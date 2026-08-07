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Ochutnávka skončila. Vantage Music opět opustil satelit

2dny | Tisk | komentáře

Nová hudební televize Vantage Music, která se před několika týdny představila satelitním divákům v celé Evropě, ukončila svoje volné vysílání na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Stanice Vantage Music HD se objevila v DVB-S2 multiplexu operátora švýcarské televizní platformy Kabelio jako volně ( FTA) vysílaný program dne 22. května 2026. Zcela bezplatné vysílání hudební televize bez jakékoliv reklamy či mluveného slova, navíc ve vysokém rozlišení, potěšila nejednoho fanouška hudebních televizí, kteří získali pestrou hudební všehochuť. Při startu programu na satelitu jsme ale upozorňovali na dvě skutečnosti: jednak byl k programu připojen neaktivní systém podmíněného přístupu PanAccess, který za dobu distribuce nebyl zaktivován a jednak skutečnost, že stanice bez reklam si jen stěží může dovolit platit za satelitní distribuci. Po více než 2,5 měsících byla satelitní distribuce Vantage Music HD ukončena.


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▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání Vantage Music. Archivní foto
Satelitní signál Vantage Music HD posloužil jako skvělý marketingový nástroj pro nabídku programu televizním operátorům v celé Evropě. Důkazem je i to, že stanice se dostala do povědomí operátorů a také do nabídky první televizní služby v České republice a na Slovensku - Lepší.TV, respektive Lepšia.TV.

bývalé technické parametry - Vantage Music (vysílání zde bylo ukončeno!):

satelit: Eutelsat Hot Bird 13F (13°E)
frekvence: 11,862 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
CA systém: žádný, neaktivní PanAccess

Po uzavření hudebních kanálů MTV společností Paramout Global, na konci roku 2025, vznikla velká poptávka jak ze strany diváků, tak i na straně operátorů po programech zaměřených na videoklipy.

Na českém trhu ještě před plánovaným uzavřením stanic MTV byla založena společnost Music Box Television. Ta se rozhodla využít volné místo na trhu a postupně nabídla divákům stanice Music Box Classic, Music Box Dance, Music Box Hits a Music Box Sexy. Řada z nich přímo odkazuje na zaniklé stanice MTV/VH1. Kanály Music Box jsou v nabídkách operátorů v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu a dalších zemích.



Hudební programy pod značkou Vantage provozuje estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ. Ta se rozhodla vybudovat žánrově zaměřené hudební stanice. Na trhu proto nabídla stanice Vantage Music, Vantage Dance, Vantage Rock a začátkem června přidala stanici Vantage Classic.

Kde je možné přijímat kanály Vantage?

Po vypnutí satelitní distribuce Vantage Music HD je možné přijímat, respektive sledovat všechny čtyři stanice Vantage zcela zdarma a bez omezení z oficiálních stránek provozovatele - vantagetv.eu. Programy zde poskytuje ve full HD rozlišení. Otázkou je, jak dlouho budou volné streamy kanálů Vantage k dispozici, když jsou programy určeny do nabídek placených televizních operátorů.

Vedle webových streamů jsou všechny 4 stanice Vantage dostupné v OTT službě Lepší.TV, respektive Lepšia.TV. Stanice Vantage Music a Vantage Dance jsou dostupné ve všech balíčcích a tedy pro všechny platící klienty. Stanice Vantage Classic a Vantage Rock jsou součástí balíčků KLASIK a TOP. Znamená to, že klienti s nejlevnějším balíčkem MINI tyto programové služby přijímat nemohou.

Ačkoliv kanály Vantage a Music Box se zaměřují na stejné hudební žánry, vysílají i klipy, které druhá konkurenční skupina nevysílá. Diváci tak dostávají nabídku složenou z pestrých hudebních knihoven.

redakce

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