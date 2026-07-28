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Prima sport odstartuje 17. srpna. Naváže na stanici Sporty TV

DNES! | Tisk | komentáře

Česká mediální skupina Prima rozšíří již brzy své portfolio o nový sportovní kanál s názvem Prima sport. Divákům nabídne špičkové světové a domácí sportovní přenosy.

Nový program Prima sport zahájí pravidelné vysílání 17. srpna 2026 a vzniká po dohodě se společností Perinvest Group a naváže na základy úspěšně vybudované sportovní stanice Sporty TV.

Prima sport divákům nabídne ještě širší nabídku atraktivních domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.


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▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Prima sport vzniká po dohodě se společností Perinvest Group, která od roku 2024 úspěšně budovala televizní stanici Sporty TV. Ta během svého působení získala silnou pozici díky vysílání více než třiceti sportovních odvětví a přenosům soutěží, které na českých obrazovkách často chyběly. Nový kanál na tyto základy naváže a rozvine je o výrazně širší programovou nabídku i produkční zázemí skupiny Prima.

Spuštěním Prima sport otevíráme novou kapitolu sportovního vysílání skupiny Prima. Navazujeme na kvalitní práci týmu Sporty TV, a současně přinášíme ještě širší nabídku přímých přenosů, studiových pořadů i vlastního obsahu. Vstup do segmentu samostatného sportovního vysílání je součástí naší dlouhodobé strategie investovat do kvalitního obsahu a nabízet ho napříč televizním i digitálním prostředím,“ říká generální ředitel skupiny Prima Lukáš Kubát.

Růst Sporty TV předčil naše očekávání a potvrdilo se, že cesta, kterou jsme zvolili, byla správná. Využití moderních technologií nám umožnilo posunout hranice sportovního vysílání a dát prostor i disciplínám, které by se v tradičním televizním modelu jen obtížně dostávaly na obrazovky. Posunutí tohoto projektu do skupiny Prima je logickým krokem, který vytvoří prostor pro další rozvoj sportovního vysílání,“ uvádí Tomáš Petera, majitel Perinvest Group.

Prima sport odstartuje vysílání 17. srpna 2026 a je důležitým krokem dlouhodobé strategie skupiny Prima posilovat nabídku prémiového sportovního obsahu napříč televizním i digitálním prostředím.

Kde bude stanice Prima sport dostupná?

Stanici Prima sport naladí diváci pozemního vysílání. Na klasickou terestrickou anténu bude k dispozici v celoplošné Vysílací síti 24 (multiplex 24), operátora Digital Broadcasting, který poskytl atraktivní nabídku pro distribuci nového programu.

Prima sport se tak objeví ve stejné DVB-T2 síti jako jsou všechny programy konkurenční skupiny Nova, včetně kanálů jako Nova Action či Nova Lady.

Jde tedy o jinou vysílací síť, než ve které vysílají všechny stávající programy Primy (ta využívá multiplex 22) a stanice Sporty TV (vysílá na kapacitě multiplexu 23).

Vedle DVB-T2 bude program k dispozici i v nabídkách televizních operátorů. Na satelitu bude součástí české nabídky satelitní platformy Skylink od balíčku MINI.



Z OTT/IPTV operátorů již potvrdila zařazení programu do nabídky MAGENTA TV i společnost T-Mobile.

Očekává se, že program bude od svého spuštění k dispozici ve většině televizních služeb na území České republiky.

S ohledem na omezení vysílací licence a vysílacích práv nebude Prima sport poskytována divákům na území Slovenska.

Provozovatel FTV Prima již na českém trhu provozuje poměrně širokou nabídku stanic - vedle hlavní plnoformátové televize TV Prima a časově posunuté verze +1 (Prima +1) také ženský kanál Prima LOVE, mužský Prima COOL, filmový Prima MAX, dokumentární Prima ZOOM, program věnovaný krimi tématu Prima KRIMI, zpravodajský CNN Prima NEWS, retro program Prima STAR a stanici zaměřenou na reality show Prima SHOW. Další stanice PRIMA SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a Prima KRIMI SK nabízí divákům na Slovensku.

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