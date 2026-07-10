Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD

Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HDDNES! | Tisk | komentáře
Slovenská verze filmového kanálu FILMBOX+ One (dříve FilmBox) změnil podobu distribuce na satelitní platformě Skylink. Zákazníci operátora na Slovensku mohou tento program nyní sledovat ze satelitu v lepší technické kvalitě - v HD rozlišení.
FILMBOX+ One SK se vysílá v HD rozlišení na programovém slotu, kde se dříve vysílal tento program v klasickém SD rozlišení. Přeladění přijímače proto obvykle není nutné.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Kapacita pro HD distribuci FILMBOX+ One SK se uvolnila po vypnutí dokumentárního kanálu DocuBox, který se nyní vysílá na jiné frekvenci.
FILMBOX+ One je jedním z nejdostupnějších filmových kanálů pro zákazníky platformy Skylink. Stanice je v rámci DTH dostupná od nejnižšího balíčku Mini, v OTT službě Skylink Live TV od nejnižšího balíčku TV+.
Stanice FILMBOX+ One byla přesně před měsícem rebrandována z původní značky FilmBox. Stanice i nadále divákům nabízí nadčasovou filmovou klasiku, lokální obsah a tematické filmové cykly a tituly.
Slovenská verze FILMBOX+ One vysílá stejný program jako tatáž stanice v české mutaci. Rozdíl je jen v reklamních blocích, které jsou přizpůsobené místnímu trhu a divák tedy dostává relevantní reklamní informace.
Z pohledu satelitní distribuce na platformě Skylink je česká i slovenská verze FILMBOX+ One šířena ze stejného kmitočtu. Majitelé vlastních set top boxů, kteří si programy musí ladit ručně si proto musí zkontrolovat, zda program mají naladěný pro správný region. SK verze není dostupná pro diváky v Česku a naopak.
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FILMBOX+ One SK.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4/HD)
audio PID: 6620 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
FILMBOX+ One CZ.
service ID: 14057
video PID: 5710 (MPEG-4/HD)
audio PID: 5720 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
redakce
FILMBOX+ One SK se vysílá v HD rozlišení na programovém slotu, kde se dříve vysílal tento program v klasickém SD rozlišení. Přeladění přijímače proto obvykle není nutné.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Kapacita pro HD distribuci FILMBOX+ One SK se uvolnila po vypnutí dokumentárního kanálu DocuBox, který se nyní vysílá na jiné frekvenci.
FILMBOX+ One je jedním z nejdostupnějších filmových kanálů pro zákazníky platformy Skylink. Stanice je v rámci DTH dostupná od nejnižšího balíčku Mini, v OTT službě Skylink Live TV od nejnižšího balíčku TV+.
Stanice FILMBOX+ One byla přesně před měsícem rebrandována z původní značky FilmBox. Stanice i nadále divákům nabízí nadčasovou filmovou klasiku, lokální obsah a tematické filmové cykly a tituly.
Slovenská verze FILMBOX+ One vysílá stejný program jako tatáž stanice v české mutaci. Rozdíl je jen v reklamních blocích, které jsou přizpůsobené místnímu trhu a divák tedy dostává relevantní reklamní informace.
Z pohledu satelitní distribuce na platformě Skylink je česká i slovenská verze FILMBOX+ One šířena ze stejného kmitočtu. Majitelé vlastních set top boxů, kteří si programy musí ladit ručně si proto musí zkontrolovat, zda program mají naladěný pro správný region. SK verze není dostupná pro diváky v Česku a naopak.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FILMBOX+ One SK.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4/HD)
audio PID: 6620 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
FILMBOX+ One CZ.
service ID: 14057
video PID: 5710 (MPEG-4/HD)
audio PID: 5720 (MPEG, slovensky)
CA systém: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
redakce