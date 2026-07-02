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Česká televize vysílá do Bruselu Barboru Maxovou

DNES! | redakce | tisk | názory

Novou zahraniční zpravodajkou České televize v Bruselu se od 1. září 2026 stane Barbora Maxová. Z belgické metropole bude divákům přibližovat dění nejen kolem Evropské unie a NATO. Na postu vystřídá Petra Obrovského, který se vrací na Kavčí hory.

Petru Obrovskému chci poděkovat za práci, kterou v Bruselu odvedl. Divákům České televize přibližoval evropskou i alianční agendu v období, kdy se zásadně proměňuje bezpečnostní i politická situace v Evropě. Jsem rád, že bude ve zpravodajství ČT pokračovat i po návratu do Prahy. Barbora Maxová přichází do Bruselu s výraznou zkušeností ze zahraniční redakce, včetně opakované práce na Ukrajině, a s dlouhodobým zájmem o unijní témata,“ říká zástupce šéfredaktora ČT24 Martin Řezníček.

Barbora Maxová (foto: Marie Baráková, Česká televize)
▲ Barbora Maxová (foto: Marie Baráková, Česká televize)

Zpravodajský post v Bruselu považuji za velkou profesní výzvu. Budu pokrývat dění v EU a NATO v době zásadních geopolitických změn, se kterými se Evropa musí vypořádat - ať už jde o válku na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo druhou administrativu Donalda Trumpa,“ říká moderátorka a zpravodajka České televize Barbora Maxová.

Barbora Maxová působí v zahraniční redakci České televize od roku 2018. Od začátku ruské invaze absolvovala v rámci pravidelných zpravodajských rotací devět cest na Ukrajinu. Unijní agendě se věnuje od českého předsednictví v Radě EU v roce 2022. Diváci ji znají také jako moderátorku pořadů Horizont ČT24, Zóna ČT24 nebo speciálních vysílání k zahraničnímu dění. Vystudovala žurnalistiku na FSV UK a mezinárodní studia a diplomacii na FMV VŠE.

Česká televize má celkem jedenáct stálých zahraničních zpravodajů, kteří přináší aktuální dění z Blízkého východu, USA, Belgie, Turecka, Polska, Ruska, Číny, Velké Británie, Slovenska, Francie a Německa. Jeden rotující post má ČT na Ukrajině.

Ke změnám na jiných zahraničních postech nedochází.

zdroj: ČT

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