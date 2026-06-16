Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahu

Televize mění strategii: specializované kanály usnadňují výběr obsahuDNES! | Tisk | komentáře
Filmy a seriály patří mezi nejoblíbenější televizní žánry. Filmové a seriálové stanice dnes proto tvoří největší kategorii tematických kanálů na českém trhu. Televizní společnosti tento segment dlouhodobě rozvíjejí a stále častěji profilují jednotlivé stanice podle konkrétních diváckých preferencí. Divákům tak chtějí usnadnit orientaci v nabídce a pomoci jim rychleji najít obsah, který odpovídá jejich zájmům.
Na českém trhu aktuálně působí 55 měřených televizních stanic, z nichž významnou část tvoří právě ty filmové a seriálové. 1) Oblibu filmů a seriálů potvrzují také data televizní sledovanosti. Z celkového času, který tráví čeští diváci ve věku 15+ sledováním televize, připadá na filmy a seriály 44 %. U mladších diváků ve věku 15-34 let je to dokonce 48 % a u diváků ve věku 35-54 let pak 47 %. 2)
▲ Obr č. 1 - Filmy a seriály patří mezi nejoblíbenější televizní žánry (foto: Atmedia)
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Televizní skupiny proto často provozují několik tematicky zaměřených stanic pod jednou značkou, aby dokázaly oslovit různá publika s odlišnými obsahovými preferencemi. Příkladem jsou měřené TV stanice AXN, AXN Black a AXN White, které oslovují rozdílné skupiny diváků. Zatímco stanice AXN nabízí především seriály plné akce, dobrodružství a kriminálních příběhů, přičemž mezi jejími diváky jsou rovnoměrně zastoupeni muži i ženy, AXN Black zaměřená na akční, sci-fi a fantasy tvorbu oslovuje především muže, kteří tvoří 66 % jejího publika. U AXN White s nabídkou romantických a dramatických příběhů je to přesně naopak - 66 % publika tvoří ženy. 3)
▲ Obr č. 2 - Oblibu filmů a seriálů napříč generacemi potvrzují data televizní sledovanosti (foto: Atmedia)
Profilace stanic není důležitá pouze z pohledu budování vztahu s diváky, ale zároveň usnadňuje orientaci zadavatelům reklamy, kteří mohou efektivněji oslovovat konkrétní cílové skupiny. „
Z původních stanic FilmBox a FilmBox Stars, které jsou zahrnuty do oficiálního měření televizní sledovanosti, se staly FILMBOX+ One a FILMBOX+ Love & Crime. „
Trend výraznější profilace televizních stanic je patrný napříč celým televizním trhem. Televizní společnosti tak reagují na stále širší nabídku obsahu i proměňující se divácké návyky. V prostředí rostoucí konkurence televizních a streamovacích služeb se právě jasně definované zaměření stanic stává jedním z důležitých nástrojů, jak divákům usnadnit orientaci, budovat silnější vztah ke konkrétním značkám a přesněji oslovovat jednotlivé skupiny diváků. Tento trend potvrzuje také letošní rebranding portfolia Viasat, které prošlo změnou vizuální identity a výrazněji definovalo zaměření jednotlivých kanálů.
Poznámky:
1) ATO, k 16. 6. 2026
2) ATO, L+TSO0-7 BS, 1. 6. 2025 - 31. 5. 2026, ATS, CS 15+, 15-34, 35-54, programový typ (dramatický pořad)
2) ATO, L+TSO0-3 BS, 1. 6. 2025 - 31. 5. 2026, Profil, k CS 18-69
(Atmedia)
redakce
Na českém trhu aktuálně působí 55 měřených televizních stanic, z nichž významnou část tvoří právě ty filmové a seriálové. 1) Oblibu filmů a seriálů potvrzují také data televizní sledovanosti. Z celkového času, který tráví čeští diváci ve věku 15+ sledováním televize, připadá na filmy a seriály 44 %. U mladších diváků ve věku 15-34 let je to dokonce 48 % a u diváků ve věku 35-54 let pak 47 %. 2)
▲ Obr č. 1 - Filmy a seriály patří mezi nejoblíbenější televizní žánry (foto: Atmedia)
„
Filmy a seriály patří dlouhodobě k nejoblíbenějším televizním žánrům. A tak není překvapením, že právě filmové a seriálové stanice tvoří největší kategorii tematických televizních kanálů na českém trhu,“ říká Michaela Suráková, Managing Director ve společnosti Atmedia, která na českém trhu obchodně zastupuje 20 tematických TV stanic. Podle ní jejich význam potvrzuje i skutečnost, že televizní skupiny do tohoto segmentu dlouhodobě investují a dále jej rozvíjejí.
Jak se vyznat v záplavě obsahuObliba filmů a seriálů se přitom neomezuje pouze na jeden typ obsahu. Diváci sledují akční filmy, kriminální seriály, romantické příběhy, sci-fi i fantasy tvorbu. Právě široká nabídka filmových a seriálových žánrů vede televizní společnosti k tomu, že jednotlivé stanice stále častěji profilují podle konkrétních diváckých preferencí. Nejvýraznější specializace je patrná zejména u placených tematických kanálů.
„
S rostoucí fragmentací médií i obsahu se mění také strategie televizních stanic. Diváci dnes mají na výběr z desítek televizních kanálů i řady streamovacích služeb. Stále důležitější proto je, aby na první pohled věděli, jaký typ obsahu na dané stanici najdou,“ vysvětluje Michaela Suráková.
Televizní skupiny proto často provozují několik tematicky zaměřených stanic pod jednou značkou, aby dokázaly oslovit různá publika s odlišnými obsahovými preferencemi. Příkladem jsou měřené TV stanice AXN, AXN Black a AXN White, které oslovují rozdílné skupiny diváků. Zatímco stanice AXN nabízí především seriály plné akce, dobrodružství a kriminálních příběhů, přičemž mezi jejími diváky jsou rovnoměrně zastoupeni muži i ženy, AXN Black zaměřená na akční, sci-fi a fantasy tvorbu oslovuje především muže, kteří tvoří 66 % jejího publika. U AXN White s nabídkou romantických a dramatických příběhů je to přesně naopak - 66 % publika tvoří ženy. 3)
▲ Obr č. 2 - Oblibu filmů a seriálů napříč generacemi potvrzují data televizní sledovanosti (foto: Atmedia)
Profilace stanic není důležitá pouze z pohledu budování vztahu s diváky, ale zároveň usnadňuje orientaci zadavatelům reklamy, kteří mohou efektivněji oslovovat konkrétní cílové skupiny. „
Přesněji zaměřené televizní stanice umožňují lépe propojit obsah, publikum i reklamní sdělení. Přínos tak mají nejen pro diváky, ale i pro zadavatele reklamy,“ dodává Michaela Suráková.
FilmBox mění identitu a zpřesňuje zaměření svých stanicZpřesňování profilace televizních stanic se v některých případech promítá také do změny jejich vizuální identity nebo názvu. Aktuálním příkladem je skupina filmových a seriálových stanic FilmBox, která 10. června představila novou identitu pod názvem FILMBOX+. Součástí změny je nejen nové označení jednotlivých kanálů, ale také jejich výraznější zaměření na konkrétní typ obsahu a publika.
Z původních stanic FilmBox a FilmBox Stars, které jsou zahrnuty do oficiálního měření televizní sledovanosti, se staly FILMBOX+ One a FILMBOX+ Love & Crime. „
FilmBox, respektive FILMBOX+ One je dlouhodobě nejsledovanější placenou filmovou televizní stanicí na českém trhu a každý měsíc oslovuje téměř milion televizních diváků v obchodní cílové skupině 18-69,“ zmiňuje Michaela Suráková. Zatímco FILMBOX+ One nabízí výběr filmů a seriálů napříč různými žánry, programová nabídka FILMBOX+ Love & Crime je zaměřena především na romantické a kriminální příběhy. Portfolio značky dále doplňují specializované neměřené kanály FILMBOX+ Comedy, FILMBOX+ Emotion nebo FILMBOX+ Hits.
Trend výraznější profilace televizních stanic je patrný napříč celým televizním trhem. Televizní společnosti tak reagují na stále širší nabídku obsahu i proměňující se divácké návyky. V prostředí rostoucí konkurence televizních a streamovacích služeb se právě jasně definované zaměření stanic stává jedním z důležitých nástrojů, jak divákům usnadnit orientaci, budovat silnější vztah ke konkrétním značkám a přesněji oslovovat jednotlivé skupiny diváků. Tento trend potvrzuje také letošní rebranding portfolia Viasat, které prošlo změnou vizuální identity a výrazněji definovalo zaměření jednotlivých kanálů.
Poznámky:
1) ATO, k 16. 6. 2026
2) ATO, L+TSO0-7 BS, 1. 6. 2025 - 31. 5. 2026, ATS, CS 15+, 15-34, 35-54, programový typ (dramatický pořad)
2) ATO, L+TSO0-3 BS, 1. 6. 2025 - 31. 5. 2026, Profil, k CS 18-69
(Atmedia)
redakce