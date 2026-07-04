V Polsku odstartovala lokální verze americké Newsmax

V Polsku odstartovala lokální verze americké NewsmaxDNES! | Tisk | komentáře
Na polském trhu působí nový zpravodajský kanál. Provozovatel americké televize Newsmax spustil dnes 4. července 2026 v 17:00 hodin u našich severních sousedů místní mutaci své stanice pojmenované jednoduše Newsmax Polska. Vysílání je dostupné přes satelit, DVB-T či kabelové operátory.
Spojené státy dnes 4. července 2026 slaví 250 let od svého vzniku. Dárek ale dostávají naši severní sousedé v podobě lokální verze stanice Newsmax, kterou znají v původní verzi také diváci v České republice a na Slovensku, kde je šířena v nabídce OTT platformy Skylink Live. Dříve byla také poskytována ze satelitu. Program Newsmax je k dispozici i u vybraných dalších operátorů.
▲ Obr č. 1 - Newsmax Polska - záběr z příjmu stanice
Sídlo stanice Newsmax Polska se nachází ve Varšavě, kde bylo vybudováno i studio a newsroom na ploše kolem 330 metrů čtverečních.
Tým Newsmax Polska je složen z novinářů a moderátorů se zkušenostmi získanými mimo jiné v různých oblastech. v největších polských televizních, rozhlasových a tištěných médiích.
Newsmax Polska se rozvíjí pod heslem „Skutečné zprávy pro skutečné lidi“ s důrazem na spolehlivost informací, novinářskou odpovědnost, provozní transparentnost a pluralitu veřejné debaty.
Nový kanál nabídne mix zpráv, publicistiky a dokumentárního obsahu, včetně pořadů vyrobených v USA s polskými titulky.
Polský osmý DTT multiplex se vysílá v tzv. třetím televizním pásmu (VHF), který obsahuje volnou kapacitu pro odchodu či vyřazení některých stanic. Newsmax Polska se rozhodla zatraktivnit nabídku multiplex 8 ale jen jako HbbTV služby.
Bez internetového připojení ale s pokrytím nejenom Polska ale celé Evropy, severní Afriky a zemích Středního východu nabízí plné lineární vysílání prostřednictvím evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Distribuci signálu stanice zajišťuje operátor polské pay-tv platformy Polsat Box. Vysílání stanice je ale poskytováno volně ( FTA) a tedy není nutná žádná přístupová karta či předplatné.
Diváci zpravodajských kanálů tak získávají další zdroj informací z Polska. Připomeňme, že nedávno na pozici 13°E spustila své vysílání veřejnoprávní TVP (Telewizja Polska) s mezinárodním zpravodajským kanálem TVP World v anglickém jazyce.
Vedle pozemního a satelitního vysílání je program dostupný také u vybraných kabelových operátorů a OTT/IPTV platforem.
frekvence: 12,188 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Newsmax Polska
service ID: 7306
video PID: 506 (MPEG-4/HD)
audio PID: 606 (MPEG, polsky)
CA systém: žádný (FTA)
s využitím informací satkurier.pl a satkurier.pl
redakce
Spojené státy dnes 4. července 2026 slaví 250 let od svého vzniku. Dárek ale dostávají naši severní sousedé v podobě lokální verze stanice Newsmax, kterou znají v původní verzi také diváci v České republice a na Slovensku, kde je šířena v nabídce OTT platformy Skylink Live. Dříve byla také poskytována ze satelitu. Program Newsmax je k dispozici i u vybraných dalších operátorů.
▲ Obr č. 1 - Newsmax Polska - záběr z příjmu stanice
Jak vznikla televize NewsmaxNewsmax je konzervativní zpravodajský kanál založený v roce 1998 Christopherem Ruddym, často spojovaným s úzkými vazbami na Donalda Trumpa. Newsmax Polska funguje jako franšíza americké značky a jeho program je zamýšlen jako středopravicový. Práva na rozvoj projektu v regionu vlastní Telekom Srbija, který dříve spustil Newsmax Balkans.
Sídlo stanice Newsmax Polska se nachází ve Varšavě, kde bylo vybudováno i studio a newsroom na ploše kolem 330 metrů čtverečních.
Co Newsmax nabídneProgram Newsmax Polska bude zahrnovat aktuální zprávy z Polska a světa, pořady o aktuálním dění, rozhovory a analýzy nejdůležitějších událostí dne. Programové schema bude zahrnovat zpravodajské pořady „Dziennik“, denní publicistický pořad s debatami „Pytanie na dziś“, komentovaný pořad „Słowo za słowa“, večerní talk show „Stanowisko“ a analytický pořad „Synteza“.
Tým Newsmax Polska je složen z novinářů a moderátorů se zkušenostmi získanými mimo jiné v různých oblastech. v největších polských televizních, rozhlasových a tištěných médiích.
Newsmax Polska se rozvíjí pod heslem „Skutečné zprávy pro skutečné lidi“ s důrazem na spolehlivost informací, novinářskou odpovědnost, provozní transparentnost a pluralitu veřejné debaty.
Nový kanál nabídne mix zpráv, publicistiky a dokumentárního obsahu, včetně pořadů vyrobených v USA s polskými titulky.
Dostupnost programu Newsmax PolskaStanice Newsmax Polska je dostupná divákům pozemního vysílání v rámci celoplošného osmého multiplexu (MUX 8) ale jako HbbTV kanál. Znamená to, že diváci terestrické televize potřebují vedle set top boxu či televizoru s podporou HbbTV také internetové připojení.
Polský osmý DTT multiplex se vysílá v tzv. třetím televizním pásmu (VHF), který obsahuje volnou kapacitu pro odchodu či vyřazení některých stanic. Newsmax Polska se rozhodla zatraktivnit nabídku multiplex 8 ale jen jako HbbTV služby.
Bez internetového připojení ale s pokrytím nejenom Polska ale celé Evropy, severní Afriky a zemích Středního východu nabízí plné lineární vysílání prostřednictvím evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Distribuci signálu stanice zajišťuje operátor polské pay-tv platformy Polsat Box. Vysílání stanice je ale poskytováno volně ( FTA) a tedy není nutná žádná přístupová karta či předplatné.
Diváci zpravodajských kanálů tak získávají další zdroj informací z Polska. Připomeňme, že nedávno na pozici 13°E spustila své vysílání veřejnoprávní TVP (Telewizja Polska) s mezinárodním zpravodajským kanálem TVP World v anglickém jazyce.
Vedle pozemního a satelitního vysílání je program dostupný také u vybraných kabelových operátorů a OTT/IPTV platforem.
technické parametry:satelit: Eutelsat Hot Bird (13°E)
frekvence: 12,188 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Newsmax Polska
service ID: 7306
video PID: 506 (MPEG-4/HD)
audio PID: 606 (MPEG, polsky)
CA systém: žádný (FTA)
s využitím informací satkurier.pl a satkurier.pl
redakce