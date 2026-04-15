TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Barrandov televizní studio (BTS) vstoupí v tomto týdnu do konkurzu. Rozhodnutí přichází po období restrukturalizace, během něhož se podařilo stabilizovat provoz, výrazně snížit náklady a zastavit dlouhodobou ztrátovost. Na podzim roku 2025 se televize dostala do stavu, kdy příjmy z reklamy pokrývaly provozní náklady a projekt se blížil bodu, kdy by již provoz byl ziskový.
Televizi se podařilo vrátit do ekonomicky funkčního režimu. To považuji za zásadní výsledek práce celého týmu,“ uvedl majitel TV Barrandov Jan Čermák.
▲ Obr č. 1 - Logo TV Barrandov (foto: TV Barrandov)
Další vývoj však zásadně ovlivnily externí faktory. Výrazný propad reklamního trhu, umocněný geopolitickou situací a růstem cen energií, vedl k tomu, že při zachování sledovanosti přitékala do televize pouze přibližně třetina původních příjmů z reklamy.
V krátkém čase jsme se dostali do situace, kdy by bylo nutné provoz dlouhodobě dotovat v řádu desítek milionů korun měsíčně, což již ekonomicky nedává smysl,“ doplňuje Čermák.
Situaci dále zkomplikovalo uplatnění pohledávky finančního úřadu ve výši přibližně 30 milionů korun za vratky z období před zahájením insolvence.
TV Barrandov míří do konkursuZa těchto okolností již nebylo možné reorganizaci ekonomicky dokončit a konkurz je jediným racionálním řešením. „
Udělali jsme pro záchranu televize maximum. Projekt jsme stabilizovali a prokázali jeho životaschopnost, ale došlo k zásadní změně vnějších podmínek,“ uzavírá Čermák.
TV Barrandov by chtěla zachovat alespoň jeden kanálSkupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 přitom již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v rámci samostatného licenčního řízení. Televize Barrandov tak podle skupiny jako projekt nekončí, mění se pouze její provozní a servisní zajištění. “
Půjde o zkušební režim, který si ekonomicky pak vyhodnotíme,” upřesňuje Jan Čermák.
Z mediálního portfolia skupiny bude ve S24 holding nadále pokračovat vydavatelství Empresa Media.
redakce