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Skylink rozšiřuje sportovní portfolio o nový kanál Prima sport

DNES! | Tisk | komentáře

Poskytovatel satelitního vysílání a internetové televize Skylink zařazuje do své nabídky pro všechny zákazníky nový kanál Prima sport. Nová stanice začne vysílat 17. srpna v 6:00 ráno a sportovním fanouškům nabídne živé přenosy, původní obsah i komentáře a expertní pohledy.

Diváci se mohou těšit na domácí i zahraniční soutěže napříč řadou sportovních disciplín doplněné o lifestylové magazíny. V pravidelné programové skladbě nebude chybět fotbalová Chance Národní Liga, hokejová Maxa liga, domácí florbalová Livesport Superliga ani elitní světová série v plážovém volejbalu Beach Pro Tour.


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▲ Obr č. 1 - Logo Prima sport (foto: FTV Prima)
Kromě této novinky mohou zákazníci Skylinku sledovat ty nejatraktivnější světové sporty, kterým vévodí exkluzivní přenosy z anglické Premier League na stanici CANAL+ Sport a špičkový ženský tenis okruhu WTA na programu CANAL+ Sport 2. Přední evropské fotbalové soutěže přinášejí i stanice Nova Sport, které navíc servírují adrenalinem nabitý svět formule 1 a MotoGP či hvězdnou NHL a NBA. Milovníci golfu najdou svůj domov na kanálu Golf Channel. Bohatou nabídku uzavírají bojová umění na FightBoxu, motoristické speciály na AutoMotorSportu a široké spektrum domácích i mezinárodních událostí na programech ČT sport, Sport 1 a 2 či Arena Sport.

Jak si mohou zákazníci Skylinku kanál Prima sport naladit?

Program je pro zákazníky v České republice dostupný v základním balíčku Mini a vyšších. Uživatelé funkce FastScan najdou stanici Prima sport automaticky na pozici 111.

Pokud zákazníci nemají FastScan, mohou pro naladění programu Prima sport zadat následující technické parametry.

technické parametry - Prima sport:

Program: Prima sport
Pozice ve FastScanu: 111


Satelit: Astra 3C (23,5°E)
Frekvence 12 110 MHz
Polarizace: horizontální
FEC: 3/4
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s
Norma: DVB-S2
Modulace: 8PSK
Pilot: ON

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00:25 Kriminálka Miami VIII (24)
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