na populární soutěžní show Mistrovské pečení - Austrálie, plnou cukrářských výzev, kreativity a špičkového pečení, či pořad Roční doby Jamieho Olivera, ve kterém známý šéfkuchař představuje recepty inspirované sezonními surovinami a proměnami jednotlivých ročních období.
Zařazení TV Paprika do nabídky Oneplay je dalším krokem v rozšiřování spolupráce AMC Global Media Central Europe a platformou Oneplay skupiny TV Nova. Po stanicích Sport1, Sport2, AMC a Film+ nyní přichází také oblíbený gastronomický kanál, který českým divákům nabídne ještě širší výběr lifestylového obsahu. TV Paprika dlouhodobě patří mezi vyhledávané stanice zaměřené na vaření a gastronomii a přináší inspiraci od domácích i zahraničních kuchařů, recepty pro každodenní vaření i pohled na aktuální gastronomické trendy.
redakce