Warner TV požádala o novou terestrickou licenci

Warner TV požádala o novou terestrickou licenciDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost HBO Europe, s.r.o. chce vysílat svůj zábavní kanál Warner TV s novou licencí na digitální pozemní vysílání. Provozovatel již požádal regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení příslušné licence.
RRTV se bude požadavkem subjektu zabývat na některém z příštích zasedání.
HBO Europe v současné době vlastní tři licence pro stanici Warner TV a to pro satelitní a terestrické vysílání a také licenci pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů. Všechny tři licence platí ještě téměř 10 let - do ledna 2036.
Warner TV je zábavní kanál pro celou rodinu. Stanice především čerpá z bohaté vlastní knihovny Warner Bros.