26E: Nový televizní multiplex s HD programy

26E: Nový televizní multiplex s HD programyDNES! | redakce | tisk | názory
Na komunikačním satelitu Badr 8 (26°E) byl uveden do provozu nový DVB-S2 multiplex s programy ve vysokém rozlišení (HDTV). Multiplex se vysílá z transpondéru v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), takže je u nás možný příjem s parabolami od průměru cca 90 cm.
Nový multiplex provozuje společnost "Du", na kmitočtu 12,207 GHz s vertikální polarizací. V rámci multiplexu se vysílají programy MTV Lebanon HD, LBC International HD, Al Jadeed HD, OTV Lebanon HD, NBN HD a Télé Liban HD. Totožné programy se vysílají i v původním multiplexu na kmitočtu 11,977 GHz ve stejné polarizaci a na stejné družici a paprsku. Nicméně na freq. 11,977 GHz se vysílají i jiné programy, které divák na novém kmitočtu nenajde.
nové technické parametry:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
Vedle nového multiplexu proběhly na satelitu Badr 8 změny i na jiné vysílací kapacitě a to na kmitočtu 12,523 GHz s vertikální polarizací, kde skončily programy Sudan TV a Sudan News TV. Transpondér od července převzala alžírská společnost TDA, která zde spustila balík televizních a rozhlasových programů.
V rámci paketu TDA se vysílají programy Canal Algérie 2 HD, TV6 Algeria HD a TV9 Algeria HD, dále SD programy TV4 Amazigh, TV5 Coran, TV7 Algeria a TV8 Algeria. Vše je FTA. V paketu je také stanice ENTV HD, která je zakódována systémem BISS a dále 10 volně vysílaných rozhlasových programů.
nové technické parametry - TDA:
• Badr 8 (26°E), freq. 12,523 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA