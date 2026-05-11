TV Doma uvede romantickou telenovelu Křižovatky lásky
Televize Doma přináší všem milovníkům silných emocí, osudových lásek a rodinných tajemství novou romantickou telenovelu Křižovatky lásky (Mi amor sin tiempo).
Diváci se mohou těšit na její slovenskou televizní premiéru už od středy 13. května, vždy od pondělí do pátku v 16:00 hodin. Hlavní hvězdou novinky je ikonická mexická herečka Leticia Calderón, kterou si slovenští diváci navždy zapamatovali jako nezapomenutelnou Esmeraldu.
Nová moderní telenovela z produkce Televisa Univision přináší emotivní příběh tří žen jedné rodiny, které se ocitnou na zásadní životní křižovatce. Každá z nich touží po štěstí, lásce a naplnění, ale osud je přinutí postavit se vlastním pochybnostem, rodinným konfliktům i bolestivým rozhodnutím.
V centru děje stojí rodina Uriarteových a především tři ženy - matka Greta a její dcery Bárbara a Fátima. Každá z nich prožívá jinou životní etapu, ale všechny spojuje touha po skutečné lásce a štěstí.
Greta (Leticia Calderón) je žena nespokojená ve svém manželství, která po letech opět potkává svou dávnou životní lásku. Její rozhodnutí postupně rozdělí rodinu na dva znepřátelené tábory.
Starší dcera Bárbara (Juana Arias) působí navenek dokonale - má úspěšného manžela i rodinu, ale vnitřní nenaplnění ji přivede k nečekanému citu k muži, kterého by milovat neměla.
Nejmladší Fátima (Karla Esquivel) začne pochybovat o svém zasnoubení s majetnickým Adriánem (Michael Ronda) ve chvíli, kdy do jejího života vstoupí Sebastián (Andrés Baida) - muž, který zcela změní její pohled na lásku.
Křižovatky lásky jsou příběhem o vášni, rodinných konfliktech, druhých šancích io tom, že pravá láska si vždy najde svou cestu.
Zajímavosti a pikošky ze zákulisí
• Velký návrat Leticie Calderón: Herečka se do centra televizní romantiky vrací v jednom ze svých nejsilnějších dramatických úkolů za poslední roky. Producent Carlos Moreno dokonce označil postavu Grety za jednu z nejvýraznějších rolí její kariéry.
• Moderní verze kultovní klasiky: Telenovela je novodobou adaptací úspěšné mexické telenovely Tres mujeres z roku 1999, kterou pro televizní diváky aktualizovaly původní autorky Martha Carrillo a Cristina García.
• Silné herecké obsazení: Kromě Leticie Calderón se v seriálu představí také populární herci Andrés Baida, Juana Arias, Michael Ronda nebo Mane de la Parra, kteří patří mezi aktuální hvězdy mexických seriálů.
• 80 epizod plných emocí: Diváky čeká 80 částí nabitých romantikou, dramatickými zvraty, rodinnými konflikty i osudovými rozhodnutími.
• Pocta legendám telenovel: Projekt vznikl i jako symbolická pocta zesnulému producentovi Nicandrovi Díazovi, který stál za mnoha ikonickými mexickými telenovely.
zdroj: Markíza