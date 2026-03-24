Úterý, 24. března 2026, svátek má Gabriel

Skylink a Telekom Srbija testují společný simulcrypt

Dva provozovatelé satelitní televize začnou brzy pravděpodobně spolupracovat. Lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, a společnost Telekom Srbija zahájily testování společného simulcryptu vybraných programů.

Společnost M7 Group v Česku a na Slovensku provozuje satelitní televizi pod značkou Skylink. Telekomunikační operátor Telekom Srbija poskytuje satelitní televizní službu pod značkou m:SAT TV v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii. Obě společnosti poskytují své služby z pozice 23,5°E, na které je zaparkovaný komunikační satelit Astra 3C (dříve známý jako Astra 5B). Vzhledem k tomu, že jsou některé programy u obou operátorů stejné, dlouhodobě se nabízelo sdílení těchto stanic. Znamenalo by to, že by dané programy poskytoval jen jeden operátor a druhý by k provozované modulaci připojil (dodal) své CA systémy (systémy podmíněného přístupu). Sdílení programů ale dříve nechtěl povolit satelitní operátor SES (Astra). Nyní se ale situace mění, z čehož bude profitovat jak satelitní operátor, provozovatelé televizních platforem, tak i koncoví zákazníci.


▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
K testům simulcryptu byly zvoleny tři maďarské programy - veřejnoprávní stanice M1 a M2 na straně Telekom Srbija a Story4 Hungary na kapacitě M7 Group.

K programům M1 a M2 tak byly u srbského operátora připojeny Skylinkovské kryptovací systémy Irdeto (CAID 0624, 0653), Conax (CAID 0B02), Nagra MA (CAID 181D) a Viaccess Orca (CAID 0500, provider id 051910). M7 Group na oplátku připojil systémy Conax (CAID 0B00) a Nagra MA (CAID 1871), které používá právě Telekom Srbija pro svoji DTH službu m:SAT TV, ke zmíněnému programu Story4 Hungary.

technické parametry - M1:


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,914 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
provider: Telekom Srbija

technické parametry - M2:


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,480 GHz
polarizace: vertikální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
provider: Telekom Srbija

technické parametry - Story4 Hungary:


satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,343 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2


modulace: 8PSK
provider: M7 Group

Nutno zdůraznit, že se jedná o technické testy simulcryptu, které mají za cíl zjistit funkčnost dekódování a ověřit celý přijímací řetězec. Vysílání kanálů M1 a M2 z kapacit Telekom Srbija zatím není dostupné na kartách Skylink. Slouží zatím jen pro interní potřeby operátorů.

Z pohledu programové nabídky mohou být maďarské programy využity pro simulcrypt. Dále některé mezinárodní programy (dětské, filmové /Cinemaxy/, dokumentární či erotické).

Pro obě společnosti se nabízí poměrně široká nabídka sdílení vybraných stanic.

