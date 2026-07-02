Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 2. července 2026, svátek má Patricie

26E: Nový televizní multiplex s HD programy

DNES! | redakce | tisk | názory

Na komunikačním satelitu Badr 8 (26°E) byl uveden do provozu nový DVB-S2 multiplex s programy ve vysokém rozlišení (HDTV). Multiplex se vysílá z transpondéru v paprsku EMENA (Evropa + Střední východ + severní Afrika), takže je u nás možný příjem s parabolami od průměru cca 90 cm.

Nový multiplex provozuje společnost "Du", na kmitočtu 12,207 GHz s vertikální polarizací. V rámci multiplexu se vysílají programy MTV Lebanon HD, LBC International HD, Al Jadeed HD, OTV Lebanon HD, NBN HD a Télé Liban HD. Totožné programy se vysílají i v původním multiplexu na kmitočtu 11,977 GHz ve stejné polarizaci a na stejné družici a paprsku. Nicméně na freq. 11,977 GHz se vysílají i jiné programy, které divák na novém kmitočtu nenajde.

nové technické parametry:

• Badr 8 (26°E), freq. 12,207 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Vedle nového multiplexu proběhly na satelitu Badr 8 změny i na jiné vysílací kapacitě a to na kmitočtu 12,523 GHz s vertikální polarizací, kde skončily programy Sudan TV a Sudan News TV. Transpondér od července převzala alžírská společnost TDA, která zde spustila balík televizních a rozhlasových programů.

TV6 Algeria HD - záběr z příjmu stanice
▲ TV6 Algeria HD - záběr z příjmu stanice

V rámci paketu TDA se vysílají programy Canal Algérie 2 HD, TV6 Algeria HD a TV9 Algeria HD, dále SD programy TV4 Amazigh, TV5 Coran, TV7 Algeria a TV8 Algeria. Vše je FTA. V paketu je také stanice ENTV HD, která je zakódována systémem BISS a dále 10 volně vysílaných rozhlasových programů.

nové technické parametry - TDA:

• Badr 8 (26°E), freq. 12,523 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
RTI cz a TELEKO s novým DAB vysílačem Boskovice
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
STVR zůstává v pozemním vysílání. Minimálně do roku 2029
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
Eurosport Wimbledon 4K opět v nabídce Antik TV
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Televize z Konžské republiky vysílá do Evropy v HD
Televize z Konžské republiky vysílá do Evropy v HD

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 MOST! (1/8)
21:00 Volha (1/5)
22:15 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Robin Hood (7/10)
21:00 Robin Hood (8/10)
21:55 Jesse Stone: Chladnokrevný detektiv
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (6)
21:40 Farma Česko II (7)
22:50 FBI VI (6)
kanál PRIMA 20:15 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
22:05 Případ pro zvláštní skupinu (2)
23:20 Maigret (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (11, 12)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (5/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy vo Vercors
kanál DVOJKA 20:10 Skorzeny, najnebezpečnejší muž Európy
21:20 Fetiše socializmu
21:45 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (7)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (2)
21:45 U nás doma (3)
22:50 Madla z cihelny

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook