Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija

Do další fáze technických testů se dostaly testy simulcryptu mezi operátory M7 Group, provozovatele česko-slovenské satelitní platformy Skylink, a společnosti Telekom Srbija.
Skupina M7 na kmitočtu 12,344 GHz vytvořila virtuální programovou pozici maďarského zábavního kanálu Story4. Ta je pojmenována "STORY4 HU." (název programové pozice s tečkou na konci). Na této nově zřízené pozici jsou připojeny jen CA systémy srbského operátora - tedy Conax (CAID 0B00) a Nagra MA (CAID 1871). Na mateřské pozici se již tato dvojice CA systémů neobjevuje.
Připomeňme, že M7 Group a Telekom Srbija společně testují simulcrypt na vybraných maďarských programech. Cílem je ověřit, zda dekódování programů funguje korektně na obou stranách. V případě, že testy dopadnou na jedničku, dá se očekávat, že některé programy budou zákazníkům Skylinku poskytovány z kapacit Telekom Srbija a naopak. Cílem je snížení provozních nákladů za satelitní kapacitu, která potom může být využita pro jiné účely.
O možnostech simulcryptu s Telekom Srbija se jednalo již dříve. Bohužel, dřívějším záměrům zabránil satelitní operátor SES (Astra), který s tím nesouhlasil.
Sdílení programů (simulcrypt) se běžně používá i na jiných orbitálních pozicích jako 19,2°E, 16°E, 13°E či 0,8°W s cílem efektivně využívat satelitní pásmo.
technické parametry - Story4 Hungary:
• Astra 3C (23,5°E), freq. 12,344 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK